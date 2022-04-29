Какая же интрига в Англии и Италии! Расклады на финише сезона в 11 лигах Европы

Европейские чемпионаты близятся к завершению. В некоторых чемпионы уже определились, но в большинстве лиг интрига должна сохраниться до последнего тура. Особенно интересно наблюдать за чемпионской гонкой в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А. Изучаем расклады в лучших европейских лигах.

Англия: за чемпионство зарубятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» за 33 матча набрал 80 очков и опережает «Ливерпуль» всего на один балл. Обе команды параллельно выступают в Лиге чемпионов, поэтому график будет непростым. Команде Гвардиолы осталось провести четыре встречи: дома они сыграют с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой», на выезде — с «Лидсом» и «Вест Хэмом». У «Ливерпуля» расписание посложнее. Дома они встретятся с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном», в гостях — с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой». И команде Джеррарда, и «Лидсу» в этом сезоне уже ничего не нужно, а вот «Тоттенхэм» борется за попадание в ЛЧ. При таких раскладах команда Гвардиолы – явный фаворит гонки.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Испания: «Реал» слишком сильно оторвался от преследователей

Мадридский «Реал» за пять туров до конца сезона оторвался от «Барселоны» и «Севильи» на 15 очков. «Сливочным» достаточно один раз сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионский титул. Дома команда примет «Эспаньол», «Леванте» и «Бетис», на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» и «Кадисом». Помешать подопечным Карло Анчелотти может только чудо.

«Реал» уже не догнать Фото: Getty Images

Италия: «Милан» и «Интер»

«Милан» в 34-м туре чемпионата Италии вырвал победу у «Лацио» (2:1) и ещё сильнее закрутил интригу в чемпионской гонке. У «россонери» теперь 74 очка, они опережают «Интер» на два балла. Команда Симоне Индзаги проиграла в середине недели в перенесённом матче с «Болоньей» (1:2) и теперь отстаёт в таблице от соседей и по потерянным очкам.

График «Милана» выглядит сложнее. Дома команда встретится с «Фиорентиной» и «Аталантой» – обе команды борются за Лигу Европы, в гостях — с «Вероной» и «Сассуоло». А в расписании «Интера» нет ни одного представителя верхней части турнирной таблицы. Дома команда примет «Эмполи» и «Сампдорию», на выезде встретится с «Удинезе» и «Кальяри».

Два миланских клуба сражаются за скудетто Фото: Getty Images

Германия: «Бавария» стала чемпионом в 10-й раз подряд

В Германии всё прошло слишком предсказуемо. «Бавария» за три тура до конца розыгрыша оторвалась от дортмундской «Боруссии» на 12 очков и обеспечила себе десятое(!) чемпионство подряд.

Борьбы за второе место тоже не получилось. «Шмели» оторвались на восемь очков от «Байера», поэтому чувствуют себя комфортно. А вот за третье место борются «Байер», «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско и «Фрайбург».

Франция: «ПСЖ» вернул себе чемпионский титул, Головин борется за ЛЧ

У «ПСЖ» получилась лёгкая прогулка по чемпионату Франции. Команда набрала 78 очков за 34 тура и оторвалась от «Марселя» на 13 баллов. Теперь она окончательно сняла все вопросы о первом трофее Лионеля Месси вне «Барселоны». А вот за места ниже может развернуться нешуточная борьба. «Марсель» (65 очков) удерживает второе место в турнирной таблице, но его преследует внушительная группа команд: «Ренн» (59), «Монако» (59), «Ницца» (57), «Страсбур» (56) и «Ланс» (54). За четыре тура ситуация в борьбе за медали может поменяться несколько раз. Вот тут календарь команд, борющихся за Европу.

Португалия: «Порту» осталось соблюсти формальности

«Порту» проводит идеальный сезон, по ходу розыгрыша чемпионата команда потерпела лишь одно поражение (уникальная серия из 58 матчей без поражений в чемпионате прервалась только 25 апреля). Очки же команда теряла всего пять раз, поэтому закономерно опережает «Спортинг» на шесть баллов. Главная интрига последних туров — потерпят ли «Драконы» вторую неудачу. Потому что с местами в Лиге чемпионов всё тоже уже понятно. В календаре остались «Визела», «Бенфика» и «Эшторил».

Нидерланды: ПСВ пытается догнать «Аякс»

В чемпионате Нидерландов интрига жива, но шансов у ПСВ достать и обойти «Аякс» слишком мало. Подопечные тен Хага набрали за 30 туров 75 очков и опережают ПСВ на четыре балла. Правда, лидера может подкосить новость о том, что главный тренер – Эрик тен Хаг — проводит в клубе последние матчи перед уходом в «Манчестер Юнайтед». «Аяксу» осталось сыграть со «Зволле» (16-е место) и «Херенвеном» (11) дома, а также с «АЗ Алкмаром» (5) и «Витессом» (6) на выезде. У ПСВ: «Виллем II» (17), «Фейеноорд» (3), «Неймеген» (10), и «Зволле».

Австрия: «Зальцбург» оказался вне досягаемости

«Зальцбург» очень легко оформил девятый титул подряд. Команда за 28 матчей проиграла всего лишь один раз и оторвалась от «Штурма» на 14 очков, обеспечив себе чемпионство за четыре тура до конца розыгрыша. Остальные матчи становятся формальностью. «Быки» имеют очень мощное соотношение голов – 70:16.

«Зальцбург» легко оформил девятый титул подряд Фото: Getty Images

Шотландия: «Селтик» и «Рейнджерс» зарубятся за титул

В Шотландии за чемпионство традиционно бьются «Селтик» и «Рейнджерс». «Селтик» лидирует, набрав 85 очков, опережая «Рейнджерс» на шесть очков. Важно, что в ближайшем туре их ждёт очный матч. А затем каждой из команд останется провести по три встречи. У «Селтика» останутся «Хартс», «Данди Юнайтед» и «Мазервелл». А «Рейнджерс» параллельно продолжает выступление в национальном кубке и Лиге Европы. В чемпионате осталось сыграть с «Данди Юнайтед», «Росс Каунти» и «Хартс».

«Селтик» и «Рейнджерс» побьются за титул в Шотландии Фото: Getty Images

Бонус: Бельгия и Швейцария

Бельгия: «Юнион» готовит большую сенсацию

Ещё в прошлом сезоне «Юнион» выступал во второй по силе лиге Бельгии и лишь мечтал о попадании в Лигу чемпионов. Сейчас эти мысли становятся материальными. Команда сенсационно лидирует в чемпионате за пять туров до его окончания. В Чемпионшип-плей-офф пробились четыре команды: «Юнион» (42 очка), «Брюгге» (39), «Антверпен» (32) и «Андерлехт» (32). Математические шансы на титул имеют все участники. Но, кажется, судьба титула решится в очных матчах «Юниона» и «Брюгге».

Швейцария: Чалов и «Базель» практически лишились шансов на титул

В Швейцарии осталось провести всего пять туров, поэтому интрига жива лишь на бумаге. Лидер – «Цюрих», у которого 69 очков за 31 матч. Он опережает «Базель», за который выступает российский нападающий Фёдор Чалов, на 13 баллов. Любопытно, что 1 мая соперники проведут очный матч, в котором судьба титула может быть решена официально.