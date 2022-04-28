7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу

Почти наверняка «Манчестер Юнайтед» останется без Лиги чемпионов, особенно если сегодня проиграет «Челси». И это меньшая из бед. Это даже может сыграть тренеру на руку. Работы предстоит много — и без Лиги чемпионов.

1. Как сбросить власть игроков?

Эрику тен Хагу достанется, возможно, самая токсичная раздевалка в истории. Практически радиоактивная зона, отравленная подозрениями, неуверенностью, раздутым эгоизмом и прочими сомнительными для спорта качествами.

На то, что власть игроков вышла из-под контроля, намекали Мойес, ван Гал и даже железный Моуринью. Быть своим парнем (хотя бы внешне) пытался Сульшер, и есть ощущение, что игроки в какой-то момент сдали его.

Эрику тен Хагу достанется, возможно, самая токсичная раздевалка в истории Фото: Getty Images

Источник The Times сообщает, что некоторые игроки «МЮ» хотя и признают тренерские способности тен Хага, но сомневаются, что ему хватит силы характера, чтобы изменить клуб. И это будет та ещё проверка.

Пол Скоулз приводит в пример Микеля Артету: «Он получит группу талантливых игроков, ему просто нужно заставить их поверить в его методы. По-моему, довольно очевидно, что эта группа игроков при двух последних тренерах в особенности не верила в то, чему её учили, и не верила в тот стиль, в котором она играла. Ему придётся стать жёстким тренером вроде Артеты в «Арсенале». У того была большая работа по перестройке команды, и он не тратил время на всякую ерунду. Думаю, этот тренер должен быть точно таким же».

Артета символично ради командной системы убрал из состава главную звезду — Пьер-Эмерика Обамеянга. Причём пошёл на открытый конфликт.

Поль Погба Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Из хороших новостей для тен Хага: Поль Погба самоустранился и уже даже вышел из командного чата WhatsApp. С другими сложными и/или заслуженными деятелями Эрику придётся включить всё мастерство коммуникации. А об этом ходят легенды.

Давний товарищ тен Хага Леон тен Ворде рассказывал, что Эрик — «настоящий босс» и умеет перетягивать на свою сторону даже самых сложных игроков. Старший брат Бастиана Швайнштайгера Тобиас, который играл у тен Хага в «Баварии II», признавался: «Он хотел довести нас до совершенства. Тен Хаг был первым тренером, с которым я понял, что каждая тренировка имеет смысл». При этом Тобиасу было уже за 30.

Впрочем, одно дело научить тренироваться ноунейм-брата Швайнштайгера или щеглов из «Аякса». Другое — добиться уважения Его.

2. Криштиану Роналду?

У нас был текст о том, почему новый «Манчестер Юнайтед» нельзя строить вокруг Роналду. Не буду повторяться.

Роналду способен как уничтожить любые попытки ЭТХ вернуть единство в раздевалку, так и придать импульс изменениям.

От того, как сложатся отношения тен Хага и Роналду, будет зависеть многое. Для тренера, конечно, идеальный сценарий — это красивый уход Криштиану. Можно даже без напутственных слов.

3. Кто будет опорником?

Проблема кочует из сезона в сезон. Раньше шла в связке с задачей «как скрыть лень Погба». Даже без него вопрос открытый.

Скотт Мактоминей и Фред Фото: Getty Images

В нынешнем составе просто мало выбора:

Скотт Мактоминей — воспитанник, смелый и двужильный, но может потерять позицию и в целом будто бы застрял при переходе на топ-уровень.

Неманья Матич — ветеран, уже объявил об уходе.

Фред — один из немногих, кто сверкнул при Рангнике. Более эффективен ближе к атаке.

Есть молодой Джеймс Гарнер, который набирается опыта в «Ноттингеме».

Тен Хаг, конечно, может сыграть и в два центральных полузащитника, но почти наверняка ему придётся строить игру в центре поля от кого-то нового. Райс, Тчуамени, Гравенберх, де Йонг, Айдара, Лаймер — переговоры уже идут.

4. Кому играть в центре защиты?

Ещё одна фундаментальная беда. Однажды подсчитали, что Хосеп Гвардиола потратил на покупку одних лишь защитников в «Ман Сити» порядка € 450 млн. Если посчитать затраты «Манчестер Юнайтед» только лишь на центральных защитников нынешнего состава, получится уже € 219,3 млн: Варан (40 млн), Магуайр (87 млн), Линделëф (35 млн), Байи (38 млн), Джонс (19,3 млн).

Магуайр и Варан после пропущенного гола Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вряд ли все они останутся в клубе. Байи хочет играть и вечно травмирован. Джонс вернулся после тяжёлого повреждения, но свой пик, кажется, уже прошёл. Линделëф почти пять лет в клубе, а выглядит так, будто только приехал и адаптируется к АПЛ. Магуайр — просто трагедия.

