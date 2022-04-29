Женская «Барса» собирает больше, чем мужская. В чём её феномен?

Женская команда «Барселоны» собрала 91 648 зрителей на полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», что стало очередным рекордом посещаемости стадиона. Предыдущий установили месяц назад: на «Камп Ноу» собрались 91 553 человека, чтобы посмотреть, как барселонские девушки играют против девушек из «Реала». Для понимания масштаба: мужская команда в этом сезоне максимум собрала 86 тысяч – на матче с «Реалом».

Матч женской команды «Барселоны». Трибуны переполнены Фото: David Ramos/Getty Images

И если раньше на матчи женских команд в Испании билеты распространялись бесплатно, то в эти разы их продавали – всё раскупили задолго до дат матчей. Вот таблица самых посещаемых матчей женских команд:

1. «Барселона» — «Вольфсбург» (2022) 91 648 «Камп Ноу», Барселона 2. «Барселона» — «Реал Мадрид» (2022) 91 553 «Камп Ноу», Барселона 3. США — Китай (1999) 90 185 «Роуз Боул», Калифорния 4. США — Япония (2012) 80 203 «Уэмбли», Лондон 5. Англия — Германия (2019) 77 768 «Уэмбли», Лондон

Барселонские девушки сейчас на невероятном подъёме:

вот-вот они выйдут во второй финал ЛЧ подряд;

в Ла Лиге они лидируют с отрывом в 22 очка, у них 27 побед в 27 матчах;

разница мячей в Примере – 146:8;

беспроигрышная серия длится уже 41 матч.

Как это возможно?

Ключевые успехи женской «Барсы»: академия, трансферная политика и освещение

Женская «Барса» – лучшая в лиге уже несколько лет, потому что клуб в один момент понял, что вкладываться в этот рынок довольно перспективно. На развитие девушек было направлено немало ресурсов, что быстро дало результат. Всего бы этого не было, если бы в 2015-м Хосеп Бартомеу не принял решение о признании женской «Барсы» профессиональной командой.



Профессионализация. История началась в 1970-м: тогда активистка Иммакулада Кабесеран пришла в офис на «Камп Ноу» к президенту «Барселоны» Агусти Монталю Косте с предложением собрать команду из девушек. В то время любовь женщин к футболу, а уж тем более стремление в него играть расценивались как нечто революционное, но клуб дал утвердительный ответ. Кабесеран обратилась в местную газету, чтобы там дали объявление о наборе в команду. «Потенциальные новички должны иметь в виду, что «дебют» команды состоится в Рождество на стадионе «Барселона», – говорилось в заметке под названием «Женский футбол не за горами». – В качестве дополнительной информации скажем, что на Севере уже 24 женские команды, а в Мадриде — три. Итак, дамы, давайте играть в футбол».



Кабесеран получила 115 звонков от желающих поиграть в футбол, потом она отобрала 16 наиболее способных. Так родилась команда Selection City of Barcelona – именно она провела свой первый матч на «Камп Ноу». Но её не признали частью «Барселоны», поэтому девушки не могли носить форму тех же цветов, что и мужчины, из-за чего играли в белом. После команду переименовали в Femenina Barcelonista, а в 1980-х годах – в Club Femení Barcelona. Команда существовала сама по себе: организацией поездок и тренировок, формированием команд и финансированием занималась Нурия Льянса – президент клуба. Так было до 2002 года, пока «Барселона» не признала существование женской команды и не интегрировала её в свою структуру.



Лучше, правда, не стало. Наталья Астрейн, тренер женской команды с 2002 по 2006 год, вспоминала в интервью El País: «В выходные мы тренировались на поле, которое было автостоянкой. В месяц мы зарабатывали около € 700, из-за чего нам приходилось работать где-то ещё». До 2010-го года примерно в таком состоянии женская «Барса» и продолжала своё существование.



С 2011 по 2015 год команда четырежды стала чемпионом Испании, и только после этого «Барселона» решилась на присвоение ей профессионального статуса.



Подход. Профессионализация подразумевает не только экономические инвестиции, но и внутренние изменения: введение трудовых договоров, обеспечение надлежащих условий труда, наличие лицензий определённого уровня у персонала, разработку чёткой системы подготовки.

Мария Тейксидор экс-директор «Барсы» «Речь идет не о том, чтобы тратить деньги и думать, что всё получится. Футболисткам должны быть предоставлены возможности и пространство, которого они заслуживают, чтобы тренироваться, как любой элитный спортсмен. Чем лучше вы тренируетесь, тем лучше вы будете играть. А что такое хорошая тренировка? Ваше тело не готово тренироваться ночью. Для организма намного лучше, если тренировки проходят утром. Но это можно сделать, только если вам дадут поле. Но утро зарезервировано для первой мужской команды, потом для команды Б, затем – для детей. Женщины же находятся в конце этой цепочки».

