Потерянные сербские таланты 2010-х. Два «новых Месси» и бывший игрок ЦСКА

Вспоминаем, кто из сербских футболистов провалил челлендж стать большой звездой. Некоторые из этих игроков доросли до топ-клубов, однако по-настоящему так и не раскрылись.

Кого и почему стоит добавить в этот список? Расскажите в комментариях!

Адем Ляич: 2012 — «Фиорентина» 🔁 2022 — «Бешикташ»

Адем Ляич Фото: Marco Luzzani / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ляич в 16 лет дебютировал в основе «Партизана», блистал за молодёжную сборную и вообще считался крайне перспективным парнем. «Маленького Кака», как его тогда называли сербы, заметил «Манчестер Юнайтед»: в октябре 2008-го клуб пригласил его на просмотр, а в январе объявил о подписании «самого яркого молодого таланта Сербии», «атакующего полузащитника, наделённого видением и интеллектом». При этом руководство «МЮ» посчитало, что Ляичу стоит ещё поиграть в основе «Партизана» и поднабраться опыта, прежде чем переезжать в Англию.

Его прогресс отслеживали не только на матчах в Сербии, но и в Манчестере: он прилетал на тренировки, чтобы тренерский штаб во главе с Алексом Фергюсоном мог посмотреть его в деле. Всё шло нормально, но в начале декабря «МЮ» внезапно объявил, что Ляич им больше не интересен, несмотря на подписанный ранее контракт. Клуб предусмотрел подобное развитие событий и вписал пункт о досрочном расторжении.



«У нас была возможность купить игрока, – цитировал The Guardian представителя «Манчестер Юнайтед». – Но, внимательно следя за его развитием в течение последних 12 месяцев и принимая во внимание появление молодых игроков в клубе, мы решили не осуществлять трансфер».



«Партизан» был в шоке: и главный тренер, и руководство говорили, что «МЮ» ещё пожалеет, что упустили такой талант.

Адем Ляич в «Манчестер Юнайтед» Фото: John Peters/Manchester United

Вместо Англии Ляич уехал в Италию – в январе 2010-го подписал контракт с «Фиорентиной». Оттуда перебрался в «Рому», где даже стал вторым бомбардиром команды в сезоне после Франческо Тотти (9 голов в 41 матче), но клуб посчитал, что серб им не подходит. Ляич уехал в аренду в «Интер»: соглашение предусматривало опцию выкупа за € 11 млн. Однако миланский клуб так ею и не воспользовался: в ноябре в команду пришёл Роберто Манчини, который занялся перестройкой команды. Ляич в его интересы не входил. Серб оказался на перепутье, но тут с предложением пришёл «Торино»: спортивный директор Джанлука Петраки искал творческих футболистов, умеющих созидать и завершать, а Ляич на эту роль подходил идеально. Он здорово стартовал, но потом постепенно начал сдавать. Спустя два года клуб отправил его в аренду в «Бешикташ». В Италию Ляич больше не вернулся – турецкий клуб выкупил его в 2019 году за € 6,5 млн.

Где сейчас: дожидается окончания контракта с «Бешикташем». Начиналось всё здорово: играл в основе, забивал. Но прошлым летом Ляича исключили из состава из-за отказа уходить из команды – серб должен был уехать в «Спартак». Агент футболиста приезжал на переговоры в Москву, стороны согласовали условия сделки – аренда с правом выкупа – но всё сорвалось на стадии оформления документов. Когда «Спартак» отправил все бумаги в «Бешикташ», Ляич внезапно объявил, что не хочет ехать в Москву. Турки писали, что против переезда в Россию выступила его девушка. Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби такое поведение не оценил и потребовал исключить Ляича из команды за срыв сделки.



Футболист саркастично отреагировал на решение руководства. «Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня», – написал он в социальной сети, потом, правда, удалил пост. С тех пор Ляич в составе «Бешикташа» не появлялся – всё это время он тренируется отдельно, продолжая при этом получать немаленькую зарплату (€ 3,2 млн в год).



