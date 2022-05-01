«Реал» установил рекорд века. Вот только ценность его — сомнительна

«Реал» стал чемпионом Испании по итогам 34-го тура Ла Лиги. Столичная команда, набрав 81 очко, стала недосягаемой для номинальных преследователей. Прямо сейчас отрыв от второго места, которое занимает «Севилья», составляет 17 баллов. «Реал» оформил самый ранний титул с сезона-1989/1990 – тогда клуб, как и сейчас, обеспечил себе победу за четыре тура до конца первенства. С тех пор мадридцы брали трофей 9 раз.

Безусловно, представители «Реала» заслуживают похвалы. Карло Анчелотти – первый тренер в истории, который выиграл чемпионство во всех топ-5 лигах Европы. Карим Бензема – главный претендент на «Золотой мяч» в этом году. В матче с «Эспаньолом» он забил 42-й гол в 42-й игре сезона.

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«Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз. Это новый рекорд топ-5 лиг Европы, у «Ювентуса» в Италии – 34 победы. У «Барселоны» — 26 титулов в Испании. Разрыв с самым принципиальным соперником нарастает. Марсело завоевал 24-й трофей в составе мадридского клуба, став абсолютным рекордсменом мира по этому показателю. Цифровых доказательств крутости «Реала» после чемпионства можно привести ещё много. В конце концов, команда установила рекорд века по скорости завоевания титула. Вот только ценность этого достижения – сомнительна. Почему?

Первая причина самая очевидная – слабость конкурентов. «Севилья» (64 очка), «Барселона» (63), «Атлетико» (61) в данный момент занимают 2-4-е места в турнирной таблице. Велика вероятность того, что обладатель второго места не доберётся даже до отметки в 75 очков, что является чем-то из разряда вон выходящим для Ла Лиги. Например, в прошлом сезоне эту отметку превысили все четыре топ-клуба. Тогда титул выиграл «Атлетико» (86), далее расположились «Реал» (84), «Барселона» (79) и «Севилья» (77). Наблюдать за чемпионатом было интересно до последнего момента.

Что происходит сейчас? «Атлетико» ожидаемо сделал откат назад после триумфального сезона. Нельзя сказать, что тактика Диего Симеоне исчерпала себя, но всё-таки «матрасники» на статус суперклуба в европейском и по большому счету даже в испанском футболе не претендуют. Выиграли титул – хорошо. Значит, удалось воспользоваться уязвимостью «Реала» и «Барсы» в конкретный сезон. Ожидать от «Атлетико» последовательные чемпионские звания на постоянной основе могут только самые преданные поклонники этого клуба.

Жорди Альба и Винисиус Жуниор Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Севилья» борется за второе место и путёвку в Лигу чемпионов, что уже можно назвать большим успехом для команды Хулена Лопетеги. Наивно было надеяться, что этот клуб будет идти в ногу с «Реалом» до последнего тура.

Проблемы «Барселоны» уже оговорены десятки раз. Сезон у каталонцев не задался с самого начала. Рональд Куман неудачно стартовал в Ла Лиге и Лиге чемпионов, за что лишился должности главного тренера. Хави был призван спасать ситуацию. Какие-то положительные сдвиги при нём можно заметить, но всё-таки «Барса» сейчас далека от доминирующего уровня. Вылет в Лиге Европы от достаточно скромного немецкого «Айнтрахта», частые потери очков с андердогами в Ла Лиге — способность достигать положительный результат на постоянной основе у «блауграна» пока не отлажена.

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Недавняя разгромная гостевая победа над «Реалом» (4:0) – один из ярчайших моментов сезона для «Барселоны», но всё-таки значимость этого успеха переоценивать не стоит. Локальное достижение, которое на короткое время потешило самолюбие болельщиков в Каталонии. «Реал» уже тогда оформил приличный отрыв в Ла Лиге и больше думал о плей-офф Лиги чемпионов. Более качественное выступление «Барселоны» под руководством Хави можно теоретически ожидать уже в следующем сезоне. Это пообещал сам тренер, поздравив «Реал» с заслуженным титулом.

«Раз «Реал» чемпион, мы его поздравим. Это действительно лучшая команда: турнир длинный, и побеждает обычно тот, кто это заслужил. Мы поздравим их, но в следующем сезоне навяжем им более серьёзную борьбу», – сказал Хави.

Чемпионски парад «Реала» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Кроме того, скорость чемпионства «Реала» не является показателем сверхубедительности мадридцев. «Реал» наберёт максимум 93 очка по итогам 38 туров. Скорее всего, меньше, поскольку команда Анчелотти расслабится и будет немотивированной в последних турах. А ведь ещё свежи в памяти чемпионские сезоны «Реала» на порядок круче, когда борьба за титул разворачивалась практически до последнего и любая потеря очков была чревата катастрофой. В сезоне-2016/2017 «Реал» набрал 93 очка, опередив вторую «Барселону» на три балла. А в кампании-2011/2012 вообще «пробил сотню». Те самые ностальгические времена противостояния Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

«Реал» — великий клуб. Команда Анчелотти проделала отличную работу во внутреннем первенстве, заслуженно победила и теперь сосредоточится на ЛЧ. Президент Флорентино Перес хочет взять ещё и европейский титул. Для начала нужно выполнить непростую задачу и отыграться в ответном матче с «Манчестер Сити» (3:4). Что касается Ла Лиги, то хочется снова видеть её конкурентоспособной в плане борьбы за чемпионство уже со следующего сезона. Двузначный отрыв первого места от второго – не то, что красит этот топовый чемпионат.