Девушкам выделили поле и перенесли тренировки на утро, увеличив их количество в рамках недельного цикла. Кроме того, тренерский и технический состав команды сильно расширили, предоставив женщинам доступ к привычным для футболистов вещам вроде массажа и восстановительных процедур.



Собственный стадион. Раньше женская команда проводила свои матчи на тренировочных полях мужской «Барселоны». В 2017 году клуб начал строительство стадиона имени Йохана Круиффа (6000 мест), предназначенного для мужского дубля и женской команды. Инвестиции составили € 12 млн: деньги вложили не только в инфраструктуру, но и в продвижение женской «Барсы». Если есть где играть, значит, болельщикам есть куда ходить и смотреть.

Стадион имени Йохана Круиффа Фото: fcbarcelona.com

При этом далеко не все в женской Примере обладают роскошью в виде собственного стадиона. Более того, не у всех даже есть постоянное поле для тренировок.



«Есть клубы, которые сделали ставку на женский футбол, они профессионализировали его, включив в свою в структуру, но таких мало, – рассказывала в прошлом году Мария Хосе Лопес, содиректор юридической службы Союза футболистов (AFE). – Чтобы было определённое равенство, необходимо работать над этим. Это не то же самое, что быть в клубе, у которого есть свой тренажёрный зал, свое поле, свои врачи, свои физиотерапевты, а поездка на матч занимает два часа, когда у другой команды все десять. Всё это влияет на их выступления в лиге».

Академия. Девушки тренировались в системе «Барселоны» по единым стандартам, разработанным для академии. И это дало результат. Во-первых, Алексия Путельяс, выигравшая «Золотой мяч» в 2021 году, – это продукт системы каталонского клуба. Во-вторых, в основу женской команды попали 12 футболисток из академии. Девушек отбирают не только в Барселоне, но и по всей Испании: селекция работает на то, чтобы найти наиболее способных в разных регионах страны. И если раньше была проблема с проживанием приезжих, то с осени прошлого года она решилась: «Ла Масия», академия «Барселоны», открыла свои двери и для девушек, став первой школой, в которой мальчики и девочки делят одно пространство. Теперь юные футболистки могут жить в интернате, пользуясь всем необходимым: там есть кухня, столовая, тренажёрный зал, массажный кабинет, аудиовизуальный зал, главный зал, учебные комнаты и игровая зона.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Освещение. О девушках начали говорить: соцсети, интервью, видео. Футболистки признавались, что это дало мощнейший толчок росту интереса к их команде.



Спонсоры. В 2018 году с женской командой заключила спонсорское соглашение компания Stanley Black & Decker: контракт предусматривает ежегодные выплаты в размере € 3,5 млн до 2022 года. Помимо этого, девушки съездили в турне по США, также заработав на поездке. Благодаря этому в 2018-2019 гг. команда стала единственным прибыльным подразделением «Барселоны». Сейчас девушки с помощью других спонсоров и ТВ-контрактов обеспечивают себя самостоятельно: их годовой бюджет – порядка € 6 млн. Это больше, чем у кого-либо в Испании, но всё равно меньше, чем у условного «Челси» (10 млн) или «Лиона» (8 млн).



Финал ЛЧ-2019. «Барса» тогда проиграла «Лиону», что стало очередным толчком для развития команды. «Они так доминировали над нами, что мы сказали тренеру, что хотим прогрессировать по всем направлениям, чтобы вернуться и выиграть этот финал, – рассказывала после футболистка Вики Лосада. – И это то, что мы сделали. Мы усерднее тренировались и морально готовились к достижению этой цели».

Все эти усилия дали результат. В сезоне-2020/2021 женская «Барса» сделала триплет: выиграла Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Алексия Путельяс получила «Золотой мяч», стала лучшей футболисткой года по версии УЕФА, а её одноклубницы – Дженнифер Эрмосо и Лике Мартенс – заняли в голосовании второе и третье места соответственно.

Алексия Путельяс получила «Золотой мяч» Фото: David Ramos/Getty Images

Сейчас «Барса» рвётся в очередной финал Лиги чемпионов: в первом полуфинальном матче на «Камп Ноу» девушки вынесли «Вольфсбург» со счётом 5:1.

