«С такой игрой в сборную России брать не будут». Что случилось с Соболевым в «Спартаке»?

Непростой сезон для «Спартака» = непростой сезон для нападающего Александра Соболева. 14+4 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне, когда красно-белые стали вторыми, сменились на 6+3 под конец сезона нынешнего.

«Спартак» на данный момент идёт на десятом месте в чемпионате и борется за Кубок. Впереди – четыре матча в РПЛ и от одного до двух в Кубке, финал которого пройдёт в «Лужниках».

А так Соболев играет в этом сезоне:

квалификация ЛЧ – 2 матча, 0 голов;

Лига Европы – 5 матчей, 4 гола (1 — с пенальти);

РПЛ – 23 матча, 6 голов (2 — с пенальти);

Кубок России – 1 матч, 0 голов.

В этом тексте мы попытаемся разобраться, как развивается игра форварда в этом сезоне и почему так получилось, что Александра пока не приглашают в сборную.

Начнём с хорошего. Соболев забил в двух последних турах РПЛ

Сначала в ворота «Рубина» (по воротам Дюпина бил Чернов, Соболев успел на добивание), а затем исполнил сложный манёвр в матче с «Ростовом» (2:3).

Визуально неповоротливый Соболев активировал режим пластичности: первым касанием принял мяч на прямую ногу, опустив его при этом и обработав, а вторым – пустил мимо Песьякова.

Ростовский гол Соболева напомнил, как нападающему даются сложные с точки зрения техники мячи: он много похожего забивал в «Крыльях» и запомнился изящными голами за «Спартак». Вспомните, как Соболев из угла штрафной положил в ближний угол ворот «Лестера» (счёт тогда стал 1:0, но «Спартак» в итоге проиграл 3:4) и затем эмоционально проехал на коленях по газону.

Александр Соболев в этом сезоне Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И вообще – после зимней паузы Соболев наконец играет регулярно. Три последних матча в чемпионате (с «Арсеналом», «Рубином» и «Ростовом») – по 90 минут игрового времени, тогда как до этого Ваноли доверял нападающему меньше. С «Локомотивом» – 25 минут, с «Нижним Новгородом» – 3, с «Краснодаром» – 1, с «Динамо» – 0.

Эволюция оценок Соболева: от Руя Витории до Ваноли, который хочет играть в два нападающих

Европейский тренер Витория редко выделял игроков персонально, но активно их хвалил после удачных игр. Так, например, было после домашней победы в матче с «Наполи» (2:1), когда мы узнали, что, по мнению Руя, означает максимально опасный Соболев.

Это значит помогать и впереди, и в обороне. Постоянно угрожать воротам. И когда его действия дают больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову.

Александр Соболев и Руй Витория Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сменивший португальца Паоло Ваноли говорит о другом – что ему нравится играть с двумя нападающими; и когда Шамар Николсон располагается впереди вместе с Соболевым – это «хороший вариант, игроки дополняют друг друга». Так спартаковцы играли как раз с «Рубином» и «Арсеналом».

Эксперты говорят, что игра «Спартака» Соболеву не подходит

Ринат Билялетдинов, экс-главный тренер «Рубина»:

«Соболеву будет трудно выиграть конкуренцию у Николсона? Да. На мой взгляд, Саша заточен под другую игровую конструкцию. Не под ту, которую выстраивает Ваноли. Если [Соболев] адаптируется к требованиям нового тренера, поймет, что от него хотят, то сделает резкий скачок вперёд, его игра сразу станет разнообразнее».

Виктор Мелёхин, защитник «Ростова», рассуждал о нападающих РПЛ, против которых сложнее всего играть, и остановился на Соболеве:

«Он неприятный нападающий: высокий рост, мощный. С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча. Мне в РПЛ пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился».

Евгений Ловчев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Евгений Ловчев, экс-футболист «Спартака» и сборной СССР:

1) «Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева.

Соболев сильно сдал. Средние игроки, со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идёт, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса».

2) «Знаете, Соболев и Зобнин очень сильно сдали по сравнению с тем, когда они играли в лучший свой футбол. Всё-таки надо понимать, что совсем недавно они были футболистами сборной. А с такой игрой их брать не будут. И здесь вопрос не только к Ваноли, Витории или ещё кому-то. Александр и Роман должны сами понимать это».

