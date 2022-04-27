Главная аномалия весны в России. Как Юран спасает «приговорённые» к вылету «Химки»?

По итогам первой части сезона «Химки» стали абсолютно худшим клубом в РПЛ. Команда занимала последнее место с двумя победами и 14 очками в 18 турах, а в руководстве просматривались непонятные хаотичные движения: главный тренер Черевченко поначалу удостоился справедливого увольнения, но через несколько недель вернулся на пост из-за отсутствия кандидатов на смену. Наблюдались проблемы как на поле, так и за его пределами – и перспектив не просматривалось.

Зимой «Химки» пытались спасти положение многочисленными трансферами, пришли статусные россияне Мамаев и Жирков, молодые и интересные Магомедов и Руденко, а также вполне себе статусные иностранцы – Волков, Григалава, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. Суммарно клуб совершил 10 приобретений, это была демонстрация серьёзных намерений спастись от вылета.

Сергей Юран Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но незадолго до рестарта сезона ситуация начала ухудшаться. Сначала «Химки» потеряли-таки окончательно Черевченко. Контракт с тренером был расторгнут после ужасающего поражения в спарринге от «Крыльев» со счётом 3:7 (если бы самарцы забили все моменты, могло быть и 3:12). Далее в клуб пришёл Юран – тренер с неочевидной репутацией. В двух первых турах – два поражения от «Динамо» (0:3) и «Локомотива» (2:3). А ещё – потеря Жиркова и Мамаева из-за травм, странные удаления легионеров, отъезд иностранцев Дагерстоля, Бруно Вианы и Дидье Ламкеля Зе из-за политической ситуации. Дагерстоль был важнейшей фигурой в центре поля, а Ламкель Зе стал бы лидером в атаке – он только-только начал приносить пользу и забил два гола «Локомотиву».

Казалось, это конец.

Но дальше началось самое интересное. «Химки» выдали серию из шести матчей без поражений, выиграли на этом отрезке четыре встречи (в том числе с ЦСКА!), забили 12 голов. Положение команды теперь далеко не безнадёжно, она занимает 13-е место с 28 очками, отрыв от зоны прямого вылета составляет уже шесть баллов. И получается, что Юран с ослабленным составом и без важных легионеров набрал за восемь весенних туров столько же, сколько Черевченко и его временные сменщики за 18.

1. Везение. Оно бесспорно

Те, кто видел матчи «Химок» весной, наверняка согласятся, что с точки зрения качества игры никакой сенсации нет. Команда не выглядит такой цельной и монолитной в обороне, какой была, к примеру, при Черевченко в прошлом сезоне. Наоборот – по допущенным ожидаемым голам xGA «Химки» идут четвёртыми с конца с показателем 12,12. Хуже на отрезке лишь «Арсенал», «Рубин» и «Краснодар». В атакующих метриках цифры повеселее, команда Юрана занимает 8-е место по xG и 6-е – по NPxG (ожидаемые голы без учёта пенальти), то есть хорошая результативность подкрепляется в том числе статистикой.

Но везение очевидно – и оно проявлялось почти в каждом матче.

В последней игре с «Крыльями» «Химок» вообще не было на поле в первом тайме, у самарцев получалось всё, они по делу открыли счёт и должны были забивать как минимум ещё дважды. А потом случилось удаление на ровном месте, пенальти, 1:1 – и ситуация развернулась на 180 градусов. Финт вратаря Ломаева в центре поля и гол Садыгова лишь усилили ощущение сюрреализма от этой встречи.

В игре с «Нижним Новгородом» «Химки» исключительно отбивались, за 90 с лишним минут только два раза ударили по воротам. Соперник — прямой конкурент — свои моменты и полумоменты не реализовал, хотя оборона «Химок» не смотрелась идеальной. Итог – 0:0.

В эпохальном матче с ЦСКА «Химки» классно использовали пространство в быстрых атаках. Но вопросы к реализации ЦСКА тоже были: при 0:0 два убойных шанса Карраскаля, при 2:2 выход один на один всё того же колумбийца.

2. Лантратов снова поймал кураж

Одна из главных причин перечисленного «везения» (но не единственная, поэтому выделим её отдельно) – сверхнадёжная игра голкипера. Это никакая не новость, с точки зрения стабильности Лантратов – пожалуй, лучший в РПЛ на дистанции двух последних сезонов. А весна у него получается ещё мощнее, чем осень.

