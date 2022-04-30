Он первым в истории выиграл все пять топ-чемпионатов!

Анчелотти установил уникальное достижение. Даже Гвардиоле с Клоппом такое не снилось!

«Реал» снова выиграл чемпионат Испании и спустя два года вернул себе титул, а его тренер вошёл в историю. Карло Анчелотти первым выиграл все пять ведущих европейских чемпионатов (АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1), установив уникальное достижение. Вспоминаем, когда и с кем он побеждал в этих турнирах.

Италия, «Милан», сезон-2003/2004

Анчелотти и игроки «Милана» с чемпионским кубком Фото: Giuseppe Cacace/Getty Images

Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год. За этот период он выиграл всего один чемпионский титул, но при этом дважды победил в Лиге чемпионов. Вот несколько фактов о чемпионском сезоне:

перед стартом сезона «Милан» проиграл «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии. Встреча состоялась в США и завершилась со счётом 1:1 (голы на счету Давида Трезеге и Андреа Пирло), а в серии пенальти удача была на стороне туринцев;

в конце августа 2003 года «Милан» завоевал Суперкубок УЕФА. Обыграли «Порту» Жозе Моуринью (1:0) благодаря голу Андрея Шевченко. Португальский клуб через несколько месяцев выиграет Лигу чемпионов;

«Милан» выиграл Серию А, опередив ближайшего преследователя — «Рому» — на 11 очков;

за весь сезон «Милан» проиграл всего дважды в чемпионате Италии — «Удинезе» и «Реджине» с одинаковым счётом 1:2;

по ходу чемпионата «россонери» выдали две впечатляющие беспроигрышные серии (12 и 19 матчей);

именно в 2004 году «Милан» потерпел сокрушительное поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Депортиво». Выиграв первый матч со счётом 4:1, красно-чёрные влетели в Испании — 0:4. Групповой этап турнира «Милан» завершил на первом месте с разницей мячей 4-3;

лучшие бомбардиры «Милана» в Серии А: Андрей Шевченко — 24 мяча, Йон Даль Томассон — 12, Кака — 10. Украинский нападающий в итоге стал лучшим снайпером сезона в Серии А;

это был последний сезон, когда в Серии А играли 18 команд. В следующем их количество увеличилось до 20.

Больше в Серии А Анчелотти не побеждал. В сезоне-2004/2005 «Милан» занял второе место и в дальнейшем выше третьей строчки с Карло не поднимался. В 2009 году, примерно через час после победы над «Фиорентиной» (2:0) в заключительном туре чемпионата, Анчелотти объявил об уходе.

Англия, «Челси», сезон-2009/2010

Анчелотти празднует чемпионство с «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Челси» Карло тренировал гораздо меньше, чем «Милан». Пришёл в 2009-м на смену Гусу Хиддинку, ушёл через два года. Несколько фактов о деятельности итальянца в Англии:

«Челси» выиграл чемпионат, опередив «Манчестер Юнайтед» всего на одно очко;

лондонцы стартовали в сезоне с шести побед. Эта самая продолжительная серия команды в том чемпионате;

команда Анчелотти проиграла шесть матчей, пять раз — на чужих полях. «Манчестер Сити» — единственный клуб, обыгравший «Челси» на «Стэмфорд Бридж»;

в том же сезоне столичный клуб оформил дубль. В Кубке Англии он выиграл шесть матчей из шести и пропустил всего один мяч;

«Челси» прошёл групповой этап Лиги чемпионов, после чего уступил «Интеру» в первом раунде плей-офф. Итальянская команда под руководством Жозе Моуринью дважды обыграла соперника с минимальным счётом (2:1, 1:0);

лучшие бомбардиры «Челси» в АПЛ: Дидье Дрогба — 29 мячей, Фрэнк Лэмпард — 22, Флоран Малуда — 12. Дрогба стал лучшим снайпером лиги, опередив на три гола Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед»;

Лэмпард стал лучшим ассистентом АПЛ (14 передач). Дрогба с 10 передачами занял четвёртое место в списке;

«Челси» завершил сезон, забив 103 мяча. Ни одна другая команда АПЛ не преодолела отметку в 90 голов.

В мае 2011 года Анчелотти уволили с поста главного тренера «Челси». По информации Foot Mercato, клуб выплатил итальянцу неустойку в размере £ 6 млн. Сезон-2010/2011 лондонская команда завершила на втором месте в АПЛ.

