Абрамович саботирует продажу «Челси». Российский олигарх хочет обмануть Англию?

Продажа «Челси» вот-вот должна свершиться, но Роман Абрамович внезапно объявил о повышении ставок – цена увеличилась на £ 500 млн. За 48 часов до финальных презентаций это выглядит как попытка саботировать сделку, сроки которой и без того уже были несколько раз нарушены.

Напоминаем, что там вообще происходит. Главные новости о продаже «Челси»

❌ Абрамович объявил о продаже «Челси» ещё до попадания в санкционный лист. Сначала продажа представлялась вынужденной (из-за страха, что клуб тоже пострадает), а потом стала необходимой. На «Челси» всё же наложили ряд ограничений: запрет на продажу атрибутики, билетов, ограничение средств и т.д. Мы писали о них подробно.

💰 Для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у правительства. Чиновники будут контролировать все детали сделки, чтобы ни один фунт не достался российскому бизнесмену. Абрамович изначально заявил, что деньги с продажи пойдут на помощь пострадавшим на Украине.



🔍 Процессом продажи руководит Raine Group – нью-йоркский инвестиционный банк, генеральный директор которого является давним знакомым Абрамовича. RG занимался отбором кандидатов, составлением расширенного списка, а потом отбором четырёх наиболее подходящих заявок для финального этапа. В шорт-лист вошли:

Тодд Боули;

Дэвид Блитцер и Джош Харрис;

семья Рикеттс и Кен Гриффин;

Стивен Пальюка.

Про каждого подробно можно почитать по ссылке ниже.

❌ Семья Риккетс, против которой фанаты устроили протесты, выключилась из гонки. Болельщики нашли электронные письма, в которых глава семейства высказывался против мусульман, и выразили им вотум недоверия. Следом снялся с аукциона Стивен Пальюка.

🆕 К Дэвиду Блитцеру и Джошу Харрису, представляющим консорциум бывшего председателя British Airways Мартина Бротона и британского политика Себастьяна Коу, присоединились теннисистка Серена Уильямс и гонщик Льюис Хэмилтон. Они вложили в заявку по £ 10 млн.

🆕 За несколько дней до финального решения появился новый кандидат – британский бизнесмен Джим Рэтклифф. Его цена – более £ 4 млрд: £ 2,5 на первоначальную покупку и ещё £ 1,75 млрд – на десятилетнее финансирование стадиона и команды, сообщает The Times.

Финальная презентация всех кандидатов должна состояться в конце этой недели. Им нужно представить планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также по финансированию «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Абрамович говорит, что деньги пойдут на благотворительность. Для этого он даже открыл фонд

Изначально расценка была такой: £ 1 млрд – инвестиции на развитие «Челси», £ 2 млрд – цена за клуб. Первая часть напрямую должна поступить в бюджет команды, а вот вторая – на счёт фонда, из которого деньги перечислятся пострадавшим на Украине.

Об этом ранее говорил Абрамович: «Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв (специальной военной операции – формулировка по требованию Роскомнадзора) на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению».

Роман Абрамович с призом за победу «Челси» в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Нынешнее повышение ставки на £ 500 млн касается как раз «благотворительной части», которой распоряжается сам Абрамович. Источники Sky Sports сообщают, что данная сумма необходима для учреждения фонда, поэтому эти средства должны стать доступны сразу же после заключения сделки. По информации The Athletic, претенденты на покупку удивились этой просьбе, но отказываться от участия в торгах всё равно не собираются.

При этом есть ещё вариант, что запрошенные Абрамовичем средства необходимы для списания долга: Fordstam, материнская компания «Челси», должна фирме бизнесмена Camberley International Investments £ 1,54 млрд. Абрамович в любом случае не смог бы получить эти деньги из-за санкций, а так покупатель освободится от лишних переживаний в будущем. При этом средства пойдут на благотворительность, как и оговаривалось.

The Mirror предполагает два сценария: «Деньги либо действительно пойдут на благотворительность, либо будут помещены на счёт условного депонирования, где будут заморожены и храниться в течение неопределённого периода времени. Возможно, до тех пор пока Абрамовича не уберут из санкционного списка правительства Великобритании».

Договор условного депонирования — многостороннее соглашение при договоре купли-продажи, на основании которого банк хранит переведённые покупателем средства, пока продавец не выполнит оговоренные в договоре условия (например, передаст имущество в собственность покупателю).

Правительство не раз подчёркивало, что сделает всё, чтобы Абрамовичу ничего не досталось. Настрой правящей верхушки, очевидно, серьёзный: например, под санкции попал директор «Челси» Евгений Тененбаум, потому что британское правительство заподозрило, что Абрамович передал ему свои активы. Но как чиновники будут контролировать историю с фондом и движением средств из него – пока непонятно.

Рукопожатие от босса. Роман Абрамович и вратарь «Челси» Кепа Фото: Getty Images

Правительство разочаровано, что продажа затягивается. Планируется, что всё решится к концу мая (а раньше говорили про март)

На этих выходных Абрамович должен одобрить кандидата, после чего ему предстоит получить специальную лицензию на проведение сделки. Изначально всё планировали провернуть к концу марта — началу апреля, но сроки несколько раз сдвигались: то кандидаты улучшали заявки, то думали, как быть со стадионом.

Правительство эта волокита раздражает. Министр культуры Великобритании Надин Доррис сказала BBC, что клуб живёт в «одолженное время»: «Как вы знаете, «Челси» продаётся, но санкции продолжают действовать и влиять на клуб. Для продажи осталось очень мало времени: это должно произойти в кратчайшие сроки».