Криштиану и «Реал» — короли 1/2 финала ЛЧ! Главные цифры полуфиналов

Вся статистика полуфиналов ЛЧ: кто чаще побеждал, кто проигрывал, а кто забивал
«Реал» потерпел больше всех поражений, но имеет самую крупную победу.
Чаще всех выходили в полуфинал ЛЧ
14 — «Реал»
12 — «Барселона»
12 — «Бавария»
8 — «Челси»
7 — «Ювентус»
7 — «Манчестер Юнайтед».
12 — «Барселона»
12 — «Бавария»
8 — «Челси»
7 — «Ювентус»
7 — «Манчестер Юнайтед».
Чаще всех забивали в полуфиналах ЛЧ
13 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»)
7 — Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»)
6 — Лионель Месси («Барселона»).
7 — Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»)
6 — Лионель Месси («Барселона»).
Чаще всех выходили в полуфинал несколько раз подряд
8 — «Реал» (2010/2011-2017/2018)
6 — «Барселона» (2007/2008-2012/2013)
5 — «Реал» (1955/1956-1959/1960) – КЕЧ
5 — «Бавария» (2011/2012-2015/2016).
6 — «Барселона» (2007/2008-2012/2013)
5 — «Реал» (1955/1956-1959/1960) – КЕЧ
5 — «Бавария» (2011/2012-2015/2016).
Чаще всего побеждали в полуфиналах ЛЧ
12 — «Бавария»
11 — «Реал»
8 — «Ювентус»
7 — «Барселона»
7 — «Манчестер Юнайтед».
11 — «Реал»
8 — «Ювентус»
7 — «Барселона»
7 — «Манчестер Юнайтед».
Чаще всего проигрывали в полуфиналах ЛЧ
10 — «Реал»
9 — «Барселона»
8 — «Бавария»
4 — «Аякс»
4 — «Ливерпуль»
4 — «Монако»
4 — «Челси»
4 — «Ювентус».
9 — «Барселона»
8 — «Бавария»
4 — «Аякс»
4 — «Ливерпуль»
4 — «Монако»
4 — «Челси»
4 — «Ювентус».
Чаще всех играли в полуфиналах ЛЧ
21 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»)
17 — Хаби Алонсо («Ливерпуль», «Реал», «Бавария»)
16 — Хави Эрнандес («Барселона»)
16 — Серхио Рамос («Реал»).
17 — Хаби Алонсо («Ливерпуль», «Реал», «Бавария»)
16 — Хави Эрнандес («Барселона»)
16 — Серхио Рамос («Реал»).
Самые крупные победы в полуфиналах ЛЧ
«Бавария» — «Барселона» — 4:0, 23 апреля 2013 года
«Бавария» — «Реал» — 0:4, 29 апреля 2014 года
«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0, 7 мая 2019 года.
«Бавария» — «Реал» — 0:4, 29 апреля 2014 года
«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0, 7 мая 2019 года.
Забили больше всех в полуфиналах
36 — «Бавария»
36 — «Реал»
30 — «Ювентус»
24 — «Барселона»
21 — «Манчестер Юнайтед».
36 — «Реал»
30 — «Ювентус»
24 — «Барселона»
21 — «Манчестер Юнайтед».
Самый молодой автор гола в полуфинале ЛЧ
Килиан Мбаппе — 18 лет и 140 дней («Ювентус» — «Монако» 2:1), 9 мая 2017 года.
Самый возрастной автор гола в полуфинале ЛЧ
Райан Гиггз — 37 лет и 148 дней («Шальке» — «Манчестер Юнайтед» 0:2), 26 апреля 2011 года.
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