Его контракт с «Бешикташем» истекает в конце этого сезона, поэтому Ляич тщательно изучает варианты дальнейшего продолжения карьеры. Зимой к нему обращались «Малатьяспор» и «Гиресунспор», в обоих случаях «Бешикташ» дал согласие на трансфер, но оба раза футболист отказался. Был вариант с «Башакшехиром», но сделка сорвалась в последний момент – на этот раз не по вине футболиста, а из-за финансовых моментов. Сейчас турки пишут, что к Ляичу есть интерес в «Вероне», но пока непонятно, где он окажется летом.

Лазар Маркович: 2012 — «Партизан» 🔁 2022 — «Партизан»

Лазар Маркович Фото: Aleksandar Dimitrijevic / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Он был идеальной инвестицией «Бенфики», которая работает по принципу «купить молодого — развить его талант — продать и заработать». Марковича сначала ругали за лень, но Жорже Жезуш его отчаянно защищал, призывая критиков проявить терпение. Тренер был прав: игрок начал раскрываться и провёл отличный сезон. Маркович помог «Бенфике» выиграть требл в сезоне-2013/2014, а потом уехал в «Ливерпуль» в статусе большого таланта. Руй Кошта, который тогда был спортивным директором португальского клуба, восхищался его скоростью, умением ускользать от защитников, хладнокровием и стремлением постоянно учиться. Авраам Грант, работавший с Марковичем в «Партизане», и вовсе ставил Лазара в один ряд с Криштиану Роналду и Лионелем Месси: «Он один из лучших талантов, которых я видел в 19-летнем возрасте».

Маркович подписал контракт с «Ливерпулем» на пять лет с зарплатой £ 180 тысяч в месяц. Клуб даже платил за права использовать его изображение – £ 500 тыс в год. Главный тренер Брендан Рождерс радовался приобретению классного универсала, способного сыграть на нескольких позициях. Сам Маркович был настроен решительно. «Я могу стать одним из лучших игроков АПЛ», – говорил он после перехода в «Ливерпуль».

Лазар Маркович в «Ливерпуле» Фото: liverpoolfc.com

Но не сложилось. На предсезонном турнире он получил травму, а когда восстановился, столкнулся с реалиями английского футбола. Марковичу не хватало мощи и агрессивности на поле, а за его пределами – радостей жизни. «Жизнь в Англии трудна, – рассказывал он в интервью сербскому изданию 24 Sedam. – Ты тренируешься, обедаешь, идёшь домой. Всё. Тебе некуда пойти. Не с кем пообщаться. Ты ничего не делаешь, а дождь всё идёт».



Спустя всего год в «Ливерпуле» Маркович уехал в аренду в Турцию. Сейчас он жалеет о том решении: ему кажется, что с уходом в аренду клуб перестаёт следить за футболистом. Вернувшись из «Фенербахче», Маркович попробовал показать себя Юргену Клоппу, но из этого ничего не вышло. Очередная аренда, потом ещё одна, ещё одна… Игрок психовал, что клуб специально завышает цену и не отпускает его, при этом не давая играть. Но когда «Андерлехт» летом 2018-го был готов его купить, Маркович отказался. Клопп психанул и сослал его в команду U23.



В январе 2019 года долгосрочные отношения с «Ливерпулем» закончились – Маркович бесплатно ушёл в «Фулхэм». Но и там его ждал провал: за клуб он сыграл всего 45 минут, после чего покинул клуб.

Где сейчас: там, где всё начиналось – в «Партизане». Когда Маркович вернулся, болельщики были счастливы – никто не ожидал, что это произойдёт так скоро. После безуспешных попыток заявить о себе в «Ливерпуле» и множественных арендах от него ждали возврата к прежней форме в комфортных условиях. Но за два с половиной год вспышки случались лишь изредка, а в последнее время Маркович и вовсе не блистает – капитан клуба провёл за весь сезон всего 15 матчей и не забил ни одного гола. К проблемам с результативностью добавились трудности в команде: как пишут сербские СМИ, Маркович и Бибрас Натхо недовольны главным тренером Александром Станоевичем, о чём пожаловались руководству клуба. Недавно Лазар вступил в публичную словесную перепалку с тренером, за что его наказали отправкой на скамейку запасных, поэтому в дерби с «Црвеной Звездой» он вышел только на последних минутах. В июне у него истекает контракт, а учитывая все вводные, большой вопрос, предложит ли ему клуб остаться, и если да, то на каких условиях.

