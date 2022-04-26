Федун снова отказался продавать «Спартак». А когда клуб реально мог сменить владельца?

Кто был ближе всего к покупке и как всё сорвалось.

«Любовь не продаётся» – сказал однажды Леонид Федун, когда пошли разговоры о продаже «Спартака». Слухи о передаче активов клуба периодически появляются (вот и сегодня владельцу «Спартака» снова пришлось их опровергать), но каждый раз всё разбивается о нежелание Федуна кому-то отдавать команду. Несмотря на финансовые сложности и ряд желающих.

«Было обидно». Как Федун купил «Спартак»

В 2002 году Андрей Червиченко выкупил «Спартак» у Олега Романцева. «Все получилось по большому счету случайно, — рассказывал он. — В «Спартаке» у меня работал друг детства, он попросил помочь клубу деньгами. Я помогал, пока не понял, что могу потерять все эти деньги. Пришлось прийти в клуб и самому во всем разбираться».

Червиченко начал наводить порядок в финансовом хаосе, который творился в клубе, но надолго не задержался: результаты становились всё хуже, а скандирования на трибуне в его адрес всё громче. «Чемодан. Вокзал. Ростов» – выпроваживали фанаты владельца, который в итоге сдался и нашёл нового покупателя.

Им стал Леонид Федун.

Леонид Федун в «Спартаке». Начало Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Было чрезвычайно обидно, когда «Спартак» начал проигрывать, хотя носил на груди логотип «Лукойла», — говорил Федун. «Хотелось что-то поменять, потому что я видел, что те люди, которые там находятся, не справляются».

Вторым претендентом была «Альфа-групп», один из совладельцев которой, Пётр Авен, убедил партнёров в целесообразности покупки. Но сделка не состоялась – как говорил Червиченко, на момент предложения он уже дал слово Федуну.

По сообщениям СМИ, сделка оценивалась в $70 млн за 90% акций – Червиченко точных цифр не называл, но говорил, что остался в плюсе. Официальный представитель «Лукойла» тогда заявил, что компания никак не связана с покупкой – это была частная инициатива Федуна, на которую он потратил собственные средства. Правда, Forbes писал, что бизнесмен приобрёл «Спартак» преимущественно на деньги Вагита Алекперова, который предпочёл остаться в тени и отдать управление клубом Федуну. Президент «Лукойла» не раз уклонялся от вопросов о связи со «Спартаком», но Леонид Арнольдович в 2019-м заявил про некоего «старшего партнёра»: «Я всё делал без копейки помощи со стороны, исключительно за мои деньги и деньги моего старшего партнёра».

Алекперов же объяснял содержание «Спартака» так: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу».

Авен как минимум три раза хотел купить «Спартак». Близок был и миллиардер Богуславский, но Федун отказал пускать инвесторов в клуб

Чаще всего среди имён, всплывающих во время разговоров о продаже «Спартака», встречается фамилия Авена. Он хотел зайти в клуб ещё при Романцеве: уговорил партнёров «Альфа-групп», получил добро от маркетологов, которые подтвердили, что это правильная инвестиция для продвижения банка, а также нашёл средства. Но не вышло.

Пётр Авен бывший член совета директоров «Альфа-банка» «Мы встречались с Романцевым дважды. Поначалу он говорил, что продавать ничего не будет. У него ведь возникли сложности с оформлением прав собственности. История была мутная, непрозрачная. Клуб нанял нас как банк. Мы помогли все очистить, привели дела в порядок. После чего Романцев стал легальным владельцем «Спартака». Действовали мы честно, не выдвигали предварительных условий: мол, поможем, если потом нам продадите. Не захотел – его право».

Второй подход Авена был, когда «Спартак» продавал Червиченко. После на долгое время он оставил эту идею, но вместо него появился другой претендент.

