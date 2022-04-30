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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Ошибка Михаила Кержакова в матче с «Локомотивом», видео, гол Гирано Керка, «Зенит» — «Локомотив», 30 апреля 2022 года

«Подарил суперинтригу на ровном месте!» Чудовищный «привоз» вратаря «Зенита». Видео
Павел Прохоров
Ошибка Михаила Кержакова в матче с «Локомотивом»
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Удивительное начало матча с «Локомотивом».

После поражения «Динамо» в матче с «Уралом» все взгляды болельщиков российского футбола устремлены к игре «Зенит» – «Локомотив». В случае победы команда Сергея Семака выиграет четвёртое чемпионство подряд. Несколько часов «Зенит» практически поздравляли с очередными золотыми медалями, однако после стартового свистка всё изменилось.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Керк – 4'   1:1 Сергеев – 28'   2:1 Малком – 42'

На четвёртой минуте матча Нуралы Алип выполнил передачу Михаилу Кержакову, который не смог отдать ему пас обратно. Вратарь «Зенита» не попал по скачущему мячу, отскочившему в ноги Гирано Керка. Нападающий быстро разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота. А комментатор матча Георгий Черданцев заявил, что Кержаков «подарил суперинтригу на ровном месте».

В середине первого тайма вратарь «Зенита» чуть было не ошибся ещё раз: Михаил не смог выбить мяч в поле и попал в подкатившегося Максима Петрова. А после того, как «Зенит» сравнял счёт, Кержаков ошибся ещё раз, далеко выйдя из ворот на 36-й минуте. Но гола хозяев удалось избежать – Изидор пробил мимо.

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