«Ливерпуль» уничтожил «Вильярреал». Испанцы даже ни разу не пробили в створ

«Ливерпуль» добился победы в матче с «Вильярреалом». Первая полуфинальная встреча ЛЧ получилась достаточно неоднозначной по содержанию. Прессинг «Ливерпуля» работал и буквально не давал продохнуть сопернику (владение мячом – 73%). Тот случай, когда это владение вполне конвертировалось в опасные моменты. Разница по ударам уже в первом тайме стала красноречивой – 12:1. Гол назревал: то Тьяго зарядил в крестовину, то лишь офсайд спас гостей.

При желании можно сказать, что «Ливерпулю» повезло открыть счёт. Там действительно помог небольшой рикошет от защитника, а потом чуточку не дотянулся голкипер. Точнее, даже дотянулся, но лишь кончиками пальцев – недостаточно.

Но всё же гол был, скорее, логичным, нежели случайным. В футболе чаще везёт тем, кто атакует. И не потому, что существует какая-то незримая карма. Нет, сугубо математически. Если ты за матч делаешь 50 подач в штрафную, а соперник – примерно полторы, то у первых больше шансов в том числе и на вот такие рикошеты.

После 1:0 трибуны запели с ещё большей страстью, и «Ливерпуль» на кураже сразу забил второй мяч. На этот раз помощи со стороны не потребовалось. Салах выдал очередную тонкую передачу на Мане (в первом тайме он запорол шикарный навес египтянина), который моментально проткнул мяч в ворота. Было весьма похоже на офсайд, но его не было.

Ну и дальше до самого конца матча забить мог только «Ливерпуль».

Сенсации на этот раз не случилось. «Вильярреал» могли недооценить «Ювентус» и «Бавария», но к полуфиналу уже было понятно, на что способны команда Эмери и её лидеры. Кстати, самый дорогой и желанный футболист «Вильярреала» Пау Торрес запомнился разве что ударом по своим воротам.

Таким образом, «жёлтая подводная лодка» не смогла ничем удивить в родном городе The Beatles. На эту тему, кстати, были посты в соцсетях обоих клубов. «Вильярреалу» повезло пропустить лишь два гола. Ну а что касается шансов забить самим, то достаточно сказать одну вещь: у гостей за весь матч был лишь один удар, а в створ — вообще ноль.

С другой стороны, у «Ливерпуля» было всё, чтобы забрать путёвку в финал уже после первого матча. Разгрома не состоялось. Придётся потрудиться ещё — через шесть дней в Испании.