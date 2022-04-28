Глупейшая ошибка может стоить «Интеру» чемпионства. Что нашло на вратаря?

В чемпионате Италии всё идёт к удивительной развязке сезона. «Интер» может своими руками отдать чемпионство «Милану» из-за глупейшей ошибки. Случилась она в перенесённом матче 20-го тура Серии А с «Болоньей».

В случае победы на «Ренато Далль’Ара» команда Симоне Индзаги выходила бы на первое место, опережая «Милан» на одно очко за четыре тура до финиша. На игру в Болонью «нерадзурри» приехали без своего капитана и основного голкипера Самира Хандановича. У словенца возникли проблемы со спиной, и его заменил 24-летний Йонуц Раду.

Румын принадлежит «Интеру» на протяжении почти всей карьеры, но сначала скитался по арендам, потом был продан за € 8 млн «Дженоа», ещё через полгода выкуплен обратно за € 10,5 млн и снова отправлен в аренду. В результате весь его опыт выступлений за «Интер» ограничивается пятью матчами, а в нынешнем сезоне до игры с «Болоньей» он принял участие лишь в одной кубковой встрече. Недостаток практики сыграл роковую роль.

Сначала всё складывалось для команды Индзаги идеально. Быстрый гол уже на третьей минуте забил Иван Перишич, который здорово протащил мяч к линии штрафной и пробил в ближний угол.

Однако на исходе получаса опытный форвард «Болоньи» Марко Арнаутович напомнил, что он всё ещё гроза вратарей Серии А. После подачи с левого полуфланга экс-нападающий «Интера» продавил защитника и точно пробил головой.

Потом «нерадзурри» давили, стремясь вырвать так нужную им победу. Гости перебили хозяев более чем в пять раз – 26:5 (в створ – 7:3). Но не реализовали свои моменты, а за 10 минут до конца чудовищный ляп совершил Раду. Перишич выбросил аут в сторону вратаря, и румын махнул мимо мяча. Форвард «Болоньи» Никола Сансоне доработал эпизод до конца, записав гол на свой счёт – протолкнул мяч в сетку с линии ворот. Невероятный курьёз и настоящая боль для Раду.

Индзаги, как и игроки «Интера», был в шоке от «привоза» румына, тем не менее по окончании матча нашёл добрые слова для него:

«Раду очень хорошо сыграл с «Эмполи», он всегда хорошо выкладывается на тренировках, мы все очень верим в него. Эта ошибка – досадный инцидент, но такие вещи случаются. Это не было бы столь фатально, если бы счёт на табло был 4:1, а не 1:1. Раду должен продолжать верить в то, что он отличный вратарь, у которого впереди светлое будущее».

Горе Йонуца Раду Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Сансоне же оригинально прокомментировал свой гол в интервью Sky Sports: «Я надеюсь, что Мальдини или кто-то другой из «Милана» позовёт меня в аренду, чтобы я мог сыграть в Лиге чемпионов».

Вот календарь оставшихся матчей конкурентов. «Милан» ждут на финише встречи с «Фиорентиной» (дома), «Вероной» (в гостях), «Аталантой» (д) и «Сассуоло» (г). «Интер» же сыграет с «Удинезе» (г), «Эмполи» (д), «Кальяри» (г) и «Сампдорией» (д). Пожалуй, теперь главная надежда «нерадзурри» – команда Алексея Миранчука.