Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
Семь возможных трансферов только на выход уже набралось.
Ромелу Лукаку, 28 лет
Как сообщает портал Calciomercato, Лукаку хотел бы вернуться в «Интер», где у него всё складывалось хорошо. Однако трансфер под вопросом: итальянцы не хотят делать больших вложений и могут только арендовать форварда.
Антонио Рюдигер, 29 лет
Журналист Фабрицио Романо подчеркнул, что Рюдигер уже согласовал условия контракта с мадридским «Реалом»: соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Андреас Кристенсен, 26 лет
По данным Football Insider, Кристенсен уже согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Томас Тухель отмечал, что в клубе должны держать в уме трансфер Кристенсена на выход.
Кепа Аррисабалага, 27 лет
Как сообщает издание Fichajes, испанским голкипером интересуется «Ювентус». Кепу не устраивает нынешнее положение в клубе, так что летом он вполне может сменить прописку.
Жоржиньо, 30 лет
Footyetras отмечает, что «Челси» готов продать полузащитника сборной Италии за сумму в £ 50 млн, если поступит соответствующее предложение.
Сауль Ньигес, 27 лет
Корреспондент Marca Давид Медина отметил, что Сауль с большой вероятностью покинет лондонский клуб по окончании сезона: сейчас он находится в аренде.
Маркос Алонсо, 31 год
Как передает ABC, в приглашении Алонсо заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, а нынешняя ситуация с контрактом Маркоса в «Челси» всё ещё туманна.
Трансферное окно после эпохи Абрамовича. Кто покинет «Челси» уже летом 2022 года?
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