Пётр Авен Фото: РИА Новости

В 2008-м, когда «Спартак» переживал кризисный период, Федун сказал, что не собирается продавать свои акции, но готов при одном условии: «Если человек принесёт мне подписанный бизнес-план на 10 лет и банковские гарантии о вложении данных средств (1 миллиарда долларов), то я отдам ему команду бесплатно». Об интересе к такому предложению заявил бизнесмен Михаил Прохоров – на тот момент он был акционером «Норильского никеля», под финансирование которого перешла «Москва». Тогда он сказал журналистам, что проект «Спартака» мог бы быть ему интересен, если к концу года он останется без большого футбола. Прохоров ссылался на то, что «Москва» принадлежит акционерам «Норильского никеля», и судьба клуба зависит от них – до конца сезона финансирование было, а дальнейшие перспективы были туманны. Закончилось всё прозаично: Прохоров весной 2008-го продал Олегу Дерипаске 25% + 1 акцию «Норникеля», из-за чего Владимир Потанин пришёл в ярость – он был уверен, что пакет перейдёт ему. Компания в итоге отказалась финансировать «Москву», объяснив это тем, что у неё нет желания тянуть непрофильный актив. Прохоров же в 2009-м приобрёл 80% акций «Бруклин Нетс» (тогда — «Нью-Джерси Нетс»).

В 2014-м снова пошли разговоры, что Авен хочет купить «Спартак». Тогда он отреагировал: сказал, что всё ещё готов приобрести клуб, но «Леонид Арнольдович, похоже, не собирается его продавать». Федун подтвердил: «Любовь не продаётся».

Спустя два года Авен рассказал, что он не просто был готов, а пытался приобрести клуб: бизнесмен собирался выкупить половину акций совместно с Леонидом Богуславским и ещё одним человеком (его имя не называлось). Авен был убеждён: командой не должен управлять один человек, а в идеале вообще вывести клуб на IPO, чтобы сделать его народным.

«Мы с Леонидом Арнольдовичем обо всем мирно договорились, но у нас были две большие проблемы, – рассказывал Авен «СЭ». – Первая – я не увидел модели снижения затрат. Мы хотели, чтобы «Спартак» был великим клубом, но это требует порядка 100 млн долларов в год, эта цифра практически не снижается. Никаких моделей исправления ситуации мы не увидели, я считал, что браться за это безответственно».

Леонид Богуславский Фото: РИА Новости

Партнёры даже провели аудит клуба, который заказали у компании Pricewatehouse. По его итогам они убедились, что сделку проводить нет смысла.



«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства, – цитирует «Матч ТВ» источник, занимавшийся оценкой «Спартака». – У стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Авен нанял компанию Pricewaterhouse, чтобы убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она действительно неадекватная».

Леонид Богуславский предприниматель «Мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас — это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность, и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет».

Леонид Богуславский

Предприниматель

Цитата портретом



«Мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас — это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность, и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет».

Но решающим моментом в срыве сделки стало то, что один из партнёров попал американские санкции, и по объективным причинам не мог быть акционером «Спартака». «Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось», – рассказывал Авен.

В 2019-м Федун говорил, что отдаст «Спартак» болельщикам. Спустя год – что продаст им клуб за рубль

Федун обещал сделать поклонников команды акционерами, когда только пришёл в «Спартак», но из-за кризисов 2008 и 2014 годов идея так и осталась нереализованной. В 2013-м он говорил, что его «мечта — организовать клубу IPO в 2017 или 2018 году». В 2015-м – что решил покинуть пост председателя клубного совета директоров, «отдать полномочия профессионалам и стать просто человеком, который будет финансировать и помогать «Спартаку». В итоге выход на биржу так и не состоялся, а в стороне от управления клубом Федун пробыл недолго.

В 2019-м в интервью «Чемпионату» бизнесмен снова сделал громкое заявление, заявив, что «после долгих раздумий принял следующее решение»: к 2023 году, когда завершатся все инфраструктурные перестройки и найдутся новые источники для реального самофинансирования «Спартака» (то есть без зависимости от акционеров), клуб будет готов функционировать самостоятельно. Под автономностью команды Федун подразумевал, что управлять ею должны болельщики. «Не Пётр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил, не все остальные, которые занимаются фантазиями», – объяснил он. «Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу».

