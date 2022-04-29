Что осталось от Карпина и Витории? Тайны базы, откуда уехал «Спартак»

Соскучились по легендарной базе московского «Спартака» Тарасовке? А вы могли, ведь основная команда там больше не живёт и не тренируется после маленькой революции Доменико Тедеско – когда немецкий тренер перевёз команду в Тушино.

С 2020-го на базу команда заезжает лишь на мини-сборы: во время одних из них Тедеско признался, что видел призрак Тарасовки – тот пожал ему руку. А следующего тренера красно-белых Руя Виторию антураж подмосковной базы вдохновил на то, чтобы взять в руки гитару и музыкально отдохнуть между тренировками.

Тарасовка прямо сейчас – постоянный дом для спартаковской молодёжки и «Спартака-2» и место, где основа, скорее всего, проведёт как минимум часть предсезонных сборов. Команду ждут третий этаж их родного корпуса и два натуральных поля, которые берегут и уже готовят к лету.

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Почему мы вспомнили про спартаковскую базу? А потому, что едем мы в Тарасовку, и слышим звон мячей, и сегодня увидим кумиров москвичей (есть такая песенка).



До конца 90-х, когда база ещё не была окружена забором, болельщики в любой день могли посмотреть на любимых игроков, а Старостин делился с мальчишками мячами, чтобы те резвились на свободных полях. Но и сейчас, когда база за забором, с Тарасовкой можно познакомиться изнутри, так как клуб включил экскурсионные туры на базу. Их проводит директор спартаковского музея и пресс-атташе клуба времён Валерия Карпина – Алексей Матвеев.



Вы могли видеть Матвеева на масштабном перформансе спартаковских фанатов перед матчем за Суперкубок с «Локомотивом» летом 2017 года. Матвеева тогда изобразили в компании выигранных красно-белыми трофеев, подсветили пиротехникой не взятый на тот момент Суперкубок и подписали работу так: «Нам нужен пятый элемент славных побед». Несколько часов спустя «Спартак» взял последний на данный момент трофей.

Баннер фанатов «Спартака» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А теперь в Тарасовку!

Тарасовка – это где? И где там побегать, как при Романцеве?

На всякий случай – Тарасовка, что находится по Ярославскому направлению в 25 минутах езды от севера-востока Москвы, никак не связана с армейским хоккейным тренером Анатолием Тарасовым. Такой вопрос прозвучал в начале экскурсии, поэтому предупредим: такое название существовало ещё до 1935 года, когда Николай Старостин выбрал место под спартаковскую базу.



Сейчас Тарасовка – это небольшой посёлок с частными домами, гавкающими из-за забора овчарками и полным берёз полем. Через него стоит пройти, чтобы почувствовать себя паломником на пути к Храму Покрова Пресвятой Богородицы. А затем, рассматривая голубые купола и ярко-зелёные архитектурные элементы, поворачивать голову и видеть узкий поток Клязьмы.

Тарасовка

В начале века вдоль реки Олег Романцев устраивал для команды пробежки – а сейчас там гуляют с фотоаппаратами и катаются на велосипедах. Небо ясное, деревья наливаются зелёным, на лавочках сидят прихожане церкви с только что освящёнными куличами.



Каррера называл Тарасовку любимым местом в Москве, ведь там он провёл бóльшую часть чемпионского сезона. «Тарасовка – святое место для любого спартаковца», – продолжает наш экскурсовод, и мы заходим на территорию базы. Рядом со мной люди в красно-белой атрибутике: в формах со своей фамилией, шарфе «Црвены Звезды» и даже в спартаковских часах.

Тарасовка – не только про футбол. Карпин там играл в пляжный волейбол, а Романцев – в баскетбол

По бокам одного из полей с искусственным газоном стоят баскетбольные кольца с деревянными щитами, которые помнят таких баскетболистов, как Евгений Ловчев, Николай Осянин и даже Олег Романцев (кстати, обладателя баскетбольного разряда). Футболисты любили баскетбол, играли в него после тренировок и воспринимали как эмоциональную разрядку.



А вот Карпин предпочитал пляжный волейбол: после многих лет в Испании он не только создал свою волейбольную команду в Виго, но и продолжил играть в него на пляжах во время сборов и отдыха с родственниками. Так что после 2009 года, когда Карпин впервые возглавил «Спартак», в Тарасовке появилась площадка для пляжного волейбола.



Этой весной она пустует – в ожидании волейболистов из команды Ваноли. А через дорожку от площадки растут другие «современники» Карпина. Алекс, Веллитон, братья Комбаровы, Андрей Дикань и другие футболисты из той команды Карпина сажали туи в 2011 году – сейчас же подросшие деревья пушисто окружают поле, где летом должна тренироваться основа.

Сборная Китая, милицейские задержания и гол Павленко в ворота Узбекистана. В Тарасовке было и такое

В Тарасовке базировался не только «Спартак»: перед Олимпиадой 1956-го в Мельбурне (когда десять спартаковцев стали олимпийскими чемпионами) и ЧМ-1958 в Швеции там тренировалась сборная СССР, а перед Евро-1996 – уже сборная России под руководством Романцева.



