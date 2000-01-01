Бензема издевательски исполнил «паненку». А кто ещё из великих так делал?

Франческо Тотти, полуфинал Евро-2000

Тот пенальти Франческо пробил едва ли не на спор: отрабатывая удары «паненкой», он пообещал коллегам, что в матче сделает точно так же — и выполнил обещание в полуфинале Евро против Нидерландов.