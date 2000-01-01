Новая звезда? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан, который уже был в сборной Аргентины

Хотя Гарначо может выступать и за Испанию. Он вообще начинал в академии «Атлетико» и в 2020-м перешёл в «Юнайтед»

Проблем с гражданством нет. «Я родился в Мадриде, но моя мать и её семья – аргентинцы. Мы всегда были очень дружной семьей, и в детстве я поддерживал обе сборные. Родные этим гордятся», – рассказал парень. ►►