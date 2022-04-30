«Зенит» — гегемон?! Четыре титула подряд! Как гуляет Петербург после чемпионства? LIVE

Всем привет! Сегодня, 30 апреля, определился чемпион России сезона-2021/2022. Сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги и обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона. Вот немного цифр.
Сколько раз «Зенит» был чемпионом страны?
«Зенит» стал первым четвёртый раз подряд и в восьмой в своей истории! Возможно, десятое чемпионство клуб хочет приурочить к 100-летию, которое будет праздноваться в 2025 году. Осталось два титула!
Сколько очков набрал «Зенит» в сезоне-2021/22?
Команда Сергея Семака обеспечила себе титул за четыре тура до конца сезона, набрала 61 очко в 27 матчах и теперь собирается превзойти достижение «Спартака» 90-х годов. Тогда красно-белые под руководством Олега Романцева выиграли чемпионат России пять раз подряд. Стоит отметить, что «Зенит» является и чемпионом СССР: в 1984 году команда заняла первое место.
Кто лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне?
Артём Дзюба забил 11 голов. Кроме того, у него 6 голевых передач. Совокупно, Дзюба — лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас».
В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы можете следить, как команда Семака и весь город празднуют титул! Следите за нашим эфиром, который будет пополняться праздничными фотографиями, видео и комментариями чемпионов!
🎬 Смотрите, как футболисты «Зенита» поздравляли Семака!
💬 Данни тоже радуется за свой бывший клуб.
Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждён, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России.
🎬 А вот и церемония награждения. Смотрим!
👇 Кстати, раз уж заговорили о Семаке. Хватит его недооценивать!
🤝 На титул «Зенита» отреагировал даже Массимо Каррера! Бывший тренер «Спартака» поздравил коллегу Сергея Семака.
Поздравляю Семака с тем, что он в четвёртый раз стал чемпионом России! Рад, что знаком с Сергеем! Кроме того, что он отличный тренер, он ещё и прекрасный человек. «Зенит» на данный момент — это сильнейшая команда России!
1️⃣0️⃣ Вот вам ещё интересный факт о чемпионстве «Зенита»! Для Артёма Дзюбы это 10-й трофей в Санкт-Петербурге. А с родным «Спартаком» он так и не взял ни одного титула…
💬 Юрий Жирков, хоть уже играет в «Химках», тоже коротко прокомментировал для «Чемпионата» титул бывшей команды.
Только поздравления ребятам! Они были как всегда на голову выше, чем другие команды.
💬 Комментарий Андрея Аршавина, который сейчас работает заместителем генерального директора «Зенита».
С утра был в спортивном костюме, но после того, как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это ещё три тура до конца! Какая из четырёх команд «Зенита» самая сильная? Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других. Мы живём в такое время, что не знаем, что будет через месяц – сохранится этот «Зенит» или нет.
Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом – команда могла проиграть только сама себе.
🎬 А вот и бурные эмоции после финального свистка. Игроки «Зенита» радовались чемпионству, будто оно не четвёртое подряд, а первое!
👑 Футболисты «Зенита» получили заветные медали и прыгают на поле с трофеем! А на стадионе играет We Are The Champions.
⚡ Президент РПЛ Ашот Хачатурянц выступал с речью, но с трибун понёсся свист. Глава лиги прервал речь и отправился вручать медали. Ну и ну!
👇 Вот ещё отдельный материал по чемпионскому матчу «Зенита»!
💪 Все эти четыре чемпионства «Зенит» взял с Сергеем Семаком! Тренер обошёл по титулам Леонида Слуцкого и Юрия Сёмина, а заодно сравнялся с Валерием Газзаевым. Солидная компания!
Ну а лидером по этому показателю — Олег Романцев. У легенды «Спартака» восемь титулов.
👇 Это было мощно! «Зенит» после подарка от «Динамо» расправился с «Локомотивом» и взял четвёртый титул подряд. Если вы вдруг всё пропустили, в этом материале мы подробно следили за важнейшими моментами.
- 30 апреля 2022
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