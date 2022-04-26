«Зенит» ждёт чемпионский матч со «Спартаком»? Расклады на финиш РПЛ

В 26-м туре «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» и, судя по всему, окончательно похоронил чемпионскую интригу в РПЛ. Ещё зимой многие были уверены, что сине-бело-голубые снова завершат сезон на первой строчке, а теперь никаких сомнений практически не осталось.

С какими соперниками «Зенит» сыграет в оставшихся матчах сезона

По сути, у «Зенита» остался всего один конкурент. «Динамо» располагается на втором месте, но поражение от ЦСКА значительно сказалось на чемпионских перспективах команды Сандро Шварца. Бело-голубые отстают от петербуржцев на шесть очков, а до конца чемпионата осталось всего четыре тура. Все остальные команды проигрывают «Зениту» более 10 баллов.

Вот календарь «Зенита»:



27-й тур. «Зенит» — «Локомотив»

28-й тур. «Зенит» — «Химки»

29-й тур. «Спартак» — «Зенит»

30-й тур. «Нижний Новгород» — «Зенит»

«Зениту» достаточно одержать две победы, чтобы в четвёртый раз подряд выиграть чемпионат. Ближайшие два матча команда Сергея Семака проведёт в Санкт-Петербурге. Таким образом, у «Зенита» есть возможность стать победителем РПЛ при своих болельщиках. А потом поехать в Москву на матч со «Спартаком» уже в статусе чемпионов России.

Календарь «Динамо»:



27-й тур. «Динамо» — «Урал»

28-й тур. «Крылья Советов» — «Динамо»

29-й тур. «Локомотив» — «Динамо»

30-й тур. «Динамо» — «Сочи»

Теоретически «Зенит» может стать чемпионом уже в ближайшем туре. Но для этого нужно не только обыгрывать «Локомотив», но и ждать поражения «Динамо» в игре с «Уралом». Последний пункт маловероятен. Клуб из Екатеринбурга одержал всего одну победу в восьми матчах весенней стадии чемпионата и располагается на третьем месте с конца. Если «Динамо» не проиграет «Уралу», то «Зенит» точно не станет чемпионом в 27-м туре.

«Динамо» — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат"

Что будет, если «Зенит» и «Динамо» завершат чемпионат с одинаковым количеством очков?

В этом случае необходимо обратить внимание на соответствующий пункт регламента РПЛ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата распределяются:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

«Золотой» матч точно не потребуется, поскольку у «Зенита» есть преимущество перед «Динамо» по личным встречам. В первом круге петербуржцы разгромили соперника со счётом 4:1, а второй матч завершился вничью — 1:1. Именно по этой причине «Зениту» достаточно набрать шесть очков в оставшихся четырёх играх, чтобы сохранить чемпионский титул в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Математические шансы на чемпионство сохраняют ЦСКА и «Сочи». Впрочем, в такой расклад наверняка не верят даже болельщики этих команд. Если «Зенит» наберёт хотя бы одно очко, то обе команды потеряют последние шансы на титул.

Так что «Зенит», скорее всего, ждёт чемпионский матч со «Спартаком». Либо команда Семака приедет на игру в Москву в статусе чемпиона, либо оформит титул в матче с принципиальным соперником.