Можно понять, почему «МЮ» предлагал Антонио Рюдигеру лучшие условия, гонялся за Рональдом Араухо, будет конкурировать за Пау Торреса и уже налаживает связи по Юрриену Тимберу.

5. Де Хеа или Хендерсон?

Ребус, который можно отложить, хотя бездействие может привести к тяжёлым последствиям.

Системе тен Хага нужен вратарь, способный разгонять атаку и с хорошим первым пасом. Давид де Хеа не столько про это, сколько про суперспасения. Героически вытащить мяч со штрафного, отбить восемь ударов в упор и в последний момент выставить ногу — это да. Ещё в период Луи ван Гала было понятно, что де Хеа слаб в передачах. В этом сезоне у него точность 69,1% (для сравнения, Эдерсон — 88%).

Давид де Хеа и Дин Хендерсон Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Manchester Evening News и ESPN уже писали, что ЭТХ сомневается, потянет ли де Хеа требования его футбола. Однако предполагается, что на старте эта проблема не является приоритетной.

Но если де Хеа остаётся и будет №1, Дин Хендерсон точно форсирует уход. Потеряв этот сезон (пять матчей), 25-летний англичанин вряд ли ещё раз поведётся на уговоры переждать год-два в аренде. Если родной клуб не готов сейчас сделать на него ставку, зачем тратить время на ожидание?

Сам Хендерсон, впрочем, тоже не Андре Онана. Дин не играл в такой системе, в «Шеффилд Юнайтед» и части сезона-2020/2021 при Сульшере был быстрый вертикальный футбол. Но у Хендерсона есть мотивация как раз стать самым внимательным слушателем на тренировках тен Хага.

6. Бруну или ван де Бек?

Вряд ли удастся найти более мотивированного игрока «МЮ», чем Донни ван де Бек. Если вдруг «Эвертон» ещё и умудрится вылететь, Донни спасётся с утонувшего корабля и вернётся в Манчестер к любимому тренеру. Максимально лояльный игрок, знакомый с требованиями, который так и не адаптировался к Англии. Ещё один ребус.

Донни ван де Бек Фото: Alex Livesey/Getty Images

Возможно, тен Хаг попробует встроить ван де Бека как раз в середину поля. Однако это пробовали делать ранее, и Донни выглядел слишком робко. Если его не преобразит доверие тренера, останется только вариант с местом условной «десятки». А там Бруну Фернандеш.

С португальцем в апреле продлили контракт до 2026 года. Бруну — совесть нынешнего «МЮ». После 0:4 от «Ливерпуля» он не только выдал лучшую аналитику, в чём разница команд: «Ливерпуль» бьётся за титул, «МЮ» — за ничего». Но и обратился к партнёрам, когда его спросили, хотел бы он закончить этот ужасный сезон досрочно: «Нет, такого быть не должно. Если кто-то не хочет играть, он должен остаться вне команды. Мы должны как минимум биться за эмблему».

Бруну Фернандеш Фото: Michael Regan/Getty Images

Фернандеш — игрок с характером, который временами переоценивает свои возможности. Когда атака работает по принципу индивидуальных перформансов, это даже кстати — нестандартные ходы помогают вскрыть оборону. Тен Хаг же будет добиваться автоматизации и именно командной работы. Даже Бруну придётся перестраиваться.

7. Как воскресить Рашфорда?

Нынешний сезон — кошмар для Маркуса Рашфорда. Из национального героя (пускай это и было связано больше с его инициативами в плане благотворительности) он превратился в парня, который сидит на лавке, когда не травмирован. Место нападающего занял Роналду, по флангам бегают Санчо и Эланга. Рашфорд приуныл, растерял форму и уверенность. Дошло даже до конфликта со своими болельщиками (после игры с «Атлетико»).

Маркус Рашфорд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Отношение Рангника тоже не способствует улучшению состояния. Замена в игре с «Эвертоном», которую Маркус проводил хорошо, удивила многих. Пол Мерсон разнёс Ральфа: «Рангник заменил Рашфорда, хотя тот был лучшим в «МЮ», потому что не хотел повторения истории с «Брентфордом». Речь о публичном недовольстве Роналду заменой.

Рашфорд переживает, что выпал из обоймы сборной Англии в преддверии ЧМ-2022. Тем временем его обхаживают «Барселона» и «ПСЖ», которые готовы предложить роль основного футболиста и новый чемпионат, где у медиа не такие острые зубы.

При этом Маркусу всего 24 года. Сейчас хороший повод всё поменять или стать частью нового проекта. Таблоиды сообщают, что Рашфорд воодушевлён назначением тен Хага и готов бороться за место в основе.