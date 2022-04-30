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«Зенит» — гегемон?! Четыре титула подряд! Как гуляет Петербург после чемпионства? LIVE

Всем привет! Сегодня, 30 апреля, определился чемпион России сезона-2021/2022. Сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги и обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона. Вот немного цифр.

Сколько раз «Зенит» был чемпионом страны?

«Зенит» стал первым четвёртый раз подряд и в восьмой в своей истории! Возможно, десятое чемпионство клуб хочет приурочить к 100-летию, которое будет праздноваться в 2025 году. Осталось два титула!

Сколько очков набрал «Зенит» в сезоне-2021/22?

Команда Сергея Семака обеспечила себе титул за четыре тура до конца сезона, набрала 61 очко в 27 матчах и теперь собирается превзойти достижение «Спартака» 90-х годов. Тогда красно-белые под руководством Олега Романцева выиграли чемпионат России пять раз подряд. Стоит отметить, что «Зенит» является и чемпионом СССР: в 1984 году команда заняла первое место.

Кто лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне?

Артём Дзюба забил 11 голов. Кроме того, у него 6 голевых передач. Совокупно, Дзюба — лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас».

В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы можете следить, как команда Семака и весь город празднуют титул! Следите за нашим эфиром, который будет пополняться праздничными фотографиями, видео и комментариями чемпионов!