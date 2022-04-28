«Кажется, я умею воскресать». Что происходит со скандальным агентом Райолой?

Плохие новости про представителя Холанда, Ибрагимовича и ещё массы крутых игроков появляются не в первый раз.

Суперагент Мино Райола умер – об этом написал известный журналист Танкреди Палмери, после чего новость тут же подхватили мировые издания. Но где-то через час после первой публикации помощник Райолы эту новость опроверг. «Он в плохом состоянии, но не умер», – заявил Хосе Фортес Родригес изданию NOS.

Миной Райола и Златан Ибрагимович Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Что происходит?

Сам Райола подвердил, что жив – написал твит, в котором возмутился, что его в который раз хоронят. «Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: разозлился второй раз за четыре месяца, что меня убили. Кажется, я умею воскресать».

Альберто Зангрильо, заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане, тоже высказался. И он тоже недоволен: «Я возмущен телефонными звонками от псевдожурналистов, которые спекулируют на человеке, который сражается за жизнь».

А что с Райолой?

Агента госпитализировали в Милане ещё в январе, он перенёс сложную операцию. На что именно – не уточнялось. Тем не менее Райола в «Твиттере» всё опроверг: написал, что визит в больницу был «запланирован» и он проходил «обычные медицинские осмотры».

Bild писал об обратном: операция была, после неё состояние Райолы начало ухудшаться, из-за чего его перевели в реанимацию. По информации издания, у агента что-то не так с лёгкими.

В конце января друг семьи Райолы сказал Daily Mail, что Райола очень скоро покинет больницу и начнёт процесс реабилитации дома. При этом, Corriere dello Sport со ссылкой на окружение агента сообщало, что он проходил плановое обследование, а никакой лёгочной болезни у него нет.

Мино Райола Фото: Jacopo Raule/Getty Images

После было немало новостей, что Райола ведёт переговоры по Эрлингу Холанду.

Например, 26 февраля Фабрицио Романо сообщил, что агент встретился в Монако с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, чтобы обсудить возможный переход Холанда.

4 марта журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV сказал, что Райола продолжает настаивать на переезде Эрлинга в Барселону, но отец игрока хочет, чтобы его сын перешёл в «Реал».

В начале апреля были новости, что «Барса» сообщила агенту о сохраняющемся интересе к подписанию Холанда, на что Райола дал понять: «Это будет непросто».

Позавчера Bild написал, что Эрлинг и его агент в марте встречались с руководством «Баварии». Издание сообщает, что с трансфера Холанда Райола должен получить € 40 млн.

И вот сегодня Райолу снова «похоронили». На воскрешение у него ушло меньше двух часов.