Несколько раз на поле заезжал милицейский воронок. В 1958-м перед упомянутым чемпионатом мира – за Эдуардом Стрельцовым (его осудили за изнасилование) и его партнёрами Михаилом Огоньковым и Борисом Татушиным (были рядом со Стрельцовым). Всех троих отстранили от футбола, и чемпионат в Швеции они пропустили.



А в 1965-м милиция забрала из Тарасовки нападающего «Спартака» Юрия Севидова – сбитый им на дороге академик Рябчиков скончался в больнице (как выяснилось позже, из-за врачебной ошибки), а Севидов отсидел четыре года в тюрьме.

Милицейские машины в обоих ситуациях проезжали на поле свободно – ведь у базы до второй половины 90-х не было забора. Зрители, пришедшие, например, на матч спартаковского дубля, заходили на базу через калитку: там их встречала музыка, им продавали билеты, напитки и бутерброды.



В 1952 году болельщики могли посмотреть товарищеский матч «Спартака» со сборной Китая. А в мае 2005 года в Тарасовку приехала сборная Узбекистана, и команда Александра Старкова обыграла её со счётом 1:0 – на поле выходили Мартин Йиранек, Игнас Дедура, Неманья Видич, Максим Калиниченко и Никита Баженов. А победный гол забил Александр Павленко.

В официальных матчах в Тарасовке «Спартак» постоянно побеждает. Однажды играли при ста зрителях на стульчиках

В первом официальном матче «Спартака» в Тарасовке участвовал Андрей Старостин (младший брат Николая Петровича). Это было 1 июля 1938 года, когда в Подмосковье приехал ленинградский «Завод имени Кулакова» и в матче Кубка России уступил «Спартаку» со счётом 2:5. Начав турнир на базе, «Спартак» дошёл до финала, где на центральном стадионе «Динамо» со счётом 3:2 обыграл ленинградский «Энергетик» и взял первый Кубок СССР в своей истории.



Следующий официальный матч в Тарасовке прошёл 51 год спустя, и его посетила тысяча зрителей, так как к полю пристроили трибуну на четыре тысячи мест. «Спартак» в первой игре 1/8 финала Кубка СССР одолел минское «Динамо» (забили Родионов и Шмаров), но на выезде проиграл 0:1 и из Кубка вылетел.

Матч «Спартака» и «Сатурна» в Тарасовке Фото: ФК «Спартак»

А вот к 1 апреля 2003-го трибуны убрали: тогда в Тарасовке «Спартак» выиграл у «Сатурна Рен-ТВ» со счётом 5:2 в матче 1/8 финала Кубка Премьер-Лиги – такой турнир проводился единственный раз в истории, и победителем стал «Зенит». Дублем в том матче отметился Павлюченко, а на самой игре, помимо соседей с хорошим обзором со своих чердаков, присутствовали 100 зрителей.



«Трибуны в Тарасовке уже нет лет шесть, и всё же зрители были: к примеру, болельщиков-ветеранов пропустили по спискам, составленным заранее, и рассадили на банкетки и стульчики, – так писали о том матче в «Спорт-экспрессе». – Счёт демонстрировали на табло со сменными фанерками. Диктор объявлял составы по мегафону. Телеоператоры и фоторепортеры снимали с грузовика, подогнанного к краю поля».



Итого: три матча «Спартака» в Тарасовке – три победы.

Другие места Тарасовки: «австрийская» горка Черчесова и место под «мерседес» Бескова

Живущие на базе команды тренируются на полях с искусственным газоном и с видом на водонапорную башню с деревянным куполом. Её называют символом Тарасовки (башню можно увидеть на многих фотографиях, начиная с 1961 года).



Башня проглядывается и со стороны пригорка – который появился при Станиславе Черчесове (работал в «Спартаке» с 2007-го по 2008-й). «Так как в любимой Станиславом Саламовичем Австрии не должно быть равнин, то и на нашей подмосковной базе сделали искусственный холм для упражнений, – рассказывает Матвеев. – Там игрокам под руководством тренера по физподготовке Тони Берецки, прозванного ими десятиборцем, закладывали базу на сезон».

От черчесовской горки идём в сторону главного корпуса – через поля, домики для инвентаря (где-то там могла стоять первая электрическая газонокосилка времён Бескова), турники и кормушку, под которой недавно пробегал котёнок. На окнах из красно-белых занавесок получается спартаковский ромбик, а мы оказываемся на парковке.



Здесь традиционно стоит машина главного тренера: так было и при Карпине с Черчесовым, и при Бескове, который в 80-е ездил по городу на зелёном «мерседесе». Редкая и ценная иномарка была в Москве у нескольких человек: у спартаковского тренера и Владимира Высоцкого; и Бесков так ею дорожил, что во время матчей в Тарасовке скручивал с капота значок «Мерседеса» и на время складывал его в карман.



«Мерседес» каждый день парковался на одном и том же месте, пока однажды туда не встал старенький «запорожец». Бесков был в шоке и пребывал в нём до тех пор, пока не узнал: Юрий Гаврилов – лучший бомбардир чемпионата СССР 1983-го – не успел на автобус до Тарасовки и так боялся опоздать на тренировку, что попросил у отца «запорожец» и примчался на нём на базу, обогнав тот самый автобус.