Для начала цифры. За восемь весенних матчей Лантратов пропустил 11 мячей при 15,25 post-xG(показатель, характеризующий опасность ударов в створ) соперников. То есть показатель предотвращенных мячей — 4,25, а в пересчёте на 90 минут – 0,494. Действия Лантратова спасают «Химки» от одного пропущенного мяча в среднем за две игры. Это сильные цифры. Если бы такая динамика была на протяжении сезона, то у вратаря набралось бы +15, что потрясающе.

А теперь визуальные впечатления. С «Крыльями» при 0:1 – два спасения Лантратова (например, после удара в упор Горшкова с угла вратарской), при 1:2 – сумасшедшая реакция на удар Глушенкова. С «Нижним» — шесть отраженных мячей, из которых два – повышенной сложности. С ЦСКА – надёжность в финальные минуты и зафиксированный мяч после штрафного удара.

Лантратов не ошибается, а партнёры уверены в своём вратаре – и это очень важный фактор в условиях борьбы за выживание.

В игре Илья Лантратов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3. Качественная реализация быстрых атак

В чём «Химки» однозначно смотрятся весной здорово – это в контратаках. Благодаря им создаётся более 60% от всех моментов. И есть ощущение, что соперники странным образом недооценивают команду Юрана и излишне раскрываются.

Самый яркий пример – матч с ЦСКА, когда «Химки» забили все голы после быстрых выпадов, плюс не реализовали ещё две возможности. Ещё были отличные контратаки в играх с «Крыльями» и «Рубином». В «Химках» есть кому выбегать, здорово наполняется ширина поля за счёт схемы 3-Х-Х, практикуются развороты. Этот стиль очень подходит новому нападающему Руденко (обожает пространство), Мирзову и Кухарчуку.

Руденко пришёлся команде очень кстати. Изначально его брали сугубо для ротации, но после отъезда Ламкеля Зе экс-спартаковец превратился в ключевого форварда. Правда, матч с ЦСКА – пока самый яркий для него, после него эффективность упала.

4. Энергетика

Честно говоря, этот фактор изначально хотелось поставить вообще на первое место – он едва ли не самый важный во всей истории.

При Черевченко у команды не могло быть будущего, его повторное назначение стало большой ошибкой. Во-первых, все знали, что у Черевченко есть проблемы вторых сезонов, он даёт прекрасный результат как кризис-менеджер, но не умеет строить и развивать команды на дистанции. Во-вторых, Черевченко потерял контакт со многими футболистами (это подтверждалось из нескольких источников), его возвращение ситуацию ещё сильнее усугубило.

Победная раздевалка «Химок» Фото: ФК «Химки»

Приход Юрана, как бы это ни банально звучало, встряхнул команду, прежде всего, с эмоциональной точки зрения. «Химки» проходили ровно то же самое в 2020-м, когда после отставки Талалаева команда вроде бы должна была по всем законам логики рассыпаться, а она при Юране вдруг разгромила «Торпедо» (5:1) в Кубке России, не допустила краха в ФНЛ и удержала второе место, а потом к лету ещё и вышла в финал Кубка России. На коротких дистанциях Юран бывает хорош – у него есть положительная энергетика, он не мешает опытным футболистам играть.

Нападающий «Химок» Александр Руденко, забивший два гола в ворота ЦСКА Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Показательный момент – история с Садыговым-младшим и Мирзовым. Вроде бы конфликтная, очень опасная ситуация, где в стартовый состав попадает сын инвестора, а несогласный с этим лидер команды из-за протеста исчезает из-заявки. Но Юран даже её обернул в свою пользу: Садыгов забил (и какая разница, что в пустые ворота – забил же!), а Мирзов спокойно отсидел в ВИП-ложе и попал в старт на следующую игру. Никаких показательных порок не было, даже на пресс-конференции тренер списал всё на медицинские моменты.

Со стороны кажется, что «Химки» после ухода Черевченко в первую очередь избавились от эмоциональной тяжести. И у них сразу стало многое получаться: ведущие игроки принялись забивать, команда не рассыпается даже в сложных моментах, Лантратов тащит, а везение притянуто так сильно и крепко, что, похоже, уже не покинет «Химки» до конца сезона.

Назовём всё происходящее магией Юрана. И вдвойне интересно, перенесётся ли эта магия на следующий сезон или всё получится так же, как с Черевченко. Всё-таки Юран тоже никогда не был тренером, способным строить стильные команды на длинной дистанции.