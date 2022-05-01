«Спартак» рискует рухнуть в зону стыков, ЦСКА бьётся за медали. 27-й тур РПЛ. LIVE

Все матчи воскресенья — в одной трансляции.

Приветствуем вас, друзья! Чемпион России определился досрочно, но это не значит, что интриг в сезоне не осталось вовсе. Борьба за два оставшихся комплекта медалей, равно как и за выживание, продолжается. Участники субботних матчей преследуют разные цели, но равнодушных среди них точно нет — у каждого сохраняются стимулы в последних турах. Игровой день откроют «Спартак» и «Крылья». Первым нужно набирать очки, чтобы не свалиться в зону стыков (ничего так перспективка на столетие клуба!), вторые — метят в пятёрку. «Химки» — «Уфа» — это вообще бой прямых конкурентов, 13-е место против 15-го. Даже «Ахмат» на внешне благополучной девятой позиции не может чувствовать себя в безопасности. А его соперник, ЦСКА, стремится в «зону ЛЧ» (будет ли эта ЛЧ у России — вопрос другой). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию всех игр воскресенья. Оставайтесь с нами!