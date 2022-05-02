Игрока «Барселоны» из Эквадора обвиняют в заказе убийств. Говорят, он руководил бандой

Эквадорец Габриэль Кортес мечтал стать профессиональным футболистом, чтобы заработать денег и помочь своему дяде, который с 2008 года сидел в тюрьме за хранение наркотиков. В 2014-м родственник наконец вышел на свободу, а юноша всё же заиграл в национальной высшей лиге.

Но восемь лет спустя в тюрьме оказался сам Кортес.

Габриэль Кортес, 26 лет. Полузащитник



Клубы: 2012-2017, «Индепендьенте дель Валье» 🇪🇨

2018, «Лобос БУАП» 🇲🇽

2019, «Эмелек» 🇪🇨

2020, «Ботафого» 🇧🇷

2020, «Гуаякиль Сити» 🇪🇨

2021, «Барселона» (Гуаякиль) 🇪🇨

Футболиста эквадорской «Барселоны» обвиняют в участии и руководстве преступной группировкой. Банда занималась убийствами и наркотиками

22 апреля Кортеса и ещё 17 человек, среди которых были и полицейские, задержали по подозрению в организованной преступности. Футболист обвиняется властями в заказе убийств и получении информации о жертвах, убитых группировкой, известной в Эквадоре как Los Tiguerones. «Мы не только полагаем, что он замешан, – заявил министр внутренних дел Патрисио Каррильо. – Мы считаем, что именно он является заказчиком убийств. Также он получал информацию о людях, которые подверглись нападению киллеров».

Задержание Габриэля Кортеса Фото: oglobo.globo.com

Власти связывают эту банду с фронтом Оливера Синистерры – диссидентской группой Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC), которая ведёт преступную деятельность в провинции Эсмеральдас, что недалеко от границы с Колумбией. Ей приписывают похищение и убийство трёх эквадорских журналистов в 2018 году.



Los Tiguerones же обвиняют в незаконном обороте наркотиков, терроризме, заказных убийствах, вымогательствах, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом преступления совершались как в тюрьмах, так и за их пределами.

Мать игрока, узнав об аресте, выступила публично – запись с её обращением крутили по местным телеканалам. «Я прошу граждан Эсмеральды принять меры, мой сын не преступник, – сказала она. – Здесь, да во всём мире, на национальном уровне знают моего сына. Он профессионал!»

Адвокат футболиста Антонио Дюран утверждает, что Кортес не возглавлял никакую преступную организацию, но говорит, что футболисту дважды кто-то звонил. «Но он не отдавал никаких приказов, и было невозможно установить, совершил ли он преступление, – прокомментировал он Palabra Redonda. – Габриэля никогда не информировали о расследовании. Все знают, где он живёт, играет и где тренируется».

Дюран подчеркнул, что правоохранительные органы несут ответственность за физическую неприкосновенность его клиента. Дело в том, что на Кортеса дважды нападали в 2021-м, а сейчас его поместили в тюрьму в Гуаякиле, известную массовыми убийствами заключённых. В этой колонии год назад был убит шурин игрока, отбывавший там наказание: в тюрьме произошла массовая бойня, в результате которой погибли 122 заключённых.



Для семьи та потеря была не первой: в январе того же года в провинции Эсмеральдас был убит брат футболиста, Карлос Кортес. Ранее его обвиняли в убийстве, но полиция не нашла достаточных доказательств, чтобы связать его с преступлением. Предполагается, что смерть Карлоса связана с местью.

У Кортеса были проблемы с поведением. При переходе в «Барсу» в его контракт вписали пункты о нарушении порядка

Карлосу дали прозвище Эль Локо – «безумный» – за его поступки. В 2017-м, играя за «Индепендьенте дель Валье», он оскорбил линейного судью, за что был временно отстранён. Во время первого вызова в сборную он сбежал на всю ночь, за что был наказан тренером. Из бразильского «Ботафого» его и вовсе выгнали – за трансляцию в социальных сетях, как он выпивает с друзьями и прославляет «Фламенго», главного противника клуба в чемпионате.

Переход в эквадорскую «Барселону» был для него шансом измениться. Президент «Барселоны» Альфаро Морено тогда рассказывал: «Габриэлю 25 лет, и он в отличном состоянии. Мы ожидаем от него примерного поведения. У него есть один из последних шансов дотянуться до чемпиона Эквадора. Но если игрок совершит ошибку, то двери клуба открыты. Здесь нет уступок никому. У меня есть терпение только для моих четверых детей, больше ни для кого».



Кортес оправдал все надежды: он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ни разу не нарушил режим. «Не было ни опоздания, ни сигнала о том, что он находится в плохом состоянии, — рассказывал про него Морено недавно. – Я искренне считаю, что он дал нам больше, чем мы ожидали».



Ну а теперь клуб в шоке и уже поспешил откреститься от Кортеса: «Мы хотели бы подчеркнуть, что действия, которые игроки, персонал и руководители осуществляют в своей личной жизни, не связаны с жизнью клуба, поэтому «Барселона» не несёт ответственности в этом вопросе».

Ближайшие 90 дней Кортес проведёт под стражей, после чего суд должен вынести решение о его будущем.



Уж лучше бы просто сбежал со сбора.