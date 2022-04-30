Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Зенит» стал чемпионом РПЛ-2022: видео, статистика, таблица, празднование, бомбардиры, Дзюба, Семак

«Зенит» — гегемон?! Четыре титула подряд! Как гуляет Петербург после чемпионства? LIVE
Анатолий Романов
«Зенит» стал чемпионом РПЛ
Комментарии
Фото и видео празднования четвёртого титула подряд. Собираем всё важное в онлайн-режиме.

Всем привет! Сегодня, 30 апреля, определился чемпион России сезона-2021/2022. Сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги и обеспечили себе титул за четыре тура до конца сезона. Вот немного цифр.

Сколько раз «Зенит» был чемпионом страны?

«Зенит» стал первым четвёртый раз подряд и в восьмой в своей истории! Возможно, десятое чемпионство клуб хочет приурочить к 100-летию, которое будет праздноваться в 2025 году. Осталось два титула!

Сколько очков набрал «Зенит» в сезоне-2021/22?

Команда Сергея Семака обеспечила себе титул за четыре тура до конца сезона, набрала 61 очко в 27 матчах и теперь собирается превзойти достижение «Спартака» 90-х годов. Тогда красно-белые под руководством Олега Романцева выиграли чемпионат России пять раз подряд. Стоит отметить, что «Зенит» является и чемпионом СССР: в 1984 году команда заняла первое место.

Кто лучший бомбардир «Зенита» в этом сезоне?

Артём Дзюба забил 11 голов. Кроме того, у него 6 голевых передач. Совокупно, Дзюба — лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас».

В онлайн-трансляции «Чемпионата» вы можете следить, как команда Семака и весь город празднуют титул! Следите за нашим эфиром, который будет пополняться праздничными фотографиями, видео и комментариями чемпионов!

Live Михаил Рождественский

🎬 Смотрите, как футболисты «Зенита» поздравляли Семака!

22:10 Михаил Рождественский

💬 Данни тоже радуется за свой бывший клуб.

Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждён, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России.
22:02 Михаил Рождественский

🎬 А вот и церемония награждения. Смотрим!

22:01 Михаил Рождественский

👇 Кстати, раз уж заговорили о Семаке. Хватит его недооценивать!

Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать Сергей Семак — причина титулов «Зенита». Хватит его недооценивать
21:59 Михаил Рождественский

🤝 На титул «Зенита» отреагировал даже Массимо Каррера! Бывший тренер «Спартака» поздравил коллегу Сергея Семака.

Поздравляю Семака с тем, что он в четвёртый раз стал чемпионом России! Рад, что знаком с Сергеем! Кроме того, что он отличный тренер, он ещё и прекрасный человек. «Зенит» на данный момент — это сильнейшая команда России!
21:58 Михаил Рождественский

1️⃣0️⃣ Вот вам ещё интересный факт о чемпионстве «Зенита»! Для Артёма Дзюбы это 10-й трофей в Санкт-Петербурге. А с родным «Спартаком» он так и не взял ни одного титула…

21:53 Михаил Рождественский

💬 Юрий Жирков, хоть уже играет в «Химках», тоже коротко прокомментировал для «Чемпионата» титул бывшей команды.

Только поздравления ребятам! Они были как всегда на голову выше, чем другие команды.
21:49 Михаил Рождественский

💬 Комментарий Андрея Аршавина, который сейчас работает заместителем генерального директора «Зенита».

С утра был в спортивном костюме, но после того, как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это ещё три тура до конца! Какая из четырёх команд «Зенита» самая сильная? Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других. Мы живём в такое время, что не знаем, что будет через месяц – сохранится этот «Зенит» или нет.

Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом – команда могла проиграть только сама себе.
21:46 Михаил Рождественский

🎬 А вот и бурные эмоции после финального свистка. Игроки «Зенита» радовались чемпионству, будто оно не четвёртое подряд, а первое!

21:43 Михаил Рождественский

👑 Футболисты «Зенита» получили заветные медали и прыгают на поле с трофеем! А на стадионе играет We Are The Champions.

21:42 Михаил Рождественский

⚡ Президент РПЛ Ашот Хачатурянц выступал с речью, но с трибун понёсся свист. Глава лиги прервал речь и отправился вручать медали. Ну и ну!

21:39 Михаил Рождественский

👇 Вот ещё отдельный материал по чемпионскому матчу «Зенита»!

«Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России «Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России
21:38 Михаил Рождественский

💪 Все эти четыре чемпионства «Зенит» взял с Сергеем Семаком! Тренер обошёл по титулам Леонида Слуцкого и Юрия Сёмина, а заодно сравнялся с Валерием Газзаевым. Солидная компания!

Ну а лидером по этому показателю — Олег Романцев. У легенды «Спартака» восемь титулов.

21:34 Михаил Рождественский

👇 Это было мощно! «Зенит» после подарка от «Динамо» расправился с «Локомотивом» и взял четвёртый титул подряд. Если вы вдруг всё пропустили, в этом материале мы подробно следили за важнейшими моментами.

Как похорошел «Зенит» при Семаке! Есть четвёртое чемпионство подряд! Как похорошел «Зенит» при Семаке! Есть четвёртое чемпионство подряд!
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Зенит •••

Заглавное фото: Разина Елена, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022