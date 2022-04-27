10 звёзд с истекающими контрактами. Где они продолжат карьеру?

Едва ли ближайшее трансферное окно станет таким же насыщенным, как прошлое. Новых переходов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не предвидится. Вместе с тем на рынок выйдет целая группа свободных агентов с приставкой «топ». Вот они.

Килиан Мбаппе, 23 года, нападающий, «ПСЖ»

Будущее француза связывают с «Реалом». Однако «ПСЖ» не оставляет попыток сохранить Мбаппе – по слухам, его пытается убедить продлить контракт даже президент Франции Эммануэль Макрон. Так ли это – сложно сказать. Сам же Килиан обдумывает предложение парижан о контракте с зарплатой в € 50 млн в год. У форварда 33 гола и 55 результативных действий во всех турнирах в этом сезоне — феноменальная статистика! И она ещё не окончательная.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Поль Погба, 29 лет, полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Кажется, что сага с уходом Погба из «МЮ» вот-вот закончится. За французом охотятся «ПСЖ» и «Ювентус». Но «красные дьяволы» хотят сохранить игрока, дав ему самую высокую зарплату в лиге. Футболист, пропускающий по 13-14 матчей за сезон из-за травм, вряд ли её достоин. Во время матча с «Арсеналом» француз высказался о своём будущем прямо в соцсетях, написав, что его карьера в клубе не закончена. При этом за день до его заявления Рангник подтвердил, что полузащитник не будет продлевать контракт с клубом. За два сезона Погба сыграл 69 игр, забил семь голов и сделал 18 передач.

Пауло Дибала, 28 лет, нападающий, «Ювентус»

С какими только клубами ни связывали будущее аргентинца — последними в списке появились «Рома» с «Интером». Гендиректор миланской команды признался, что хочет видеть Дибалу на «Сан-Сиро». Представители Пауло уже ведут переговоры о переходе в «Интер»: обсуждается трёхлетний контракт с зарплатой € 7 млн в год. Теперь кажется, ни у кого не осталось сомнений, что форвард покинет «Ювентус».

Пауло Дибала Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Лука Модрич, 36 лет, полузащитник, «Реал»

В услугах Модрича заинтересованы «Ювентус» и команда из Катара. Однако наиболее вероятным выглядит продление контракта с «Реалом». В этом не сомневается Карло Анчелотти. По последней информации, хорват согласовал условия нового договора. В 36 лет Модрич играет в старте, а в трёх последних матчах ЛЧ сделал по одному ассисту. Фантастика!

Луис Суарес, 35 лет, нападающий, «Атлетико»

По слухам Луис может перейти в «Фенербахче» или «Интер Майами». Результативность уругвайца снизилась в два раза по сравнению с сезоном-2020/2021 — второй молодости не предвидится. Суарес выступает за «Атлетико» с сентября 2020 года. В этом сезоне у него 13+3 в 41 матче во всех турнирах.

Иско, 29 лет, полузащитник, «Реал»

Сезон-2016/2017 стал пиком карьеры Иско: 10 мячей и восемь ассистов в Примере, гол в полуфинале ЛЧ, чемпионство и Суперкубок Испании, выигрыш Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Сейчас полузащитник не проходит в старт «Реала», часто лечится, из-за чего сыграл всего 12 матчей (275 минут) в Ла Лиге. Претенденты на Иско – «Фиорентина» и «Бетис».

Иско Фото: Denis Doyle/Getty Images

Усман Дембеле, 23 года, нападающий, «Барселона»

€ 140 млн улетели в трубу. Дембеле и близко не наиграл на такую сумму в «Барселоне», а уже летом может покинуть клуб бесплатно. Что будет с его карьерой – непонятно. «Челси» и «ПСЖ» следят за французом, но особой активности не проявляют. На данный момент Дембеле требует у «Барселоны» значительный бонус за подписание нового контракта. В этом сезоне у форварда два гола и 11 результативных передач в 28 матчах.

Анхель Ди Мария, 34 года, полузащитник, «ПСЖ»

С большой долей вероятности Ди Мария покинет «ПСЖ», об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо. Претенденты – «Бенфика», «Ювентус» и даже «Барселона». Итальянский клуб видит в полузащитнике замену Пауло Дибале и уже провёл переговоры с его агентами. Во всех турнирах этого сезона Анхель сыграл 27 матчей и оформил 3+7 по системе «гол+пас».

Анхель Ди Мария Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Иван Перишич, 33 года, полузащитник, «Интер»

Зимой в услугах хорвата были заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм». Однако сейчас разговоров о переходе Перишича не слышно. Иван близок к продлению контракта с «Интером»: в конце апреля представители игрока обсудят новое соглашение. Клуб может предложить Перишичу двухлетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.

Антонио Рюдигер, 29 лет, защитник, «Челси»

К защитнику проявляют интерес топы – «Барселона», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ». Наиболее вероятным вариантом выглядит переход в королевский клуб. По информации Фабрицио Романо, Антонио договорился с «Реалом» о контракте на четыре года. Взамен «Челси» постарается подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.