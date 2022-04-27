«Спартак» идёт на антирекорд. Сколько нужно очков, чтобы избежать стыков?

Полные расклады на финише сезона. Вспомнили, что было с командами в таком же положении.

«Спартак» провалил сезон в РПЛ — об этом уже можно говорить уверенно. Ещё летом красно-белые мечтали о чемпионстве на столетие, а сейчас, за четыре тура до конца, занимают 10-е место в таблице и находятся всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Кажется, что падение «Спартака» в ФНЛ — история из разряда фантастических, но давайте разберёмся: насколько это вообще реально?

Как у «Спартака» с календарём?

На самом деле, непросто. В эти выходные «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», которые идут на седьмом месте, претендуют на попадание в топ-5 и опережают красно-белых на семь очков. Потом будет «Урал», который бьётся за выживание. Дальше ещё веселее: в Москву приедет «Зенит», для которого этот матч может стать чемпионским — поддаваться никто не станет. А напоследок «Спартак» сыграет с «Химками», которые сейчас находятся в зоне стыков и тоже будут бороться.

Александр Максименко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вот календарь целиком:



1 мая. «Спартак» — «Крылья Советов»

7 мая. «Урал» — «Спартак»

15 мая. «Спартак» — «Зенит»

21 мая. «Химки» — «Спартак».

Не забываем и про Кубок России. Там «Спартак» добрался до полуфинала, где сыграет с «Енисеем» в промежутке между встречами с «Уралом» и «Зенитом». Финал, к слову, состоится через неделю после последнего тура, так что на график красно-белых (если они туда попадут) повлияет несильно.

Что было с командами, которые попадали в положение «Спартака»?

Речь о тех, кого за четыре тура до конца сезона от зоны вылета отделяли три очка. Таких случаев было четыре. Вспомним каждый.

В сезоне-2014/2015 в трёх очках от зоны вылета за четыре тура до конца находился «Ростов». У команды Курбана Бердыева было 27 очков, у «Амкара» — 24. Закончилось всё для ростовчан плачевно: они набрали всего два очка и опустились даже не на 13-е, а на 14-е место. А «Амкар» — наоборот — взлетел на 11-ю строчку. В итоге «Ростов» исправился и размазал в стыках «Тосно» (1:0 и 4:1).

Дальше сезон-2015/2016. В тот раз в положении «Спартака» оказался уже сам «Амкар». И снова 27 очков за четыре тура до конца и три от «Уфы». Правда, «Амкар», в отличие от «Ростова», испытание выдержал — набрал четыре очка и занял 11-е место.

Переходим к сезону-2017/2018. Тогда «Ахмат» с 31 очком был в трёх очках от зоны стыков, а на 13-м месте находился «Амкар». Концовка получилась практически идеальной — грозненцы добрали восемь очков и стали девятыми в таблице.

Наконец, сезон-2019/2020. Стыков тогда не было, но тем не менее: в том розыгрыше уже «Арсенал» с 31 очком опережал на три очка «Тамбов». Тула в итоге набрала семь очков и финишировала на восьмом месте.

А сколько вообще нужно набрать очков, чтобы избежать стыков?

Стыковые матчи появились в РПЛ в сезоне-2011/2012, когда наш футбол переходил на систему «осень-весна». Так как тот розыгрыш длился полтора года и состоял из 44 туров, показательным его считать трудно. Поэтому посмотрим, что было в других сезонах.

Сезон-2012/2013: для сохранения места в РПЛ хватило 29 очков. Столько набрали «Амкар», «Волга» и «Ростов». В стыки отправилась ростовская команда — уступила конкурентам по дополнительным показателям.

Сезон-2013/2014: «Терек» набрал 33 очка и спасся. Стыковое 13-е место заняла «Томь» с 31 очком.

Сезон-2014/2015: спаслась «Уфа», набравшая 31 очко. В стыки отправился «Урал» — у него было всего на одно очко меньше.



Сезон-2015/2016: «Уфа» избежала стыков, хотя набрала всего 27 очков (самый скромный показатель в этом списке). «Анжи» отстал на одно очко.



Сезон-2016/2017: «Урал», «Анжи» и «Оренбург» набрали по 30 очков. Команда из Оренбурга уступила по дополнительным показателям и улетела в стыки.



Сезон-2017/2018: «Урал» спасся благодаря 37 набранным очкам. «Амкар» попал в стыки, набрав на два очка меньше.

Сезон-2018/2019: «Динамо» набрало 33 очка — этого с запасом хватило для сохранения прописки. «Крылья Советов» попали в стыки, взяв на пять очков меньше.

Сезон-2019/2020: стыков не было из-за коронавируса, но зафиксируем — «Сочи» набрал 33 очка, «Ахмат» — на два меньше.

Сезон-2020/2021: снова сезон без стыков. «Урал» взял 34 очка и мощнейше оторвался от «Уфы» (25).

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Резюмируем. Среднее количество очков, необходимое для финиша над зоной стыков — 31,8. Округлим — 32. У «Спартака» сейчас 31 очко.

Кстати, «Спартак» рискует установить клубный антирекорд. Меньше всего очков за время выступления в чемпионате России красно-белые набрали в сезоне-2003 — 36. Чтобы не сотворить историю со знаком минус, «Спартаку» нужно в четырёх матчах взять хотя бы пять очков.