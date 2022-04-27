Уверенность Бензема безгранична! Не забил два пенальти, а в решающий момент дал «паненку»

20 апреля «Реал» гостил у «Осасуны» и в целом уверенно победил — 3:1. Получился бы разгром, но Карим Бензема не забил целых два пенальти. На 52-й и 59-й минутах.
Игра вратаря Серхио Эрреры — отдельный кайф. Сначала голкипер «Осасуны» показывал Бензема, что будет прыгать вправо. И не обманул! Точнее, как раз, наоборот, именно туда Карим и пробил.
При втором пенальти Эррера уже указывает влево. Бензема решает сыграть от обратного. Провал!
Переносимся в 26 апреля, когда «Реал» уже на выезде в Англии бьётся с «Манчестер Сити». Финальная стадия матча, 82-я минута. Мадридцам крайне важен гол, и Бензема способствует назначению пенальти — Эмерик Лапорт «распускает руки» в прыжке. Карим подходит к мячу. И нагло бьёт «паненкой».
После матча Родриго рассказал, что Бензема испытывал «паненку» на тренировках, так что вся команда была в курсе, что Карим планирует сделать. И это после двух неудачных пенальти в последнем матче.
Сам Бензема сказал, что должен был сделать выводы из неудач: «Все голкиперы выучили мой стиль исполнения пенальти. Поэтому мне нужно было измениться. Мои пенальти должны быть хладнокровными».
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