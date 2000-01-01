Бензема издевательски исполнил «паненку». А кто ещё из великих так делал?

Кто из футболистов решался на удар «паненкой» в важном матче?
Такие мячи часто ломали ход матча или серию пенальти.
Карим Бензема в полуфинале ЛЧ-2021/22
В матче с «Манчестер Сити» при счёте 4:2 Бензема подошел к точке и исполнил пенальти ударом «паненкой». В двухматчевом противостоянии важен каждый мяч, так что Карим сильно рисковал, но оправдал этот риск.
Франческо Тотти, полуфинал Евро-2000
Тот пенальти Франческо пробил едва ли не на спор: отрабатывая удары «паненкой», он пообещал коллегам, что в матче сделает точно так же — и выполнил обещание в полуфинале Евро против Нидерландов.
Зинедин Зидан, финал ЧМ-2006
Последний матч Зидана запомнился не только стычкой с Маттерацци, но и шикарным ударом с точки: Зизу мягко запустил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.
Себастьян Абреу, четвертьфинал ЧМ-2010
Матч 1/4 финала между Уругваем и Ганой запомнился всем из-за руки Луиса Суареса, но был интересный момент и в серии пенальти: последним к точке подошел Себастьян Абреу и «паненкой» отправил Уругвай в полуфинал.
Андреа Пирло, четвертьфинал Евро-2012
Хладнокровный удар Андреа Пирло в серии пенальти матча против Англии — образцовый пенальти «паненкой». Джо Харт был бессилен.
Серхио Рамос, полуфинал Евро-2012
В решающий для Испании момент Рамос решил тонко пробить «паненкой» вместо запуска мяча в космос. Впоследствии Серхио поймал кураж и ещё не один пенальти забил подобным образом.
Алексис Санчес, финал Кубка Америки-2015
В финале Копы-2015 друг с другом играли Чили и Аргентина, и в серии пенальти финальный удар достался Алексису Санчесу. «Паненка» вышла максимально корявой, но принесла сборной Чили трофей.
Лионель Месси, Ла Лига
Свой 700-й гол в карьере Лионель Месси забил именно ударом «паненкой» с пенальти. Это случилось 30 июня 2020 года в игре против мадридского «Атлетико», с одиннадцатиметровым не справился Ян Облак.
Бонус. Фёдор Смолов, четвертьфинал ЧМ-2018
Не все «паненки» оказываются удачными. В серии пенальти в матче Россия — Хорватия не повезло Фёдору Смолову: его удар отразил Даниэль Субашич.
А в честь кого удар назвали «паненкой»?
Футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка таким образом исполнил пенальти в финале Европы-1976. В послематчевой серии чехи победили ФРГ и взяли титул.
Бензема издевательски исполнил «паненку». А кто ещё из великих так делал?
Читайте также
⚽️ Бензема — машина! Уже 40 голов за сезон
«МС» и «Реал» сражаются в полуфинале! Первый тайм
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
Главная статистика полуфиналов Лиги чемпионов
Кто покинет «Челси» летом 2022 года
Новые футболисты для «МЮ»: кого ищет тен Хаг?
Самые старые футбольные тренеры мира
Как Руни разрывал АПЛ
Как команды Карпина играют против «Спартака» в РПЛ
Стадион трясётся из-за фанатов «Боки Хуниорс»
«Спартак» против Карпина, другие топ-игры уик-энда
Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт половина состава
10 вещей футболиста: стартер-пак
За кого болеют президенты в футболе
Самое странное видео с Дани Алвесом в истории
Неймар и Мбаппе танцуют с мячом, гоняют соперников