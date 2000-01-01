«Ман Сити» и «Реал» сражаются в полуфинале Лиги чемпионов! Цифры первого тайма
Исторические пропущенные два гола мадридцев и другие показатели. «Манчестер Сити» пока ведёт — 2:1.
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«Реал» попал на антирекорд: впервые в истории Лиги чемпионов пропустил 2 гола к 11-й минуте
На второй минуте забил Кевин Де Брëйне. А на 11-й — Габриэль Жезус.
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Гол Де Брëйне тоже исторический, никогда ещё «Сити» не забивал так быстро в ЛЧ — на 93-й секунде
А вообще у Кевина аж 9 баллов (5+4) в последних 8 матчах за «Сити». Фантастический игрок!
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Ну кто ещё мог забить за «Реал»?! Конечно, это он! Карим Бензема догнал Роберта Левандовски в списке бомбардиров ЛЧ
Теперь у обоих по 13 голов. А вообще у него уже умопомрачительные 40 голов в сезоне. До этого за «Реал» эту отметку преодолевали только четыре футболиста: Ди Стефано, Пушкаш, Уго Санчес (по два раза) и Роналду (восемь раз).
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Какая вообще статистика первого тайма?
Владение мячом: 59% — 41%
Удары: 5 — 4
В створ: 2 — 2
Фолы: 3 — 2
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Удары: 5 — 4
В створ: 2 — 2
Фолы: 3 — 2
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«Ман Сити» и «Реал» сражаются в полуфинале Лиги чемпионов! Цифры первого тайма
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