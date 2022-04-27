Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»?

Семь голов в полуфинале Лиги чемпионов – красота! А ведь до этого в плей-офф «Манчестер Сити» не пропустил ни одного…

У «Реала» была целая группа футболистов, чьё участие в матче находилось под вопросом или вовсе исключалось – Давид Алаба, Ферлан Менди, Каземиро, Гарет Бэйл, Марсело, Хесус Вальехо, Эден Азар, Лука Йович и Мариано Диас. С такими потерями Карло Анчелотти мог хоть самого себя вносить в заявку в качестве запасного игрока. Но всё оказалось не так страшно: первые двое вышли в основе, ещё четверо попали в заявку, и только Азар и Йович с Диасом посмотрели полуфинал Лиги чемпионов как болельщики.

По первым минутам игры можно было подумать, что у «Реала» нездоровы все 11 игроков основы. «Ман Сити» подавил «Мадрид» высоким прессингом, хитрыми перемещениями на чужой половине поля, быстрым движением мяча. И забил уже на второй минуте. Винисиус Жуниор и Менди пассивно наблюдали за тем, как Рияд Марез врывается в оставленный соперниками коридор, а Дани Карвахаль проигрывает эпизод Кевину Де Брёйне. Наверное, у Анчелотти при разборе этого гола будут вопросы и к опорникам «сливочных».

Хуже того, вскоре «Реал» так же легко пропустил и второй мяч. Команда Хосепа Гвардиолы продолжала успешно растаскивать оборону «Мадрида» за счёт разных ходов. Например, при атаках крайний защитник Александр Зинченко превращался по ситуации в центрхава, а то и почти что в форварда. Обычно так действует Жоау Канселу, однако португалец пропускал матч ЛЧ из-за дисквалификации. Правда, в моменте со вторым голом «Ман Сити» чуть-чуть повезло. После подачи Де Брёйне из одной из любимых его зон (возле угла штрафной) первым на мяче был Давид Алаба, но в результате отскока Габриэл Жезус получил возможность пробить из убойной позиции.

«Реал», в отличие от встречи с «Челси» в Лондоне, не выходил через быстрый пас из-под давления, а у самих «сливочных» прессинг зачастую получался рваным. Так что «горожане» на контратаках могли довести счёт до крупного и закончить вообще всё. Лишь на исходе получаса игры будущие чемпионы Испании стали провоцировать ошибки подуставших хозяев. Тогда-то Карим Бензема и сделал ещё одну заявку на ценный индивидуальный трофей, которым пока что владеет Лео Месси. Француз был едва ли не лучшим у «Реала» без мяча, ну а давать ему мяч в штрафной – значит, подписывать себе приговор. «Мадрид» воспользовался слабым звеном «Ман Сити» – левым флангом обороны. Зинченко по-прежнему недостаёт навыков защитника, и Бензема спокойно выиграл позицию у экс-игрока «Уфы» и забил в одно касание.

К перерыву «Реал» почти сравнялся с «Ман Сити» по ударам (5:7, в створ – 2:2). Тем не менее счёт 1:2 был для Мадрида лучшим исходом по такой игре.

Второй тайм начался так, словно не было последних 15 минут первого. «Ман Сити» включил сумасшедшие скорости, и будь ты хоть трижды «Реал», преуспеть в таком футболе против команды Гвардиолы без «автобуса» почти невозможно. Один раз лидер АПЛ простил испанцев, а потом всё-таки забил третий. Голевая атака «горожан» получила развитие благодаря перехвату и тому, что Винисиус Жуниор поленился пойти в единоборство при передаче в недодачу. После этого и Менди не заблокировал кросс, и Карвахаль опять занимался не пойми чем.

Впрочем, Винисиус очень быстро исправился. Бразилец ловко ушёл на фланге от своего соотечественника Фернандиньо, но, конечно, опытнейший капитан «Ман Сити» на удивление наивно сыграл против вингера «Реала». Фернандиньо, к слову, тоже закрывал не ту позицию, на которой провёл бóльшую часть карьеры: он ещё до перерыва поменял на правом фланге обороны Джона Стоунза, чьё участие в матче также находилось под вопросом. Видимо, англичанин усугубил старую травму.

Какой же яркий спектакль выдали «Ман Сити» с «Реалом»! Мадриду счастливым образом удалось уйти от крупного поражения и сохранить интригу на концовку. Анчелотти заменой Родриго на Эдуарду Камавинга дал понять, что хочет избежать четвёртого пропущенного мяча, нежели сравнять счёт. Однако тут же пропустил. Игроки «Реала» как будто на мгновение отключились после падения Зинченко у штрафной, а Тибо Куртуа не контролировал ближний угол. Потерял ворота?

Но и этот гол «Реал», почти захлебнувшись в атаках «Ман Сити», отыграл! Что это – чемпионское везение клуба с великой историей или неумение команды Гвардиолы защищать результат? Рука Эмерика Лапорта, хитрая подсечка от Бензема при исполнении пенальти – и 4:3 на табло. Француз стал лучшим бомбардиром этой ЛЧ. Теперь у него 14 мячей, а у Роберта Левандовского — 13.

«Реал» в итоге реализовал три удара в створ из пяти, а «Ман Сити» – четыре из шести (общее количество ударов – 16:11 в пользу англичан). При этом команда Анчелотти в разы уступила по передачам на чужой трети (67:245). Но возвращается в Мадрид с мыслью о том, что имеет неплохие шансы на финал.