Женский футбол в Испании только-только начал развиваться. Лигу признали профессиональной только в этом сезоне

На международном уровне Испания является пятым по величине рынком женского футбола. Согласно рейтингу, подготовленному ФИФА, страна занимает пятое место по среднему бюджету на команду с € 556 000. При этом, в отличие от Дании, Англии, Франции, Германии и Швеции, где женский футбол уже давно на государственном уровне признан профессиональным спортом, в Испании к этому пришли только недавно. До лета 2021 года все лиги имели любительский статус, несмотря на то что некоторые клубы по отдельности были профессионализированы. В командах не было трудовых контрактов, единой системы тренировок, инфраструктуры – девушки учились и работали, а параллельно играли в футбол, потому что им попросту не хватало средств на жизнь.



Постепенное развитие женского футбола в Испании началось в 2015 году: тогда Ла Лига приняла решение, что откроет отдельный департамент и направит значительную часть инвестиций в женский футбол. Наибольшие средства выделялись на цифровизацию и маркетинг, чтобы создавать положительный образ женского футбола, таким образом стимулируя его развитие. Лига сосредоточилась на создании продукта, который был бы привлекательным для вещателей, спонсоров и болельщиков не только в Испании, но и за рубежом – предпочтительно на рынке США.

Педро Малабия директор Ла Лиги «Я думаю, что одна из ошибок, которую совершают люди – они предполагают, что за женским футболом следят женщины, а за мужским — мужчины. Данные наших трансляций ясно показывают, что процент мужчин и женщин, смотрящих мужской и женский футбол, примерно одинаков. Немного выше у женщин по женскому футболу. Это тоже одна из ошибок маркетинга. Люди думают: «Хорошо, давайте перейдем к брендам, ориентированным на товары для женщин». Нет, цель — футбольный фанат».

В 2015-м Высшим спортивным советом (CSD) была запущена программа Universo Mujer, направленная на развитие женского спорта во всех видах. Она, помимо всего прочего, предполагала налоговые льготы для компаний, которые спонсируют команды и клубы. Одной из первых эту стратегию поддержала баскская коммунальная компания Iberdrola: в 2016 году она стала титульным спонсором первого дивизиона женской лиги. Оставалось найти того, кто будет транслировать матчи – им стал канал Mediapro. Компания взяла обязательство транслировать по два матча каждый игровой день, после продлив соглашение до 2022 года с ежегодными выплатами в € 9 млн.

К 2018-му число девочек, занимающихся футболом, выросло в четыре раза по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Количество лицензий, выдаваемых женщинам, подскочило на 140%. При этом женский футбол всё равно оставался непрофессиональным: это значило, что большинство команд оставалось любительскими (за исключением крупнейших вроде «Барсы», «Атлетико», «Атлетика»), а девушки в них не имели даже трудовых договоров.

Испанский женский футбол Фото: fcbarcelona.com

Спустя два года Ассоциация испанских футболистов (Afe) заявила: для того чтобы женская лига стала профессиональной, необходимо устранить предвзятость и договориться о минимальной заработной плате, установленной в размере € 16 тыс. брутто в год. Это был первый шаг к тому, чтобы Высший совет профессионализировал женский спорт, но этого всё равно оказалось мало: у 20% девушек, выступающих в Примере, по-прежнему была вторая работа, так как их зарплата еле дотягивала до минимальной.

«Женщины — уже профессионалы, – сообщал профсоюз футболисток. – Мы не сомневаемся в их профессионализме, наоборот, они являются примером приверженности своему делу. Но и вся их среда должна быть профессиональной. Это ключ к успеху. Мы попросим, ​​чтобы у всех команд были искусственное или натуральное поле для тренировок, врачи, система тренировок. Так появится конкуренция».



Правительство пообещало включить в бюджет € 5 млн в виде субсидий с 2022 года на следующие три сезона для женского спорта, а CSD выделил € 31 млн на улучшение инфраструктуры женских клубов.



Несмотря на то что разрыв между мужчинами и женщинами сократился на 50%, до больших успехов ещё далеко, – заявили в Высшем спортивном совете. – Для нас это вызов, и эта программа должна послужить толчком для обращения вспять этой тенденции».



Вопросы, несмотря на заявленный интерес к развитию женского футбола, решаются медленно: на первый профессиональный сезон лига вышла без устава и без понимания, как быть с ТВ-правами (сейчас у одних клубов один вещатель, у других – другой). Но этот турбулентный период должен скоро закончиться. Учитывая успех «Барселоны» в Европе и огромный интерес к женскому футболу, Испания не бросит этот рынок и в ближайшее время будет вкладываться в него всё больше и больше. Тем более, что: а) несмотря на долгий процесс профессионализации, испанская лига сейчас занимает третье место по экономической мощи после норвежской (средний бюджет – € 710 770 ) и британской (€ 813 461); б) зрителям это интересно.