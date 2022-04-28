Конец первой трансферной саги лета? «Реал» берёт крутого негодяя из АПЛ

Одна из главных трансферных саг этого года подходит к концу. Антонио Рюдигер за последние годы превратился в одного из лучших защитников АПЛ и уходит из «Челси» на пике. Но бесплатно. Рассказываем, что нужно знать об этом переходе.

За Рюдигером гонялась половина Европы. «Челси» не потянул по деньгам

Для начала объясним, чем крут Рюдигер. Когда Антонио приходил в «Челси» из «Ромы», у него была репутация защитника, который может выдать матч жизни, а может привезти на ровном месте. Но за четыре с половиной года многое изменилось. Немного статистики по этому сезону АПЛ:

Рюдигер — железный игрок основы: 28 матчей в чемпионате и даже три гола;

по точным передачам он в топ-10. 1822 (всего — 2014) — больше, чем у Бруну Фернандеша и Жоржиньо;

73 процента выигранных единоборств в обороне — больше, чем у Варана и Тьяго Силвы;

70 выигранных воздушных единоборств — больше, чем у Рубена Диаша и всё того же Варана.

Антонио Рюдигер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

История с контрактом тянулась с прошлого лета, когда «Челси» начал переговоры с Рюдигером. Защитник по нынешнему соглашению получает чуть больше € 150 тыс. в неделю (€ 7,8 млн в год), а на фоне массовых комплиментов захотел € 230 тыс. (€ 12 млн в год). Другие требования Рюдигера: контракт на 4,5 года (суммарная сумма по нему — € 55 млн) и € 20 млн подписного бонуса.

Как только стало понятно, что диалог между «Челси» и Рюдигером затягивается, на трансфером рынке начался сущий кошмар. За Антонио выстроилась очередь из «ПСЖ», «Баварии», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Интера», «Реала» и разбогатевшего «Ньюкасла». Добавим чуть-чуть деталей, которые всплывали в СМИ:

«ПСЖ» предлагал € 7 млн в год, но потом расщедрился и выкатил самое выгодное предложение на фоне конкурентов;

«Бавария» быстро отвалилась из-за жирных запросов Рюдигера;

Видеть Антонио в «МЮ» хотел лично Ральф Рангник. Рюдигеру предлагали € 10 млн в год, но он отказался из уважения к «Челси»;

С «Ювентусом» Рюдигер якобы согласовал контракт в марте, но, похоже, это было неправдой.

Победителем, судя по всему, стал «Реал». Карло Анчелотти просил Флорентино Переса подписать защитника, и президент не пожадничал. Получилось чуть меньше, чем хотел Рюдигер, но тоже неплохо — € 11 млн в год и контракт на четыре сезона.



«Челси» всё это время вёл поиски замены для Рюдигера. В СМИ мелькали фамилии Бремера из «Торино», Преснела Кимпембе из «ПСЖ» и Рональда Араухо из «Барселоны». Но в итоге, видимо, клуб попытается забрать из «Севильи» Жюля Кунде, за которого хотят € 70 млн.

Почему Рюдигер негодяй?

Антонио — один из самых неприятных оппонентов для нападающих АПЛ. Он играет на грани, любит незаметно для судьи пнуть соперника или сказать ему что-то неприятное. Но прошлым летом Рюдигер взял новый уровень.



На Евро-2020 сборная Германии, за которую играет Рюдигер, попала в «группу смерти» с Францией, Португалией и Венгрией. В 1-м туре немцы играли с французами. Перед матчем Рюдигер сказал следующее: «Мы должны играть немного грязно и не всегда быть хорошими».

Не обманул! В первом тайме Рюдигер попытался укусить Поля Погба. Зачем было это делать, не знает, возможно, даже сам Антонио. Зато теперь будем смотреть на подобные выходки в «класико».