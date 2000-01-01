«Хочу иметь влияние на всю страну». Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры?

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры игрока?
Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры игрока?
Несколько раз пытался стать президентом футбольной федерации и успел получить докторскую степень.
AMP-версия
Игра закончилась для Дрогба в 2018-м
Игра закончилась для Дрогба в 2018-м
Дрогба завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последний сезон в карьере он провёл в США в команде «Финикс Райзинг», при этом частично владея акциями клуба.
Не тренер, а функционер
Не тренер, а функционер
По окончании карьеры игрока Дрогба решил, что не хочет возглавлять какую-то из команд. «Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну», — говорил Дидье в 2019-м.
Первые выборы Дрогба проиграл
Первые выборы Дрогба проиграл
В 2019 и 2020 годах Дрогба впервые пытался стать президентом Федерации футбола Кот-д′Ивуара, но выборы для него прошли неудачно.
Скандал и выход из AFI
Скандал и выход из AFI
В 2021 году Дрогба со скандалом покинул Ассоциацию футболистов Кот-д’Ивуара (AFI), где был вице-президентом, и написал открытое письмо к футболистам, интересами которых якобы пренебрегает организация.
«AFI в застое. Она уже не соответствует вашим потребностям и ожиданиям. Плохие решения принимались одно за другим — а заплатили за них вы», — писал тогда Дрогба.
«AFI в застое. Она уже не соответствует вашим потребностям и ожиданиям. Плохие решения принимались одно за другим — а заплатили за них вы», — писал тогда Дрогба.
Президентом Дрогба так и не стал
Президентом Дрогба так и не стал
Совсем недавно Дрогба вновь претендовал на должность президента Федерации футбола Кот-д′Ивуара, но выиграть снова не удалось. Дидье выбыл из борьбы ещё в первом туре.
Дидье успели отметить в УЕФА
Дидье успели отметить в УЕФА
Из-за построения карьеры на родине Дрогба не забывает Европу: в 2020 году он получил награду президента УЕФА за «стремление к совершенству в футболе и в жизни».
Дрогба активно посещает футбольные мероприятия
Дрогба активно посещает футбольные мероприятия
Также Дрогба — регулярный гость светских мероприятий, например, вручал седьмой «Золотой мяч» Лионелю Месси.
Дрогба — почётный доктор
Дрогба — почётный доктор
Около года назад Дрогба стал почётным доктором сети университетов RUSTA, располагающейся в ряде стран Западной Африки.
«Хочу иметь влияние на всю страну». Что делает Дидье Дрогба после завершения карьеры?
Читайте также
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Самые низкие футболисты мира
Самые низкие футболисты мира
Худшие футбольные татуировки в истории
Худшие футбольные татуировки в истории
Футболисты-клиенты Мино Райолы
Футболисты-клиенты Мино Райолы
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан
Как российские игроки выступают за границей
Как российские игроки выступают за границей
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
Лучшие пенальти «паненкой» в истории
© championat.com 2000–2022