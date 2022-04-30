Чумовое шоу в Краснодаре! Два суперсейва от защитника и смешной автогол команды Карпина

Воображаемый приз за самый яркий матч тура (по крайней мере, на данный момент) отправляется в Краснодар. Ослабленные хозяева после двух поражений подряд приняли «Ростов», который после возвращения Валерия Карпина устроил четырёхматчевую победную серию. Но результат удивил.

Из неочевидных решений: у «Краснодара» на лавке остались Евгений Чернов и Юрий Газинский. У «Ростова» же состав был более ожидаемым.

Матч сразу начался с гола. Николай Комличенко весной вспомнил о своих бомбардирских подвигах в Чехии. У форварда «Ростова» была серия из трёх матчей с голами, затем — пауза на «Спартак», и вот сегодня он забил восьмой мяч в РПЛ в этом сезоне. За гол Комличенко может благодарить Егора Сорокина — защитник «Краснодара» устроил «привоз» на ровном месте.

На этом веселье не завершилось. На 14-й минуте «Краснодар» так здорово расчертил атаку, что защитников «Ростова» не оказалось в зоне завершения. Никита Кривцов не подвёл — 1:1.

Всего через две минуты случился третий гол. Игорь Калинин то ли решил поддержать Сорокина, то ли вспомнил старые добрые времена, когда сам играл за «Краснодар». Защитник замкнул прострел как опытный нападающий.

После камбэка «Краснодара» «Ростов» сразу же чудом не сравнял счёт, но Матвей Сафонов справился с Дмитрием Полозом. А в середине тайма гости нелепым образом лишились яркого Кирилла Щетинина. Хорен Байрамян сломал своего — Валерию Карпину пришлось выпускать Александра Селяву.

Несмотря на преимущество «Ростова» во владении (55 процентов), «Краснодар» в первом тайме смотрелся ярче и размазал соперника по ударам (12 против 4). Карпину происходящее явно не нравилось — он ходил туда-сюда по технической зоне с недовольным лицом.

Второй тайм тоже получился захватывающим. «Ростов» окончательно забрал мяч и насел на ворота «Краснодара». Сравнять счёт можно было на 65-й минуте, но вместо гола мы увидели ещё одно спасение Сорокина. Не факт, что мяч после удара Комличенко шёл в створ, но не отметить гибкость защитника «Краснодара» было бы преступлением.

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Статистика второго тайма — убийственная. 69 процентов владение у «Ростова», по ударам 16:1 в пользу команды Карпина. А счёт всё равно 2:1 в пользу «Краснодара»!

А теперь смотрите, как сегодняшний результат перевернул игру. «Краснодар» сейчас отстаёт от ЦСКА всего на два очка и претендует на попадание в четвёрку! Ну а «Ростов» не смог подобраться к «Крыльям Советов» и застрял на восьмом месте.