Анзор Кавазашвили, экс-вратарь «Спартака»:

«Когда Александр Соболев приходил в «Спартак», мы были так рады. Талантливейший мальчик появился, который умеет всё и забивает голы. Что с ним случилось? Он потерялся».

Вопросы к симуляциям Соболева: сравнения с Робсоном от Романцева и оправдание со стороны тренера «Крыльев»

У соперников есть вопросы к поведению Соболева в чужой штрафной.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов называет Соболева великим русским актёром:

«Есть мизерный контакт, от которого человек падает. Мы же не сможем доказать, что это была симуляция, падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал».

После Мурзагулов добавил у себя в соцсетях: «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец». Это случилось после того, как Соболев получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Позже функционер сказал, что мог бы выступить и помягче: «Как к спортсмену очень хорошо отношусь. Он молодец! Саша хорошо сыграл с «Наполи». Дай бог ему так хорошо всегда играть, кроме двух матчей в году».

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов называет Соболева великим русским актёром Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев, сказал, что Соболев ничем не слабее Робсона, а по физическим данным даже сильнее, однако «Робсона не столкнуть – он боролся за каждый мяч, а к Соболеву чуть прикоснёшься – он падает».

А вот тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов (работал с Соболевым в Самаре) говорит, что для него Соболев не симулянт, а нормальный нападающий:

«По поводу падений – это часть игры, работы футболиста. Надо делать всё, чтобы победить – значит, будем. Говорю игрокам атаки «Крыльев»: «Если вы нашли момент и к вам катятся – найдите правильный момент для контакта». Это тоже искусство – упасть и заработать голевой шанс для своей команды».

Что думает об этом сам Соболев? От болельщика как-то поступил вопрос: «Когда перестанешь нырять?». На что Соболев ответил: «Никогда».

Соболев о своей игре – как нападающий её оценивает?

22 августа 2021 года игрок выступил в социальных сетях, обратившись к болельщикам. В тот момент «Спартак» уже терял очки с Руем Виторией, а нападающие почти не забивали.

«Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать, которую хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете, я, мы не переживаем?

Я домой прихожу, и жена, ребёнок меня не узнают. Да, повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, стараюсь сделать всё для победы команды».

Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Также Соболев открыто говорит, что вторую часть сезона для «Спартака» он оценивает отрицательно: «Мы взяли всего лишь восемь очков в семи матчах. Конечно, отрицательно». Но настроен при этом позитивно: «Шаг за шагом мы будем прогрессировать. Я не могу сказать, что мы плохо играли в матчах после рестарта сезона. А если игра есть, то и результат придёт».

Как справился с критикой фанатов?

Потоки негатива проявлялись особенно, когда Соболев не мог забить на протяжении двух месяцев (после гола в ворота «Крыльев» 30 июля с пенальти). Тогда же фанаты посвящали нападающему слова на своих полотнах. Мало забивает, отвлекается от футбола – посыл был таким.

Александр Соболев нападающий «Спартака» «Я сильный человек в этом плане, Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла больше и больше».

При этом Соболев оформил по дублю в ворота «Наполи» и «Лестера». Журналисты спрашивали: возможно, дело в разном настрое на матчи РПЛ и Лиги Европы? На что Соболев отвечал: «На «Уфу» и на «Лестер» настрой одинаковый. Просто в матчах с этими грандами в нас никто не верил. Все раскрепостились, выходили и получали удовольствие от матча и игры друг с другом. Так же происходит с любой командой, не могу сказать, почему с «Наполи» все получилось, а в каком-то другом матче нет».

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Прямо сейчас у Соболева есть шанс на спасение сезона – как и у всего «Спартака» в год столетия. Видимо, нужно получать такое же удовольствие от футбола, как в матчах с «Лестером» и «Наполи».

В материале использованы цитаты изданиям: «СЭ», «РБ-Спорт», «Советский спорт», «Р-Спорт», ТАСС, «Матч ТВ» и Sport24.