С кем играть России, если не пустят в Лигу наций? Вариантов немного

Наша сборная осталась без чемпионата мира после исключения из стыков, и всё идёт к тому, что будет отстранена также от выступления в Лиге наций. Новый розыгрыш этого турнира стартует уже через месяц с небольшим – в ближайшее окно для матчей национальных команд (с 30 мая по 14 июня). Россия, напомним, должна была сыграть во второй группе Лиги В с Албанией, Израилем и Исландией. Любопытно, что на начало лета запланировано сразу четыре из шести туров группового этапа. Календарь команды Валерия Карпина выглядел так: 2 июня – Албания (в гостях), 6-го – Израиль (в гостях), 10-го – Исландия (дома) и 13-го – Албания (дома).

Но теперь, по всей видимости, эти игры выпадают из графика. По ближайшему сбору национальной команды – полная неопределённость. Это подтвердил в недавнем интервью для «Чемпионата» помощник Карпина в сборной и «Ростове» Виктор Онопко. Если даже Россия найдёт спарринг-партнёра, то ещё нужно будет получить разрешение ФИФА на проведение контрольного матча. А какие вообще у нас есть варианты с точки зрения подбора соперника для товарняка?

Европа отпадает почти вся. Не только из-за большого количества «недружественных стран», а ещё и по причине старта в эти даты Лиги наций. Занята будет даже сборная Беларуси, которая в начале июня должна провести в Лиге С матчи со Словакией (3-го), Азербайджаном (6-го), Казахстаном (10-го) и снова с Азербайджаном (13-го). Здесь можно было бы сыграть разве что с теми же Албанией, Исландией и Израилем, которые останутся без практики после отстранения России от Лиги наций, но первые две сборные, очевидно, отпадают по политическим причинам.

Остаётся смотреть в сторону других частей света. Прежде всего, Азии. Всё-таки организовывать сейчас товарищеские матчи сборной России где-нибудь в Южной Америке, Африке или Океании и везти туда игроков по окончании сезона РПЛ – не самая простая история. Тем более, к примеру, у наших партнёров по БРИКС бразильцев на июньское окно уже запланировано три спарринга, а ЮАР, как и остальные команды с Чёрного континента, вступает в борьбу в квалификации Кубка Африки – 2023.

Помимо многих европейских стран, в списке недружественных на сегодняшний день находятся США, Канада, Новая Зеландия, а также Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур. Последние четыре – члены Азиатской конфедерации футбола. С ними Россия, понятное дело, не сыграет, а вот другие достаточно сильные азиатские команды могли бы стать спарринг-партнёрами нашей сборной.

Очевидно, что в первую очередь речь должна идти о Китае, Иране и Индии. Однако последние отпадают, так как в июне играют матчи третьего отборочного раунда Кубка Азии с Камбоджей, Афганистаном и Гонконгом. У китайцев, судя по всему, в эти даты не предусмотрены товарняки (старт чемпионата запланирован на середину мая, а ближайшие матчи национальной команды указаны в июле), зато встреча с иранцами вполне реальна.

Сборная Ирана уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2022 и в финальную стадию Кубка Азии – 2023, а в расписании контрольных матчей на июнь у Сердара Азмуна и компании значится только игра с Новой Зеландией 11-го числа в Катаре. По имеющейся информации, именно там, в столице страны Дохе, сборная России и планирует встретиться с иранцами 2 июня.

Сердар Азмун Фото: Francois Nel/Getty Images

«Сыграть с Ираном? Лично я – за. Белорусы, когда мы встречались с молодёжкой, играли с Индией. Главное, чтобы всё было в правовом формате. А футболистам по большому счёту неважно, с кем играть – с Ираном, Китаем или кем-то другим. Важно – играть. Мы всегда готовы», – признавался в интервью для «Чемпионата» Онопко.

У Ирана довольно сильная сборная, занимающая 21-е место в рейтинге ФИФА. Для сравнения — наша национальная команда только на 36-й позиции. Иранцы готовятся к тому, что их ждёт в ноябре-декабре на чемпионате мира в Катаре, где тоже будет футбол со «вкусом» политики: в их группу попали США и Англия. Пожалуй, команда Азмуна – сильнейший из возможных соперников сборной России на данном этапе. Такой спарринг точно пойдёт на пользу нашим футболистам.

Сезон РПЛ завершается 21 мая. Ещё через восемь дней состоится финал Кубка России. Если до решающего матча доберутся «Динамо» и «Спартак», некоторых игроков Карпин получит уже перед самым вылетом в Катар. Впрочем, главное для тренера, чтобы встреча с Ираном просто состоялась. Даст ли добро ФИФА?