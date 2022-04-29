Сезон «Динамо» – потрясающий. Чего же не хватило для борьбы с «Зенитом» за золото?

В минувшем туре «Динамо» уступило ЦСКА и фактически выбыло из чемпионской гонки. Отставание от «Зенита» составляет шесть очков, теперь действующему чемпиону достаточно выиграть два оставшихся матча из четырёх, чтобы вновь гарантировать себе золото. Мы прекрасно понимаем, что осечки здесь на 99% не будет.

«Динамо» так и не смогло составить реальную конкуренцию «Зениту», несмотря на все ожидания и сопутствующие факторы. Команда Сандро Шварца вроде бы сохранила состав. Покинул клуб только Ордец, зато зимой был совершён трансфер Смолова, вернулись после травм Лаксальт и Лесовой. Наблюдались предпосылки для дальнейшего роста молодых игроков – Захаряна, Шиманьского, Тюкавина, Грулёва, Фомина. Стабильность игровой структуры и чёткие принципы делали «Динамо» едва ли не самой «тренерской» командой в лиге. И многим казалось, что два очка, разделявшие бело-голубых и «Зенит» перед рестартом сезона, — это вообще не дистанция.

Но на практике клуб из Санкт-Петербурга, кажется, даже не почувствовал дыхания в спину. С первых же туров начало казаться, что «Динамо» застыло на месте, а в некоторых компонентах произошёл лёгкий откат назад. Для золота же требовался существенный прогресс, даже возвращения осеннего уровня было мало.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прежде чем мы перейдем к перечислению факторов, ставших для «Динамо» ограничивающими, тезисно подчеркнём путь развития клуба:

Шварц изначально делал ставку на стабильность игровой обоймы. Клуб совершил лишь один зимний трансфер (Смолова), хотя все изначально понимали, что с точки зрения уровня основного состава «Динамо» ощутимо уступает «Зениту». Видимо, тренерский штаб и руководство не хотели испортить эмоциональный фон в устоявшемся коллективе, отсюда и такие аккуратные движения. Плюс была надежда на прогресс молодых футболистов;

стабильность игровой структуры – также сугубо подход Шварца. «Динамо» не менялось, исходило на 90% из своих принципов, подстройка под соперников затрагивала лишь мелкие нюансы при прессинге. Или могло меняться расположение фланговых игроков в ходе позиционной атаки. Но удивлять Шварц никого не собирался, его главной задачей было совершенствование действующей модели.

А на выходе мы получили не очень приятный сценарий.



Во-первых, игровая модель «Динамо» не стала лучше. Некоторые локальные кадровые события даже эпизодически вредили ей. Речь о вынужденной ставке на Евгеньева вместо Ордеца, об игре Лаксальта в атаке вместо Скопинцева (оцениваем атакующий вклад), о влюблённости тренерского штаба в Смолова. Подробнее на этих спорных моментах остановимся ниже.

Во-вторых, рост молодых игроков замедлился. Захарян и Шиманьски при неплохом среднем уровне не продемонстрировали ничего нового, Грулёв и Тюкавин играли реже из-за прихода Смолова.



В-третьих, общий уровень основного состава действительно оказался недостаточным. Там, где заканчивались тренерские идеи, игры могли бы вытаскиваться личностями. Личностей не хватило.



Как итог: матчи повышенной сложности со «Спартаком» и ЦСКА проиграны. Потеряны очки в игре с «Ростовом». У «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» «Динамо» выиграло, но смущающих моментов и даже долгих отрезков во всех перечисленных встречах набиралось слишком много.

К прессингу «Динамо» все окончательно привыкли

Прессинг был сильнейшей игровой чертой команды Шварца, выделявшей её на фоне большинства клубов. Однако весной произошли два события. Во-первых, качество и интенсивность высокого давления не были улучшены (чему препятствовал в том числе приход Смолова). Во-вторых, к структуре прессинга все привыкли, она была досконально изучена. И произошла адаптация.



Весной «Динамо» могло встречаться с двумя радикальными подходами по противодействию прессингу.



«Арсенал», «Ахмат» или «Нижний Новгород» попросту не подставлялись под него, не разыгрывали, били вперёд – и «Динамо» лишалось быстрых атак с чужой половины поля. Далее, когда падала интенсивность во вторых таймах, соперники уже могли позволить себе розыгрыш через короткий или средний пас.



