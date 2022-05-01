«Спартак» рискует рухнуть в зону стыков, ЦСКА бьётся за медали. 27-й тур РПЛ. LIVE

Приветствуем вас, друзья! Чемпион России определился досрочно, но это не значит, что интриг в сезоне не осталось вовсе. Борьба за два оставшихся комплекта медалей, равно как и за выживание, продолжается. Участники субботних матчей преследуют разные цели, но равнодушных среди них точно нет — у каждого сохраняются стимулы в последних турах. Игровой день откроют «Спартак» и «Крылья». Первым нужно набирать очки, чтобы не свалиться в зону стыков (ничего так перспективка на столетие клуба!), вторые — метят в пятёрку. «Химки» — «Уфа» — это вообще бой прямых конкурентов, 13-е место против 15-го. Даже «Ахмат» на внешне благополучной девятой позиции не может чувствовать себя в безопасности. А его соперник, ЦСКА, стремится в «зону ЛЧ» (будет ли эта ЛЧ у России — вопрос другой). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию всех игр воскресенья. Оставайтесь с нами!
Как завершится матч «Спартак» — «Крылья Советов»? Опрос
⁉️ На кого поставите в первом матче первомайского воскресенья?
📰 Кстати, на днях у нас вышел большой материал о Соболеве. Почитайте, если пропустили.
Турнирная таблица РПЛ по состоянию на 11:30 1 мая
📊 С турнирным положением команд можете ознакомиться по ссылке.
🗓 «Спартак» предсказуемо поместил на афишу матча бывших самарцев — Александра Соболева и Данила Пруцева. Не хватает только Никиты Чернова.
Фото: твиттер «Спартака»
🗓 Превью воскресного матча от «Ахмата». Статистика явно не в пользу хозяев. Впрочем, Андрей Талалаев этим цифрам точно не придаёт никакого значения.
🛩 А ЦСКА уже в Грозном. Юсуф Языджи только открывает для себя столицу Чечни.
Юсуф Языджи
Фото: твиттер ПФК ЦСКА
⚔️ В первом круге москвичи минимально выиграли в Самаре — 1:0. А за десятилетку баланс у них такой:
🗓 Афиша матча в Тушино от гостей. Не самого очевидного героя выбрали для обложки — хотя в последних матчах Александр Коваленко неизменно в старте.
❤️ В рамках благотворительной программы «Спартак» — детям» с болельщиками сегодня пообщается полузащитник КБ Наиль Умяров.
Где смотреть матч «Спартак» — «Крылья Советов»
📺 Игру «Спартака» и «Крыльев Советов» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Текстовая трансляция — на «Чемпионате».
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