Белградский журналист Неманья Станойчич уверен: Маркович всё ещё ищет себя. Но на эти поиски у него осталось мало времени.

Лазар Маркович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Матия Настасич: 2012 — «Манчестер Сити» 🔁 2022 — «Фиорентина»

Матия Настасич Фото: Lefty Shivambu / Gabriele Maltinti/Getty Images

Ещё один «продукт» академии «Партизана». В декабре 2010-го «Фиорентина», которая успешно приобрела ранее Йоветича и Ляича, решила в очередной раз постучаться в сербский клуб. Итальянцам предложили Настасича: в отличие от двух предшественников, его не называли «новым явлением балканского футбола» и не пророчили ему будущего Месси. Он даже не играл за основу «Партизана», а набирался опыта в фарм-клубе «Телеоптика». Но «Фиорентина» рискнула. В Италии Настасич всего за сезон заработал статус «одного из лучших начинающих защитников в Европе»: за ним пристально следили скауты «Арсенала», а летом 2012-го подписал «Манчестер Сити». За защитника заплатили € 17 млн, плюс € 6 млн бонусов и вдобавок отправили в Италию его соотечественника Стефана Савича.



Настасич дебютировал в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», после чего быстро выбил из старта Джолеона Лескотта. После 26 матчей в первом сезоне за «Сити» Настасича признали лучшим молодым игроком клуба, а эксперты сравнили его с Бобби Муром и Францем Беккенбауэром.



Следующий сезон получился менее удачным: в феврале защитника выбила травма, из-за чего он провёл всего 13 матчей. Мануэль Пеллегрини доверил место в центре обороны Мартину Демичелису. Летом 2014-го у «Сити» было несколько предложений по Настасичу: по слухам, его снова хотел «Арсенал», а также «Интер» и «Рома». Но защитник никуда не ушёл, при этом и на поле практически не появлялся: в августе он сыграл в матче за Суперкубок Англии, после чего на полгода плотно засел в запасе. «У меня нет проблем с Пеллегрини, но последние шесть месяцев были тяжёлыми, – говорил тогда Настасич. – Я не провёл ни одной игры и понял, что для моей карьеры будет лучше уйти». Зимой он оказался в «Шальке».

Матия Настасич в «Шальке 04» Фото: schalke04.de

«Это суперталант, — говорил защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич. – Для него переход в «Шальке» — отличный шаг. Несмотря на юный возраст, у Настасича впечатляющее телосложение, и время, проведённое в Англии, определённо пошло ему на пользу».



Аренда на полгода быстро сменилась полноценным контрактом: «Шальке» уже в марте воспользовался опцией выкупа. Настасич подписал контракт до 2019 года, а потом продлил его до 2022-го. В полной мере проявить себя в Германии Настасичу помешали травмы: за шесть лет из-за повреждений он суммарно пропустил 346 дней.



Где сейчас: летом 2021-го подписал контракт до 2025 года с «Фиорентиной». Итальянские СМИ писали, что спустя девять лет Настасич выглядит уже «не таким свежим» из-за множества травм, но в нём по-прежнему есть нераскрытый потенциал. С лета он сыграл всего в пяти матчах – то оставался в запасе, то лечился от очередных повреждений. В этом году Настасич провёл на поле суммарно 91 минуту, что очень беспокоит главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича: «Настасич, Страхиня Павлович, Неманья Радонич и Лука Йович не получают шансов в своих клубах, и это постепенно становится проблемой. Прежде всего, в физическом плане. Жаль… Им стоило бы найти клуб, где можно играть. Конечно, до чемпионата мира времени ещё достаточно, я в них верю».