По словам Федуна, при выборе метода управления клубом изучались варианты, которые применяются в «Барселоне», «Реале» и «Баварии». Бизнесмен обрисовал схему так: контрольный пакет акций «Спартака» передаётся в некоммерческую организацию, членами которой становятся болельщики клуба. В приоритете – активные болельщики, покупающие абонементы и посещающие матчи многие годы; для регионов – отдельная программа с членскими взносами.

Фанатская трибуна «Спартака» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику — всё, что угодно», — пояснил Федун. Для разработки оптимального формата управления планировалось создать рабочую группу, которая бы проводила консультации с болельщиками и экспертами.

Но с тех пор, как Федун в 2019-м объявил о масштабной реформе, со стороны клуба тема больше не поднималась. Её воскресили сами болельщики – после матча с «Ахматом» в июле 2020-го они поймали у стадиона Федуна и напомнили про обещания отдать команду народу. Диалог состоялся следующий:

— Когда продадите «Спартак»? — спросил кто-то из фанатов владельца.



— Кому? — Федун.



— Болельщикам.



— Покупай, если болельщики готовы платить, то ради Бога.



— За сколько продаете?



— За рубль.



— Покупаем!



— Хорошо, а у тебя есть 10 миллиардов каждый год на содержание команды?



— Сбросимся.

В июле уже этого года Федуна снова спросили про передачу клуба болельщикам – на этот раз журналисты. Сумма, которую необходимо ежегодно тратить на команду, сократилась в два раза: «Если есть желающий отдавать по 4-5 млрд рублей в год — welcome (добро пожаловать – прим. «Чемпионата».). Вы спросили, есть ли люди, которые готовы к этому? Я сказал: «Нет»», – заявил он.

В августе по этой теме выступила жена Федуна Зарема Салихова – по её словам, клуб не соглашаются приобрести даже миллиардеры. Это может значить лишь одно: передавать «Спартак» болельщикам никто не собирается, да и потенциального покупателя, которому можно было бы доверить «своё детище», видимо, нет.

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Клуб убыточен – отсюда слова Заремы про миллиардеров, которые не соглашаются на покупку. Согласно данным ФНС, за последние пять лет совокупный чистый убыток клуба составил порядка 4 млрд рублей при выручке в 28,9 млрд.

2017 2018 2019 2020 2021 Всего Выручка 5 459 554 000 5 182 284 000 5 399 095 000 4 875 620 000 7 991 133 000 28 907 686 000 Чистая прибыль/убыток 317 448 000 -877 932 000 -803 593 000 -1 930 285 000 -881 289 000 -4 175 651 000

В ноябре ходили слухи, что «Спартак» купят шейхи. Говорят, что переговоры заморозили

В начале ноября Telegram-канал Baza сообщил, что холдинг City Football Group, владеющий футбольным клубом «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака». Сделку, писали СМИ, планировали завершить в 2022 году, а генеральный директор клуба Евгений Мележиков говорил, что «этот вопрос решается на уровне акционеров клуба».

При этом сообщалось, что City Football Group планирует оформлять сделку не через своё юридическое лицо, а через Mubadala Investment Company – компанию, связанной с холдингом. Холдинг не сможет напрямую приобрести акции из-за регулятивных норм УЕФА, согласно которым одно и то же физическое или юридическое лицо не может осуществлять контроль над клубами, выступающими в соревнованиях под одной эгидой.

Metaratings сообщал в начале марта, что переговоры заморожены как минимум до лета.

Федун несколько раз называл причину, почему он не продаст «Спартак». Всё время говорит о любви

Например, в 2017-м в интервью «ТАСС»: «Это социальный проект, который является моей личной любовью. Я как болельщик, играющий в компьютерные игры, который создает команду и пытается чего-то с ней добиться. Раньше, видя, как мои предшественники гробят «Спартак», я смотрел на клуб и видел, что могу добиться с ним успехов. Конечно, оказалось, что не все так легко, как я себе представлял».

В 2019-м ещё раз подчеркнул, что занимается «Спартаком» из искренних чувств: «Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно! Повторю, в стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб. Я и Галицкий».

И вот последнее: «Я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря — не дождётесь».