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Прямая трансляция 27-го тура РПЛ: онлайн футбольных матчей «Спартак» — «Крылья Советов», «Ахмат» — ЦСКА, «Химки» — «Уфа»

«Спартак» рискует рухнуть в зону стыков, ЦСКА бьётся за медали. 27-й тур РПЛ. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
«Спартак» — «Крылья Советов»
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Все матчи воскресенья — в одной трансляции.

Приветствуем вас, друзья! Чемпион России определился досрочно, но это не значит, что интриг в сезоне не осталось вовсе. Борьба за два оставшихся комплекта медалей, равно как и за выживание, продолжается. Участники субботних матчей преследуют разные цели, но равнодушных среди них точно нет — у каждого сохраняются стимулы в последних турах. Игровой день откроют «Спартак» и «Крылья». Первым нужно набирать очки, чтобы не свалиться в зону стыков (ничего так перспективка на столетие клуба!), вторые — метят в пятёрку. «Химки» — «Уфа» — это вообще бой прямых конкурентов, 13-е место против 15-го. Даже «Ахмат» на внешне благополучной девятой позиции не может чувствовать себя в безопасности. А его соперник, ЦСКА, стремится в «зону ЛЧ» (будет ли эта ЛЧ у России — вопрос другой). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию всех игр воскресенья. Оставайтесь с нами!

Как завершится матч «Спартак» — «Крылья Советов»? Опрос Турнирная таблица РПЛ по состоянию на 11:30 1 мая Где смотреть матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Live Олег Лысенко

Как завершится матч «Спартак» — «Крылья Советов»? Опрос

⁉️ На кого поставите в первом матче первомайского воскресенья?

11:28 Олег Лысенко

📰 Кстати, на днях у нас вышел большой материал о Соболеве. Почитайте, если пропустили.

«С такой игрой в сборную России брать не будут». Что случилось с Соболевым в «Спартаке»? «С такой игрой в сборную России брать не будут». Что случилось с Соболевым в «Спартаке»?
11:26 Олег Лысенко

Турнирная таблица РПЛ по состоянию на 11:30 1 мая

📊 С турнирным положением команд можете ознакомиться по ссылке.

Турнирная таблица РПЛ
11:20 Олег Лысенко

🗓 «Спартак» предсказуемо поместил на афишу матча бывших самарцев — Александра Соболева и Данила Пруцева. Не хватает только Никиты Чернова.

Фото: твиттер «Спартака»

11:15 Олег Лысенко

🗓 Превью воскресного матча от «Ахмата». Статистика явно не в пользу хозяев. Впрочем, Андрей Талалаев этим цифрам точно не придаёт никакого значения.

11:10 Олег Лысенко

🛩 А ЦСКА уже в Грозном. Юсуф Языджи только открывает для себя столицу Чечни.

Юсуф Языджи

Юсуф Языджи

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

10:59 Олег Лысенко

⚔️ В первом круге москвичи минимально выиграли в Самаре — 1:0. А за десятилетку баланс у них такой:

10:56 Олег Лысенко

🗓 Афиша матча в Тушино от гостей. Не самого очевидного героя выбрали для обложки — хотя в последних матчах Александр Коваленко неизменно в старте.

10:52 Олег Лысенко

❤️ В рамках благотворительной программы «Спартак» — детям» с болельщиками сегодня пообщается полузащитник КБ Наиль Умяров.

10:47 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Спартак» — «Крылья Советов»

📺 Игру «Спартака» и «Крыльев Советов» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Текстовая трансляция — на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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