Миралем Сулеймани: 2012 — «Аякс» 🔁 2022 — «Янг Бойз»

Миралем Сулеймани Фото: Christof Koepsel/Getty Images / bscyb.ch

Сулеймани в детстве мечтал играть в «Аяксе», но путь в голландском футболе он начал с «Херенвена». Дебютный сезон получился ярким: 15 мячей в 34 матчах и посыпавшиеся предложения от крупнейших клубов. Но самое важное, что он влюбил в себя Марко ван Бастена: главный тренер «Аякса» увидел в молодом Сулеймани талант. Клуб заплатил за него € 16,25 млн, и летом 2008-го мечта Миралема сбылась. В первый сезон он забил восемь мячей и сделал семь голевых пасов в 27 играх. Но ожидания от него были гораздо выше, чем то, что он смог показать: сумма трансфера и размер зарплаты не совсем соотносились с результатами на поле.

Преемник ван Бастена – Мартин Йол – хотел видеть от Сулеймани чего-то большего, чем просто талант: новый тренер был недоволен физической подготовкой и отношением Миралема к делу. Как-то он заставил футболиста бегать по лестницам стадиона, чтобы тот чуть сбросил вес. «Сулеймани полагался только на свои таланты – труд стоял для него на третьем месте», – рассказывал известный спортивный обозреватель Дэвид Эндт в Nos.



Когда в клуб пришёл Франк де Бур, карьера Сулеймани немного оживилась: он стал основным, завоевал чемпионство. А потом получил серьёзную травму колена, разругался с де Буром и ушёл в «Бенфику». «Сулеймани потерял свой статус топ-игрока, стал уязвимым, – вспоминал тот период Эндт. – Постепенно он становился всё более и более несчастным. Ему не хватало качеств, чтобы сделать что-то из своего таланта. А для игры на высоком уровне нужно предлагать что-то большее, чем он мог тогда».



В Португалии Сулеймани провёл всего 15 матчей за два года, после чего в 2016-м уехал в Швейцарию.



Где сейчас: завоёвывает титулы с «Янг Бойз». За семь лет в Швейцарии он провёл более 200 матчей за клуб и четыре раза становился чемпионом. Его контракт с клубом истекает этим летом

Андрия Живкович: 2012 — «Партизан» 🔁 2022 — ПАОК

Андрия Живкович Фото: Srdjan Stevanovic / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Его называли «сербским Месси», но карьера в «Партизане» стала не трамплином на вершину мирового футбола, а криминальной драмой.



Зимой 2016-го «Реал» хотел купить Живковича за € 15 млн, а после отдать его в аренду другому клубу, но отец игрока выступил против. «Я не буду разрушать карьеру сына из-за денег. Никто не хочет сломать жизнь ребенку, чтобы с ним играли как с игрушкой», – написал он в открытом письме. Тогда «Партизан» предложил Живковичу заключить новый контракт – срок действующего соглашения истекал 30 июня. Сербские СМИ писали, что клуб был предельно настойчив и оказывал на игрока психологическое давление. Настолько сильное, что доводил Живковича до слёз. Но игрок упорствовал. За отказ продлить контракт его исключили из основы и отправили тренироваться с резервом.



«Партизану» было крайне необходимо переподписать Живковича, потому что ещё в июле 2014 года клуб тайно продал кипрскому «Аполлону» 50% экономических прав на футболиста за € 1,2 млн. Но это ещё не все:

Ни Андрея, ни его семья, ничего не знали об этой продаже;

Контракт включал «дружеский» пункт с «Аполлоном»: в нём говорилось, что «Партизан» обязан найти новый клуб для футболиста до конца трансферного окна — 2016 или продлить с ним соглашение;

Если бы от нового клуба, который «Партизан» нашёл для Живковича, игрок отказался, то «Партизан» должен был бы выплатить «Аполлону» половину предложенный за игрока суммы. А если бы за Живковича предложили больше € 4 млн, то половина суммы + 10% сверху;

Позже стало известно, что ещё 15% прав на футболиста клуб продал агентству Dony Management AG (DMAG);

Остальные 25% экономических прав принадлежали отцу игрока (15%) и его агенту (10%).

