Зачем бить Месси в бассейне? Худшие футбольные татуировки в истории
Портреты игроков и эмблемы клубов – не всегда хорошая идея для татуировки.
Неймар или не Неймар?
Портретного сходства с молодым Неймаром на этой тату добиться не удалось.
Золотой состав Oranje на спине
Увековечить любимый состав сборной на себе — не такая уж плохая идея, но выглядеть это может по-разному.
Сэр Алекс навсегда
Память о сэре Алексе Фергюсоне навсегда останется на теле этой женщины.
Суарес был здесь
От привычки кусать соперников Луис Суарес вроде бы избавился, но воспоминания об этом будут жить с кем-то вечно.
«Ливерпуль Юнайтед»
Кажется, этот фанат болеет за «Манчестер Юнайтед». Или всё-таки за «Ливерпуль»?
Тату вместо футболки
Если нет денег на покупку футболки с фамилией Роналду, можно обойтись татуировкой.
Вечный чилл Месси
Кому-то и вовсе захотелось увековечить снимок Лео Месси из его отпуска.
Адам Лаллама
Кто-то слишком буквально понял переделку имени «Адам Лаллана».
Лэмпард или не Лэмпард?
Можно ли узнать в этом изображении легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда? Поможет восьмёрка на форме.
Зане и татуировка с самим собой
Во время выступлений за «Ман Сити» Лерой Зане сделал татуировку с самим собой. Сходство не вышло таким уж портретным…
Адам Лаллама и зубы Суареса. Самые глупые футбольные татуировки на свете
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