ЦСКА же применил структуру, позволяющую максимально затруднять «Динамо» жизнь: 4-2-3-1 против 4-3-3. В ней в середине поля на одной линии играли два опорника (Гбамен и Мухин), то есть Смолову при прессинге должен был помогать кто-то из полузащитников., выдвигаться вверх и успевать встречать. Это происходило далеко не всегда, «восьмёрки» бело-голубых путались. Вдобавок ЦСКА активно использовал развороты на фланговых защитников, располагавшихся на одной линии с опорниками. Контролировать ширину поля при прессинге по структуре 4-3-3 было проблематично. Иногда ЦСКА разворачивал игру на флангового защитника или Карраскаля, игравшего широко слева, даже не глядя – изначально обговаривалось, что там будет игрок.

«Динамо» вновь не смогло извлечь дивиденды из своих козырей – и в том числе поэтому команда провела маловато опасных атак. Какие здесь могут быть выводы? Можно прекрасно прессинговать и дальше в структуре 4-3-3, но нужно дальнейшее совершенствование. Форварды должны правильно смещаться по горизонтали при переводе мяча на фланг и перекрывать опорников (а не останавливаться, как Смолов), полузащитники должны моментально понимать, когда им выдвигаться вверх, а когда оставаться в зоне.

Пока же «Динамо» в этой фазе не прибавило.

Оборона в низком блоке у «Динамо» — весьма проблемная

На мой взгляд, одна из ключевых проблем «Динамо» (и она прослеживалась ещё осенью) – отсутствие баланса между высоким прессингом и обороной в позиционном блоке. То есть, когда прессинг вверху перестаёт работать, команда становится чрезмерно уязвимой. Агрессии у «Динамо» хватает, а цельности и стабильности — гораздо меньше.



В первую очередь смущает центр обороны. Защитники «Динамо» — и Бальбуэна, и Евгеньев – не очень подходят для игры с высокой линией. У обоих медленная работа на возврат, не лучшее чтение игры при передачах в недодачу и необходимости выдёргиваться из зоны. Поэтому «Динамо» и получило, например, два ключевых гола весной в свои ворота.



В игре с «Ростовом» прошла передача в горизонтальный коридор между двумя центральными защитниками. Бальбуэна пытался страховать фланг, Евгеньев не сместился и не заузил позицию.

В матче с ЦСКА два центральных защитника не смогли загасить скорость Эджуке. Понятно, что это сложная задача, но при игре с высокой линией она становится необходимостью.



Моменты были и в других матчах. С «Краснодаром» Ионов убежал за спину защитникам минимум три раза. «Ахмат» создал супермомент в первом тайме и два – во втором, все они приходили из центральной зоны, Евгеньев и Бальбуэна терялись и пропускали передачи в зону.

«Динамо» не стало лучше в позиционной атаке, команда застыла на осеннем уровне

Мы видели, как сложно команде Шварца давались матчи, в которых она много времени проводила с мячом против низко опустившегося соперника. Это касается и игры с «Нижним Новгородом», и первого тайма с «Ахматом» — вроде бы «Динамо» давали играть, а извлечь реальные аргументы оно не могло.



Осенью «Динамо» создавало моментов в среднем на 1,31 NPxG (ожидаемые голы без учёта пенальти), весной – 1,37, прирост можно списать на статистическую погрешность. Существенного прогресса нет, а хотелось бы, всё-таки «Динамо» провело на отрезке много матчей с аутсайдерами.



Позиционный футбол «Динамо» — не совсем слабый. Назову его простоватым – мало риска при розыгрыше от защитников, мало алгоритмов через середину, много вертикальных забросов в зоны и борьбы за подборы, ставка на фланговые взаимодействия и ротацию игроков в этих зонах. Можно было добиваться успеха и со всем перечисленным, но для этого не помешали бы другие исполнители.

Диего Лаксальт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, фланги. Ярчайший пример – матч с «Ахматом», когда правым защитником играл Паршивлюк, а левым — Лаксальт. На протяжении всего первого тайма мячи исправно доставлялись на фланги, но у Лаксальта – ноль точных подач из девяти, у Паршивлюка – одна из пяти. Когда справа играет Варела, ситуация чуть веселее. Лаксальт же, на мой взгляд, при всех преимуществах в скорости, цепкости и работоспособности не обеспечивает качество в высоких включениях, в финальной стадии.



