После поражения «Динамо» в матче с «Уралом» все взгляды болельщиков российского футбола устремлены к игре «Зенит» – «Локомотив». В случае победы команда Сергея Семака выиграет четвёртое чемпионство подряд. Несколько часов «Зенит» практически поздравляли с очередными золотыми медалями, однако после стартового свистка всё изменилось.

На четвёртой минуте матча Нуралы Алип выполнил передачу Михаилу Кержакову, который не смог отдать ему пас обратно. Вратарь «Зенита» не попал по скачущему мячу, отскочившему в ноги Гирано Керка. Нападающий быстро разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота. А комментатор матча Георгий Черданцев заявил, что Кержаков «подарил суперинтригу на ровном месте».

В середине первого тайма вратарь «Зенита» чуть было не ошибся ещё раз: Михаил не смог выбить мяч в поле и попал в подкатившегося Максима Петрова. А после того, как «Зенит» сравнял счёт, Кержаков ошибся ещё раз, далеко выйдя из ворот на 36-й минуте. Но гола хозяев удалось избежать – Изидор пробил мимо.