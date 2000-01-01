Кто выиграет АПЛ?
Суперкомпьютер FiveThirtyEight делится последними расчётами по топ-10 в чемпионате Англии.
10-е место: «Брайтон»
По мнению суперкомпьютера, в топ-10 сможет финишировать «Брайтон энд Хоув Альбион»: +6 очков.
9-е место: «Лестер»
«Лестер» до конца сезона наберёт ещё восемь очков, так считает машина.
8-е место: «Вулверхэмптон»
От «Вулверхэмптона» никуда не денется его 8-е место, ещё как минимум пять очков.
7-е место: «Вест Хэм Юнайтед»
«Вест Хэм Юнайтед» сохранит позицию в топ-7 и сможет набрать не менее четырёх очков до финиша.
6-е место: «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», по мнению суперкомпьютера, наберёт ещё минимум пять очков и останется в топ-6, но шагнуть дальше вряд ли сможет.
5-е место: «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» ждёт еще восемь очков в оставшихся турах и место в топ-5.
4-е место: «Арсенал»
«Арсенал», как считает продвинутая техника, возьмёт ещё девять очков.
3-е место: «Челси»
«Челси», по мнению суперкомпьютера, доберёт больше всех: +13 очков в копилку и уверенное третье место.
2-е место: «Ливерпуль»
«Ливерпуль» хоть и наберет 12 очков по расчётам компьютера, но это не поможет команде взять титул.
1-е место: «Манчестер Сити»
12 очков наберёт и «Манчестер Сити», но нынешняя фора в один балл поможет команде выиграть АПЛ. Если верить суперкомпьютеру, конечно.
Кто выиграет АПЛ в сезоне-2021/2022? Ответ дал суперкомпьютер!
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