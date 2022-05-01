Дзюба больше не душа «Зенита» — он отделился. Что из празднования золота не показали по ТВ

У Артёма Дзюбы уже 10 трофеев с «Зенитом». Семь лет в клубе вышли продуктивными. Хорошо помню первый – Кубок России, выигранный в мае 2016-го. Артём вышел в концовке вместо Кокорина, а уже через 20 минут пошла жара. Танцы вместе с Халком и Нету, литры шампанского – в общем, абсолютный командный кайф. И вы понимаете, кто был одним из действующих лиц в этом шоу. Дзюба захватывал всё внимание и радовался, будто это самый счастливый день его жизни.

Через два года у нападающего появится первый титул в РПЛ. В 2019-м он – главный нападающий «Зенита» и герой страны после чемпионата мира. Никто даже не обратил внимания на небольшой спад по ходу сезона – Артём очень много забивал и отдавал. Нападающий не участвовал в стихийном праздновании у аэропорта (команда узнала о титуле, когда летела из Грозного), но потом вовсю отрывался на стадионе. Ещё через пару лет был костюм Дедпула и другие перформансы. Но теперь всё изменилось.

Когда субботний матч завершился, а газон готовили к вручению трофея, каждый игрок сине-бело-голубых наслаждался происходящим. Бразильцы делали сотни фото, зенитовская молодёжь носилась по полю, остальные встречали близких. И только Дзюба держался словно отстранённо. Разговаривал с Оздоевым, кем-то ещё из партнёров, потом – без особых эмоций получил медаль. Будто это абсолютно обычная процедура, которую он проходит раз в месяц. Даже на общем фото в центре бразильцы – они основные герои «Зенита». А Дзюба как магистр-наблюдатель. Он уже всё это пережил. Так что теперь пусть радуются другие.

Артём Дзюба с трофеем Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В комментарии для «Матч ТВ» он подтвердил, что эмоции уже не те: «Наверное, совру, если скажу, что чемпионство так же свежо. Хочется какой-то борьбы, думал, будет дерби двух столиц. Они повели 1:0 благодаря нам, а потом по факту «Локомотив» не сопротивлялся, встали к 50-й минуте».

Потом мы увидели кадры из раздевалки. В центре внимания снова Вендел, Малком, Клаудиньо. Да и Мостовой, Оздоев, даже Одоевский тоже не отстают. Но у чемпионского стола нет Дзюбы. Он так же в стороне – будто к этому трофею имеет опосредованное отношение. Хотя именно Артём – лучший бомбардир команды в сезоне.

Мы все понимаем, его настроение – не следствие отсутствия конкуренции. Ещё пару недель назад интрига жила. Пусть и условная. Всё дело в том, что Артём больше не душа «Зенита». Он не главный герой чемпионской истории, хотя хотел бы им быть. И он совсем не привык к роли второго плана. В ней ему тяжело себя проявлять, в первую очередь эмоционально. Обычная характеристика лидеров. Но все понимают – сейчас игрой «Зенита» рулят другие. Те самые ребята, которые больше всех держали трофей в руках и мощно отрывались в раздевалке. Артём же, как и шесть лет назад, может помочь со скамейки. Но тогда всё было впереди. Сейчас – история близится к финишу.

Всё это не значит, что Дзюба больше не нужен «Зениту». Как раз наоборот: предложить игроку новый контракт – абсолютно закономерный ход. Он по-прежнему приносит пользу. Просто надо привыкнуть, что теперь у него другая роль – сильного форварда, но не ментального лидера для всех. В Питере появляются новые герои. Закономерный, пусть и немного грустный процесс.