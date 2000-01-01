«Ман Сити» и «Реал» сражаются в полуфинале Лиги чемпионов! Цифры первого тайма

Гол Де Брëйне тоже исторический, никогда ещё «Сити» не забивал так быстро в ЛЧ — на 93-й секунде

А вообще у Кевина аж 9 баллов (5+4) в последних 8 матчах за «Сити». Фантастический игрок!



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