За 13 игр сезона у Лаксальта лишь пять созданных моментов, ноль голевых передач, 6 передач под удар. Это скромно, особенно с учётом общего флангового акцента «Динамо». Алгоритм с уходом левой «восьмёрки» Фомина на розыгрыш в глубину поля, смещением левого нападающего Захаряна в полуфланг и включением Лаксальта в высокую широкую позицию – один из основных в «Динамо» в последних матчах. Только никаких результативных действий или хотя бы просто опасных моментов команда на выходе не извлекла.

Во-вторых, при игре через фланги Смолов – не самая оптимальная кандидатура в передней линии. Он убегает из створа и нестабильно ищет пространство при прострелах. Тюкавин выглядел бы более органично. В матче с ЦСКА «Динамо» дважды взламывало правый фланг, но оба раза прострелы Варелы не замыкались.

Смолов забивал, но нет уверенности, что с ним «Динамо» вышло на новый уровень

Безусловно, трансфер Смолова нельзя называть плохим. Фёдор отмечался важными голами и приносил победы. Он смотрелся командной фигурой, не выпячивал себя. Забил на индивидуальном мастерстве «Химкам», подкараулил ошибку защитника в игре с «Арсеналом», отлично исполнил момент в непростом матче с «Ахматом».

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но приобрело ли «Динамо» больше с приходом Смолова или всё же потеряло? Это дискуссионный вопрос. Результативность Фёдора не стала космической, он показал самые обыкновенные цифры. Важные игры с топ-соперниками («Спартак», ЦСКА) Смолов провёл слабо. Сюда же можно добавить и встречи с «Краснодаром» и «Ростовом». В четырёх перечисленных турах Смолов набил суммарно четыре удара с игры.



Ниже – статистика Смолова в «Динамо» весной в сравнении с показателями Тюкавина на дистанции всего сезона (отдельно весну для него не высчитывали из-за малого количества игрового времени).

Статистика в РПЛ Фёдор Смолов, весна-2022 Константин Тюкавин, весь сезон-2021/2022 Удары/90 2,52 3,05 NPxG/90 0,27 0,59 xA/90 0,06 0,12

Тюкавин чаще выходил на ударные позиции, бил из более опасных точек, имел преимущество даже в подыгрыше. А при этом соотношение игрового времени после возобновления РПЛ – 183 на 536 минут. Так получилось, что появление статусного форварда отодвинуло молодого игрока в запас. И не факт, что «Динамо» стало от этого сильнее.



Недостатки Смолова всем прекрасно известны, и в новом-старом клубе они тоже просматривались. В игре с ЦСКА он неправильными решениями испортил две быстрые атаки. Несколько раз открывался в странные зоны – фактически дублировал партнёра. А ещё выпадал из структуры прессинга и выключался.

Но да – в предыдущих матчах встречались отдельные класснейшие эпизоды, из-за которых Шварц, скорее всего, и захотел взять футболиста.

Куда весной пропали стандарты?

В первой части сезона «Динамо» забило со стандартов (исключая прямые штрафные и пенальти) семь голов, это был лучший показатель в лиге. Сейчас у команды – всё те же семь голов. «Зенит» вырвался вперёд, сравнялись «Спартак» и ЦСКА.



Одним из объясняющих факторов может быть потеря Ордеца – украинский защитник здорово играл по ближней штанге. Но ведь Бальбуэна остался, Евгеньев тоже когда-то забивал «Спартаку» с ближней. Подачи от Захаряна и Шиманьского также никуда не испарились.



Но эффективность стандартов упала до нуля. И это тоже повлияло на общий атакующий потенциал команды, отняло несколько очков.

Выводы

Очень сложно прогнозировать будущее, поскольку никто не понимает, что ждёт наш футбол в следующем сезоне. Но мы опишем оптимистичный расклад, в котором «Динамо» сохранит главного тренера и важнейших игроков стартового состава, а вместе с этим – стабильность и желание ставить большие задачи.



В таком случае, если клуб всё-таки захочет попытаться вновь побороться за золото, нужно будет решать как игровые, так и кадровые задачи. Шварц должен становиться более гибким, искать новые аргументы для своей модели. Тех, что есть сейчас, для борьбы на дистанции не хватило. Руководству же придётся купить нескольких игроков для повышения уровня основного состава. Желательно – в каждую линию. Новые футболисты потребуются и в центре обороны, и в средней линии (там не было глубины), и в атаке.

Пока же констатируем, что «Динамо» провело потрясающий сезон и подарило много крутых эмоций. Но команда не выросла настолько, чтобы на равных биться с «Зенитом».



Использованы данные InStat и Understat.