«Николай Петрович, пожалуйста, выпишите, ему «Жигули», несолидно футболисту «Спартака» на такой машине ездить», – после такого разговора Бескова со Старостиным у Гаврилова появилась новая машина.

Где живёт «Спартак»?

Сейчас здесь под навесом паркуются автомобили сотрудников базы, а с 1935-го по 1977-й на этом месте стоял двухэтажный деревянный домик, а в нём – жили многие поколения спартаковцев. Но за 40 лет здание устарело – к тому же Бескову казалось, что от проезжающих мимо электричек дом ходит ходуном. Даже стоявший напротив домика памятник Ленину испытывал из-за этого вибрацию – потряхивало и его.

База в Тарасовке Фото: ФК «Спартак»

А теперь добро пожаловать в главное здание – там спартаковцы живут с 1978-го. На входе вас встретят портрет Николая Старостина, сотрудница проходной в белой рубашке и красном галстуке, а также стена почёта, где клубные успехи отмечаются золотыми и серебряными табличками. Последняя появилась там в прошлом году – после второго места «Спартака» в РПЛ.



На каждом этаже висит напоминание для молодых игроков с фотографией Романа Зобнина: как правильно восстанавливаться после игр и тренировок.



Гостей экскурсии проводят в зал для пресс-конференций (когда-то там проходили партсобрания) и комнату для теоретических занятий с проектором и тактической доской, где в советское время футболисты играли в шашки и домино. Про полуторачасовые разборы матчей в этой комнате однажды откровенно рассказывал Павлюченко: «Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали. При ком это было, не вспомню, но точно скажу, что не при Черчесове. Заснёшь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания».

Также можно увидеть стандартную комнату футболиста: кровать и балкончик с видом на распускающиеся деревья.

Где тренируются и развлекаются футболисты «Спартака»?

Всё это можно разглядеть максимально близко: для посетителей экскурсии нет барьеров и запретных зон. Можно рассмотреть плакаты и протеиновые батончики в шкафчиках игроков, посидеть на узнаваемом красном латексном диване в массажном кабинете. Единственная просьба – не трогать личные вещи.



Такая свобода окрыляет: гости много фотографируются в тренажёрном зале и бассейне, шутят про победу «Спартака» на Копа Дель Соль и узнают от экскурсовода про увлечения игроков: что в бильярд на базе играл не только Черенков, но и Тедеско; и что современные игроки больше предпочитают компьютерные игры.

Тедеско играет в бильярд Фото: ФК «Спартак»

Здесь живёт главный тренер! Можно увидеть записки Руя Витории и его учебник

Мы идём по коридору с портретами тренеров, бравшими со «Спартаком» золото – линия заканчивается лицом недавнего именинника Массимо Карреры.



А затем попадаем в большие тренерские покои, состоящие из трёх комнат. И пусть табличка «Руй Витория» вас не смущает – последним на данный момент тренером «Спартака», работавшим из Тарасовки, был именно португалец. Летом табличку заменят, а тренер получит в своё распоряжение три комнаты.

1. Спальня с видом на то самое парковочное место и тренировочное поле. На тумбочке под телевизором лежит книга «Русский язык для взрослых» (видимо, осталась от Руя).



2. Рабочий кабинет с креслом, столом и портретом Старостина.



3. Вторая комната с круглым столом для переговоров и с доской планирования (на ней отмечены домашние и гостевые игры «Спартака» в чемпионате и Лиге Европы).

На базе вас накормят, как футболистов (в том числе легендарным борщом)

«Попробовать легендарный тарасовский борщ» – возможно, одна из самых привлекательных строк в описании экскурсии. И представлялась мне, допустим, в виде дегустации.

По сути – борщ мы не пробовали, а обедали точно так же, как это делают футболисты, и ели в том числе борщ. Так как за два часа до нас там питалась спартаковская молодёжка, мы могли выбрать всё то же самое: всевозможные овощи + курицу двух видов или рыбу + гречку, рис или пасту с томатным соусом + печёные овощи.



Вода, соки, морс, чай и кофе. На десерт – мёд.



И, конечно же, тот самый борщ. Со сметаной и зеленью. Или с зеленью или чесноком – как вам больше нравится.



Анны Павловны Чуркиной – создательницы тарасовского борща – не стало 7 декабря 2021 года, она проработала в клубе поваром более 40 лет, с 1962-го по 2003-й. Теперь за тарасовскую кухню (и заодно за легендарную рецептуру борща) отвечает ученица Чуркиной.

Анна Чуркина, создательница борща Фото: ФК «Спартак»

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Обед в спартаковской столовой – приятный финал душевной экскурсии, во время которой никто из гостей базы не услышал «не фотографируйте», «не заходите», «давайте быстрее». В Тарасовке – свобода. Можно ходить по искусственным футбольным полям, рассматривать базу и её детали, фотографировать расписание молодёжной команды и комнату главного тренера.



И брать добавку борща.