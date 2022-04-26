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«Манчестер Сити» – «Реал», Лига чемпионов, 26 апреля 2022: как игроки выглядели в детстве, фото: Бензема, Азар, Бэйл

Бензема с кудрями, а Марсело — без. Как выглядели игроки «Реала» в детстве?
Анастасия Матросова
Как выглядели игроки «Реала» в детстве?
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Смотрим на архивные фото накануне полуфинала Лиги чемпионов.

Мадридскому «Реалу» осталось сделать всего один шаг до чемпионского титула: одно очко — и можно будет праздновать победу в Ла Лиге. «Сливочные» не так часто становились чемпионами страны в последние сезоны, так что для Карло Анчелотти и его команды трофей будет очень значимым. Сегодня же, 26 апреля, у команды есть возможность сделать первый шаг к финалу Лиги чемпионов – на «Этихаде» состоится первый раунд битвы с «Манчестер Сити».

Мы решили вспомнить, как эти титаны футбола выглядели в детстве. Узнать всех будет сложновато!

Карим Бензема

Да, в детстве у лидера «галактикос» ещё были волосы. С возрастом Бензема превратился в топ-форварда, который претендует на «Золотой мяч», но кудрей на голове стало заметно меньше.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images / Личный архив Карима Бензема

Винисиус Жуниор

С того момента, как было сделано это фото, минуло больше десяти лет. Теперь Винисиус — один из звёздных игроков легендарного клуба и носит совсем другую форму.

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: JMike Hewitt/Getty Images / Личный архив Винисиуса Жуниора

Федерико Вальверде

На днях Вальверде провёл уже сотый матч за «Реал» в Ла Лиге — и это в 23 года. Сейчас Федерико возмужал, поэтому сложно узнать его в этом мальчугане в жёлтой манишке.

Федерико Вальверде

Федерико Вальверде

Фото: David Ramos/Getty Images / Личный архив Федерико Вальверде

Лука Модрич

А вот Луку Модрича можно узнать даже в детстве — фирменный взгляд и профиль хорват пронёс с собой через года.

Лука Модрич

Лука Модрич

Фото: David Ramos/Getty Images / Личный архив Луки Модрича

Эден Азар

Вклад Азара в нынешние достижения «Реала» невелик, но бельгиец по-прежнему остается частью «галактикос». С подростковых времён поменялся не так уж кардинально.

Эден Азар

Эден Азар

Фото: Angel Martinez/Getty Images / Личный архив Эдена Азара

Марсело

Фирменная фишка Марсело, отличающая его от многих других игроков, — его причёска. Без знаковых кудряшек сложно признать в этом мальчишке грозу левого фланга.

Марсело

Марсело

Фото: Denis Doyle/Getty Images / Личный архив Марсело

Тони Кроос

По Кроосу тоже заметно, что он почти не изменился с детских времен. Разве что волосы потемнели: чистым блондином Тони сейчас назвать нельзя.

Тони Кроос

Тони Кроос

Фото: Catherine Ivill/Getty Images / Личный архив Тони Крооса

Тибо Куртуа

Мало кто думал, что из такого маленького симпатичного мальчугана вырастет двухметровый страж ворот «Реала», но это так.

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Фото: Denis Doyle/Getty Images / Личный архив Тибо Куртуа

Гарет Бэйл

Да, Бэйл всё ещё играет в мадридском «Реале», и если посмотреть на его детские снимки — парень практически не изменился.

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images / Личный архив Гарета Бэйла

Давид Алаба

В детстве Давид был болельщиком «Баварии» и отдал этому клубу более 10 лет спортивной карьеры. Но времена меняются — и уже совсем скоро Алаба завоюет первый крупный трофей в составе новой команды.

Давид Алаба

Давид Алаба

Фото: David Ramos/Getty Images / Личный архив Давида Алаба

Каземиро

Каземиро улыбается всё так же мило, как и на снимке из своей первой футбольной школы — хотя игроку недавно исполнилось уже 30 лет.

Каземиро

Каземиро

Фото: Catherine Ivill/Getty Images / Личный архив Каземиро

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