Франция, «ПСЖ», сезон-2012/2013

Анчелотти и футболисты ПСЖ с наградами Фото: Michael Regan/Getty Images

Анчелотти практиковал в Париже с 2011 по 2013 год, но за полтора сезона завоевал с командой всего один трофей. Сначала «ПСЖ» проиграл в борьбе за чемпионский титул «Монпелье», но через год одержал убедительную победу.

Парижане опередили ближайшего преследователя («Марсель») на 11 очков.

«ПСЖ» потерпел пять поражений в чемпионате, три из них — от команд из нижней половины таблицы («Ренн», «Реймс», «Сошо»).

Из остальных турниров столичный клуб вылетел максимально обидным образом. В Лиге чемпионов уступили «Барсе» в 1/4 финала по правилу выездного гола, в Кубке Франции и Кубке французской лиги проиграли в серии пенальти.

Златан Ибрагимович стал не только лучшим бомбардиром клуба, но и всего чемпионата Франции. В том сезоне звёздный швед забил 30 мячей.

Сезон-2012/2013 стал последним в карьере Дэвида Бекхэма. Полузащитник «ПСЖ» завершил игровую карьеру, а последний домашний матч сезона с «Брестом» (3:1) провёл с капитанской повязкой.

В мае 2013 года Анчелотти попросил руководство «ПСЖ» об уходе из клуба. Чуть позже он присоединится к «Реалу», где проведёт следующие два сезона. Под его руководством мадридский клуб выиграет Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании. Но вот взять Ла Лигу тогда не удалось.

Германия, «Бавария», сезон-2016/2017

«Бавария» празднует чемпионство Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

В «Реале» Анчелотти сменил Жозе Моуринью, а в «Баварии» — Хосепа Гвардиолу.

«Бавария» не оставила соперникам не единого шанса. В итоговой таблице мюнхенский суперклуб опередил ближайшего преследователя («Лейпциг») на 15 очков.

За весь сезон в Бундеслиге команда проиграла всего два раза — оба на выезде. На своём поле «Бавария» потеряла только восемь очков.

Мюнхенцы ударно провели отрезок с декабря по март и выдали серию без поражений из 15 матчей.

Роберт Левандовски предсказуемо стал лучшим снайпером команды с 30 голами. Но приз лучшему бомбардиру лиги забрал Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии» (31 мяч).

Правда, Роберт чаще других делал хет-трики (3) — пострадали «Вердер», «Гамбург» и «Аугсбург».

В Лиге чемпионов «Бавария» отлетела от «Реала» в 1/4 финала, а в полуфинале Кубка Германии проиграла дортмундской «Боруссии». Перед стартом сезона мюнхенцы выиграли Суперкубок страны, обыграв клуб из Дортмунда.

В сентябре 2017 года Анчелотти уволили с поста главного тренера «Баварии». Сообщалось, что опытный специалист потерял контроль над раздевалкой. Сразу несколько игроков команды выступали за отставку итальянского тренера.

Испания, «Реал», сезон-2021/2022

Карло Анчелотти в «Реале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

1 июня 2021 года Карло вернулся в «Реал». После ухода из «Баварии» он поработал с «Наполи» и «Эвертоном», но особых успехов не добился. Первый же сезон после возвращения в Мадрид оказался для тренера триумфальным, и он наконец-то взял трофей, которого его в уникальной коллекции недоставало.

«Реал» окончательно захватил лидерство после 13-го тура и с того момента никого не пускал на первую строчку.

Команда Анчелотти ни разу не спускалась ниже третьего места в чемпионате.

«Реал» потерпел всего три поражения в Ла Лиге. В Мадриде его обыграла только «Барселона» — правда, с унизительным счётом 4:0.

Команда мощно провела концовку 2021 года, выдав беспроигрышную серию из 11 матчей. Этот отрезок вместил семь побед подряд.

В этом сезоне в Примере «Реал» уже забил 73 мяча. В прошлом было 67, в позапрошлом — 70, в чемпионате-2018/2019 — 63.

Карим Бензема проводит лучший сезон в карьере. Он уже забил 26 мячей в Примере и 14 — в Лиге чемпионов. Никогда ранее француз такой результативностью в этих турнирах не отличался, и у него ещё есть возможность улучшить личные рекорды.

Бензема не только прекрасно завершает атаки, но и здорово помогает партнёрам. У него уже 11 голевых передач, и по этому показателю он уступает только Винисиусу (12 ассистов).

Для сравнения: у Хосепа Гвардиолы есть победы в трёх топ-чемпионатах (Испания, Германия, Англия), у Жозе Моуринью — в трёх (Италия, Англия, Испания), у Юргена Клоппа — в двух (Германия, Англия). Правда, никто из них не работал во всех топ-чемпионатах, в отличие от Анчелотти.