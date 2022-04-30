Для России у УЕФА готово два варианта бана. И потеря еврокубков уже не выглядит ужасной

На следующей неделе УЕФА планирует принять решение по участию российских команд (клубы и все наши сборные) в следующем европейском сезоне. «Чемпионат» узнал подробности предстоящего решения.

Какие сейчас санкции применены к российскому футболу

Если вы вдруг выпали из жизни, то напомним: 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров до последующего уведомления. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022. Свои матчи в отборе на Евро следующего года не провела и молодёжная сборная России, а по участию женской сборной на чемпионате Европы в этом году ясности пока нет.

Игроки сборной России по футболу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

РФС не согласился с этими решениями и пошёл в CAS. Скоро должны определиться даты заседаний по искам, которые подала наша сторона в адрес ФИФА и УЕФА. Речь в исках в том числе идёт о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах. Подробнее о судебном процессе можно почитать здесь.

Если санкции уже введены, то что тогда изменится после решений УЕФА

Несмотря на нынешнее отстранение (до последующего уведомления), окончательного решения по участию наших клубов в еврокубках, а сборных в европейских турнирах, принято не было. То есть сейчас, формально, клубы и сборные никто не исключал: молодёжной сборной не засчитывали технических поражений, а вместо российских команд в еврокубки на следующий сезон никого не заявляли. Но это только пока.



По нашей информации, УЕФА планирует официально сообщить, что все российские команды будут отстранены от участия в матчах под эгидой европейской федерации и на следующий сезон. И вот тогда можно будет уверенно сказать: «Зенит» останется без Лиги чемпионов, победитель Кубка России – без Лиги Европы, а остальные команды, пробившиеся в квалификации ЛЧ и Лиги конференций, в них не сыграют. Мужская сборная же при этом пролетит мимо матчей Лиги наций, а женская – мимо Евро.

Матч «Зенит» — «Челси» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Такое быстрое решение УЕФА связано с составлением календаря на следующий сезон: чемпионаты в европейских странах вот-вот закончатся, поэтому продумывать логистику для всех участников европейских соревнований нужно уже сейчас. И у европейских чиновников есть два варианта бана России:

официальное отстранение сборных и клубов на весь следующий сезон;

продление нынешнего отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

И для нас выбор из этих вариантов УЕФА является ключевым. Болеть надо за второй. Если будет выбран вариант с отстранением на сезон, то мужская сборная не только пропустит Лигу наций, но и не сможет принять участия в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024. Всё потому, что отбор туда начнётся в марте 2023 года. И это уже похуже, чем просто отстранение клубов от еврокубков на сезон.



Если же будет выбран вариант с формулировкой «до последующего уведомления», то шансы побороться за выход на Евро сохранятся. При оптимистическом (для российского футбола) варианте развития событий в РФС рассчитывают вернуться в Европу именно к весне следующего года.

Что планирует делать РФС

В РФС сейчас настроены продолжать путь по восстановлению России в европейском футболе. Там постоянно общаются с представителями УЕФА – прошлые хорошие отношения, несмотря на геополитическую ситуацию, не потеряны. Переход в азиатскую конфедерацию футбола, о котором в последний месяц много рассуждений, рассматривается РФС как самый крайний вариант. В РФС уверены, что наш футбол вернётся на европейскую арену. Сроки же этого возвращения зависят от сроков завершения специальной военной операции (формулировка по требованию Роскомнадзора) на Украине.



Хорошие новости тоже есть. В УЕФА по-прежнему не планируют исключать РФС из числа участников организации. Может, и вариант с отстранением нашего футбола они выберут гуманный.