«Нам надоели и «Партизан», и «Црвена Звезда», и сербская футбольная ассоциация, – в очередном интервью жаловался Живкович-старший. – Мы устали от всех. Я больше не хочу говорить, у меня есть сообщение для всех, кто угрожает мне: я вас не боюсь, и, если вы пойдёте за мной, я нанесу ответный удар!»

Первая полоса португальской газетой Abola, посвящённая Живковичу Фото: futbolgrad.com

Летом Живкович уехал в «Бенфику» за неизвестную сумму. Журналисты португальского издания Record писали, что трансфер обошелся в ноль евро, но были сообщения и про € 4 млн комиссионных. Живкович переехал в Португалию в статусе одного из самых перспективных игроков европейского футбола, но так и не смог зарекомендовать себя: в середине сезона-2018/2019 он сел на лавку и за весь следующий сезон всего четыре раза появился на поле. Клуб расторг контракт с Живковичем в августе 2020-го, после чего он в статусе свободного агента ушёл в ПАОК.



Где сейчас: в Греции – проводит лучшее время в карьере. В первый сезон с ПАОКом он показал лучшую результативность в жизни: 14 голов в 48 матчах. А ещё выбил «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов, сказав после этого: «Я хотел показать, что они ошиблись, поступив так со мной». В этом сезоне его статистика похуже (7 мячей в 45 матчах), но в целом в Греции им довольны.

Самый бездарный трансфер «Ливерпуля», надежда «Манчестер Юнайтед» и золотой мальчик английского футбола — как сложилась карьера английских талантов 2010-х? Читайте в нашем материале:

Зоран Тошич: 2012 — ЦСКА 🔁 2022 — «Тобол»

Зоран Тошич Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат» / fctobol.kz

«Манчестер Юнайтед» приметил Тошича вместе с Ляичем, но, в отличие от Адема, Зоран уехал в Англию сразу же. Несмотря на все свои таланты, закрепиться у него там не получилось (провёл всего три матча), поэтому клуб отправил его в аренду в «Кёльн». Летом 2010-го Зоран подписал пятилетний контракт с ЦСКА, а в итоге задержался в России на семь лет. Он идеально встроился в команду Леонида Слуцкого, стал игроком основы и регулярно доказывал, что клуб не зря потратил на него £ 8 млн. Чего только стоит чемпионский гол «Локомотиву» в 2014-м.



В 2017 году Тошич ушёл. Контракт расторгли по обоюдному согласию. «Это лучшие годы моей карьеры, уйма трофеев, голы, результативные передачи, матчи Лиги чемпионов УЕФА, победы в них, – говорил Тошич после. – В течение пяти-шести лет ЦСКА давал мне чуть ли не всё, что только было возможно. С гордостью вспоминаю эти семь лет».



После ЦСКА Тошич на три года вернулся в родной «Партизан», откуда в феврале 2020-го уехал в Китай. Там не сложилось: в китайском футболе после массового бума сильно сократились средства, и «Тайчжоу Юаньда», который подписал Зорана, перестал существовать спустя всего год после его приезда.

Где сейчас: в апреле 2021-го Тошич в статусе свободного агента перешёл в казахстанский «Тобол» и в том же сезоне стал чемпионом и обладателем Суперкубка. В этом он сыграл в шести матчах из семи и забил три мяча. «Меня всё здесь устраивает, – рассказывал Тошич. – Организация на высоком уровне, ребята, тренерский штаб, весь персонал. Это очень серьёзная команда, я чувствую себя здесь комфортно».

Невен Суботич: 2012 — «Боруссия» Дортмунд 🔁 2022 — без клуба

Невен Суботич Фото: Christof Koepsel / Sebastian Reuter/Getty Images

Семья Суботичей переехала в США в конце 1990-х – сначала в Юту, потом во Флориду, потому что сестру Невена хотели отдать в теннисную школу. Он же продолжил заниматься футболом, и на одной из тренировок его заметил тренер юношеской сборной США. Суботич тогда провёл несколько матчей за американскую сборную U17: в 2005-м дебютировал на чемпионате мира, но потом всё же выбрал Сербию. Тем не менее тот турнир многое предрешил в его карьере – парня пригласили на просмотр в «Майнц». Юрген Клопп одобрил кандидатуру Суботича, и с сербом подписали контракт.

