Игрока «Барселоны» из Эквадора обвиняют в заказе убийств. Говорят, он руководил бандой

Эквадорец Габриэль Кортес мечтал стать профессиональным футболистом, чтобы заработать денег и помочь своему дяде, который с 2008 года сидел в тюрьме за хранение наркотиков. В 2014-м родственник наконец вышел на свободу, а юноша всё же заиграл в национальной высшей лиге.
Но восемь лет спустя в тюрьме оказался сам Кортес.
Клубы: 2012-2017, «Индепендьенте дель Валье» 🇪🇨
2018, «Лобос БУАП» 🇲🇽
2019, «Эмелек» 🇪🇨
2020, «Ботафого» 🇧🇷
2020, «Гуаякиль Сити» 🇪🇨
2021, «Барселона» (Гуаякиль) 🇪🇨
Футболиста эквадорской «Барселоны» обвиняют в участии и руководстве преступной группировкой. Банда занималась убийствами и наркотиками
22 апреля Кортеса и ещё 17 человек, среди которых были и полицейские, задержали по подозрению в организованной преступности. Футболист обвиняется властями в заказе убийств и получении информации о жертвах, убитых группировкой, известной в Эквадоре как Los Tiguerones. «Мы не только полагаем, что он замешан, – заявил министр внутренних дел Патрисио Каррильо. – Мы считаем, что именно он является заказчиком убийств. Также он получал информацию о людях, которые подверглись нападению киллеров».
Задержание Габриэля Кортеса
Фото: oglobo.globo.com
Власти связывают эту банду с фронтом Оливера Синистерры – диссидентской группой Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC), которая ведёт преступную деятельность в провинции Эсмеральдас, что недалеко от границы с Колумбией. Ей приписывают похищение и убийство трёх эквадорских журналистов в 2018 году.
Los Tiguerones же обвиняют в незаконном обороте наркотиков, терроризме, заказных убийствах, вымогательствах, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом преступления совершались как в тюрьмах, так и за их пределами.
Мать игрока, узнав об аресте, выступила публично – запись с её обращением крутили по местным телеканалам. «Я прошу граждан Эсмеральды принять меры, мой сын не преступник, – сказала она. – Здесь, да во всём мире, на национальном уровне знают моего сына. Он профессионал!»
Адвокат футболиста Антонио Дюран утверждает, что Кортес не возглавлял никакую преступную организацию, но говорит, что футболисту дважды кто-то звонил. «Но он не отдавал никаких приказов, и было невозможно установить, совершил ли он преступление, – прокомментировал он Palabra Redonda. – Габриэля никогда не информировали о расследовании. Все знают, где он живёт, играет и где тренируется».
Дюран подчеркнул, что правоохранительные органы несут ответственность за физическую неприкосновенность его клиента. Дело в том, что на Кортеса дважды нападали в 2021-м, а сейчас его поместили в тюрьму в Гуаякиле, известную массовыми убийствами заключённых. В этой колонии год назад был убит шурин игрока, отбывавший там наказание: в тюрьме произошла массовая бойня, в результате которой погибли 122 заключённых.
Для семьи та потеря была не первой: в январе того же года в провинции Эсмеральдас был убит брат футболиста, Карлос Кортес. Ранее его обвиняли в убийстве, но полиция не нашла достаточных доказательств, чтобы связать его с преступлением. Предполагается, что смерть Карлоса связана с местью.
У Кортеса были проблемы с поведением. При переходе в «Барсу» в его контракт вписали пункты о нарушении порядка
Карлосу дали прозвище Эль Локо – «безумный» – за его поступки. В 2017-м, играя за «Индепендьенте дель Валье», он оскорбил линейного судью, за что был временно отстранён. Во время первого вызова в сборную он сбежал на всю ночь, за что был наказан тренером. Из бразильского «Ботафого» его и вовсе выгнали – за трансляцию в социальных сетях, как он выпивает с друзьями и прославляет «Фламенго», главного противника клуба в чемпионате.
Переход в эквадорскую «Барселону» был для него шансом измениться. Президент «Барселоны» Альфаро Морено тогда рассказывал: «Габриэлю 25 лет, и он в отличном состоянии. Мы ожидаем от него примерного поведения. У него есть один из последних шансов дотянуться до чемпиона Эквадора. Но если игрок совершит ошибку, то двери клуба открыты. Здесь нет уступок никому. У меня есть терпение только для моих четверых детей, больше ни для кого».
Кортес оправдал все надежды: он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ни разу не нарушил режим. «Не было ни опоздания, ни сигнала о том, что он находится в плохом состоянии, — рассказывал про него Морено недавно. – Я искренне считаю, что он дал нам больше, чем мы ожидали».
Ну а теперь клуб в шоке и уже поспешил откреститься от Кортеса: «Мы хотели бы подчеркнуть, что действия, которые игроки, персонал и руководители осуществляют в своей личной жизни, не связаны с жизнью клуба, поэтому «Барселона» не несёт ответственности в этом вопросе».
Ближайшие 90 дней Кортес проведёт под стражей, после чего суд должен вынести решение о его будущем.
Уж лучше бы просто сбежал со сбора.
- 2 мая 2022
-
09:09
-
08:57
-
08:41
-
08:40
-
08:10
-
07:40
-
07:19
-
07:12
-
06:58
-
06:45
-
06:39
-
06:13
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
04:31
-
04:18
-
03:57
-
03:54
-
02:47
-
02:04
-
02:03
-
01:32
-
01:29
-
01:17
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:04