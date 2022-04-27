Хвича наконец-то уехал в Европу. Но получит ли что-то за трансфер «Рубин»?

Почему «Рубин» спокойно отпустил своего самого ценного игрока и какую роль в этой схеме сыграл клуб из Батуми.

Хвича Кварацхелия официально в «Наполи» – переход подтвердил президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Corriere dello Sport называет его «грузинским Месси» и уже с нетерпением ждёт приезда молодого таланта; Napolipiu пишет, что Хвича – один из самых перспективных игроков на европейской арене. Всё это здорово – Кварацхелии давно пора было уехать в Европу – но возникает резонный вопрос: а «Рубин» на этой сделке что-нибудь заработает?

Попробуем разобраться.

Хронология переезда: давление со стороны из-за игры в России, слухи об Италии и официальное объявление. На всё ушёл месяц

20 марта. Перед перерывом на матчи сборных Кварацхелию спросили, собирается ли он уезжать. Хвича ответил: «Пока не знаю». В начале марта ФИФА разрешила легионерам в России приостанавливать действие контракта до лета.

21 марта. Следом появилась информация, что Хвича не вернётся в Россию, так как на его семью оказывается давление в Грузии. Тогда же пошли первые слухи о «Наполи»: итальянские СМИ писали, что в Кварацхелии видят замену Инсинье.

22 марта. «Наполи» официально опроверг информацию об интересе к Хвиче.

23 марта. Рустем Сайманов не исключил переход Хвичи в «Динамо» из Батуми: «Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставил им возможность, может воспользоваться. Я не могу вам сказать».

При этом пресс-служба утверждала, что никакой приостановки контракта не было – клуб не получал соответствующих бумаг. Эту информацию подкрепили шуточной фотографией Кварацхелии с табличкой в руках – «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

24 марта. Клуб официально объявил, что сторона футболиста после консультаций с клубом приняла решение «о приостановке контракта». Соглашение было рассчитано до 2024 года.

31 марта. Выяснилось, что соглашение было не приостановлено, а разорвано. Об этом сообщил директор батумского «Динамо» Владимир Двалишвили в интервью SeriaANews: «Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешёл как свободный агент и в «Рубин» не вернётся. Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти». Заодно Двалишвили упомянул дружбу с агентом Кварацхелии Мамукой Джугели.

Казанский клуб объяснил, как так вышло: изначально контракт действительно приостановили, но потом решили всё же расторгнуть, потому что «Хвича и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе».

5 апреля. Журналист Николо Скира сообщил, что «Наполи» согласовал условия контракта с Кварацхелией: срок — до 2027 года, зарплата – € 1,1 млн в год.

7 апреля. Corriere dello Sport сообщило, что стоимость трансфера в «Наполи» – € 8 млн.

12 апреля. Очередной инсайд итальянского издания: Хвича прошёл медосмотр, контракт на пять лет, зарплата ­– € 1,5 млн. Официальный переход состоится летом. В тот же день Кварацхелия попал на обложку Corriere dello Sport.

14 апреля. Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил интерес к Хвиче: «За этим игроком мы следили уже какое-то время. Сделаем всё возможное, чтобы подписать его в «Наполи». Хвича – один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за наш клуб – как технические, так и умственные».

27 апреля. Генеральный директор «Наполи» официально подтвердил переход Кварацхелии.

А теперь вопросы. Первый: неужели «Рубин» не мог продать игрока раньше сам?

Попытки были. Прошлым летом интерес к Кварацхелии приписывали многим европейским клубам. Список был внушительный: «Бавария», «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Наполи», «Удинезе», «Сассуоло», «Торино», «Лидс», «Севилья», дортмундская «Боруссия», «Аякс». Отец Хвичи давал стопроцентную гарантию, что его сын уйдёт из «Рубина»: «Сейчас Хвича отдохнёт, а затем решит, где хочет играть. Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России».

Хвича Кварацхелия в «Рубине» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ювентус» якобы готов был заплатить € 20 млн в случае попадания в Лигу чемпионов, но спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский тогда заявлял, что цена Кварацхелии — € 30 млн. Время шло, а Хвича всё не уходил: закончилось Евро, подходил к началу чемпионат. «Все начали говорить о Хвиче в мае, сейчас от этой темы устали, – говорил Яровинский после Евро. – Спрашивать «почему вы не продали Хвичу» — то же самое, что спрашивать, почему в июле нет снега».

В итоге Хвича никуда не уехал. Зимой к нему снова проявили интерес европейские топ-клубы, но до официальных предложений так и не дошло. «Если бы они были, мы бы 100% его продали, – прокомментировал ситуацию спортивный директор «Рубина». – Загадывать ничего не буду. Прошлым летом уже все поназагадывали. Цена не изменилась – 20 миллионов евро». И снова Хвича остался в Казани.



Но ненадолго.

Второй вопрос: получит ли что-то за трансфер «Рубин»? Или клуб просто потерял самый ценный актив?

Владелец «Динамо» Батуми Арчил Беридзе в интервью «Чемпионату» отметил, что в переходе футболиста сыграли роль «разные обстоятельства», при этом все вопросы по трансферу решались не через гендиректора Сайманова, а через того самого агента Джугели. За ответом про долю «Рубина» от продажи Хвичи за рубеж Беридзе тоже отправил к Мамуке.

При этом Сайманов надеется, что клуб «что-то получит» за трансфер Кварацхелии в «Наполи», потому что ситуация с ним «объяснима», а Мамука для «Рубина» — «понятный человек, понятный агент». «Можно что-то прогнозировать», – уклончиво сообщил гендиректор казанского клуба.

Рустем Сайманов Фото: vk.com/fcrk

Именно Джугели занимался переходом Хвичи из «Локомотива» в «Рубин»: по некоторым данным, он заработал на этом трансфере порядка € 2-3 млн. Со слов самого Мамуки в интервью «Спорт БО», игрок не оказался бы в Казани, если бы не Сайманов: «Если бы в «Рубине» не было Рустема, я бы не отдал туда ни Кварацхелию, ни Зурико, ни Микеладзе, ни Кипиани. Именно из-за директора клуба всё так получилось. У нас близкие отношения, он человек слова».

В грузинских СМИ пишут, что батумское «Динамо» в этой комбинации выступило в роли клуба-«прокладки» для оформления трансфера: якобы напрямую из РПЛ продать Кварацхелию в Италию не представлялось возможным (есть информация, что в Серии А появилось негласное правило на запрет покупки футболистов из России).

Юридически «Рубин» не может заработать на этом трансфере, так как Хвича подписал с грузинским клубом двухлетний контракт. Компенсацию за игрока наверняка получит «Динамо», а агент футболиста — комиссионные за посреднические услуги. Но, учитывая дружеские отношения Беридзе и Джугели с Саймановым, можно предположить, что казанский клуб они в обиде не оставят. Однако и не озолотят.

Неаполитанское издание Il Mattino утверждает, что сумма трансфера составит € 9,5 млн, которую «Наполи» хочет разбить на три платежа. Corriere dello Sport пишет о € 8 млн. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «российский клуб в любом случае получит компенсацию, но она будет гораздо меньше той, что они хотели получить за Хвичу ранее».

Вовремя продать — большое искусство.