«Когда я учился в университете, я, конечно, не представлял себе, что у меня есть шанс. Для футболистов в Америке Европа — это своего рода сказка: вы читаете обо всём, но это другой мир, другое качество футбола», — рассказывал он.



Через несколько лет, в 2008-м, они встретились с Клоппом снова – уже в дортмундской «Боруссии». Тогда в защите образовалась линия, изменившая историю клуба: Пищек — Суботич — Хуммельс — Шмельцер. Она стала фундаментом, на котором Клопп построил чемпионскую команду. Вместе с «Боруссией» Суботич дважды брал «серебряную салатницу», дважды – Кубок и Суперкубок Германии.



«Я, конечно, не самый технически одарённый игрок, но всегда над этим работал, – рассказывал Суботич. – И я понял, что те, кто работает усерднее и разумнее, скорее всего, достигнут своих целей».

Последние годы Суботича в Дортмунде были не такими запоминающимися, как первые: по большей части мешали травмы. Были и «кресты», и тромбоз – всё это сильно сказывалось на его выступлениях.



В 2018-м он написал пост, в котором объявил о решении покинуть клуб: «Сейчас я нахожусь в лучшем возрасте для футболиста и, естественно, хочу использовать это время, чтобы каждый день продвигать себя и свою команду вперёд, чувствовать себя нужным на поле. Я не хочу зарабатывать деньги, сидя на скамейке запасных, а хочу быть активной частью истории, какой был до прошлого года. Надеюсь, вы меня понимаете. «Боруссия» – клуб моего сердца, и так будет всегда».



Суботич уехал на год в «Сент-Этьен», а потом вернулся в Германию – на два сезона присоединился к берлинскому «Униону». Когда он приехал играть в Дортмунд, вся фанатская трибуна его бывшего клуба пела и аплодировала в честь Суботича.



Где сейчас: сезон-2020/2021 Суботич провёл в Турции, а потом уехал в Австрию. Но задержался там всего на полгода. Официально о завершении карьеры он не объявлял, но это вопрос времени: Суботич сейчас больше внимания уделяет своему фонду, который занимается реализацией проектов по строительству водяных скважин в Эфиопии, чем непосредственно игре.

Здравко Кузманович: 2012 — «Штутгарт» 🔁 2022 — завершил карьеру

Здравко Кузманович Фото: Daniel Kopatsch / Robert Hradil/Getty Images

Кузманович родился в Швейцарии, начал играть там в футбол (прошёл через всю вертикаль молодёжных сборных), но в 2007-м Сербия его «натурализовала». Тогда же он из «Базеля» уехал в «Фиорентину», так любившую в то время собирать сербские таланты. Сначала у Кузмановича в Италии не получалось: во второе половине сезона-2006/2007 он провёл всего четыре матча. Но летняя предсезонка всё изменила, и новый сезон серб начал уже игроком основы.



Кузманович постепенно повышал свою цену на футбольном рынке: он был силён в выходах один на один, отличался выносливостью, умением оказаться в нужное время в нужном месте. В Европе на него был спрос, и летом 2009 года «Фиорентина» продала его «Штутгарту» на € 3 млн дороже, чем купила несколькими годами ранее.



Немецкий клуб видел в Кузмановиче большой потенциал, но раскрыться по полной ему всё же не удалось. Он и забивал, и вносил вклад в победы, но ему вечно чего-то не хватало для скачка на уровень выше. Спустя 3,5 года Кузманович вернулся в Италию, в «Интер», однако не преуспел. В конце концов ему предложили вернуться в «Базель», что он и сделал, пойдя при этом на существенное понижение зарплаты. За пять лет в Швейцарии были две аренды и очень мало матчей – в 2018-м Кузманович объявил, что заканчивает карьеру.



Где сейчас: работает спортивным директором сербского клуба «Пролетер». В интервью изданию Hotsport Кузманович рассказал, что всегда мечтал после окончания карьеры заняться именно этим. «С президентом клуба мы быстро пришли к консенсусу, – поделился он. – У нас схожие мысли: мы хотим развивать молодых игроков».