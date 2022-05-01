Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Пенальти Юрия Горшкова в ворота «Спартака», видео, «Спартак» — «Крылья Советов», 1 мая 2022 года

«Спартаку» поставили левый пенальти? Похоже, судья допустил ошибку
Павел Прохоров
«Спартаку» опять поставили левый пенальти? Мнение
Комментарии
Красно-белые пропустили восьмой гол с пенальти в сезоне.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» принимает «Крылья Советов». На 27-й минуте первого тайма произошёл эпизод в штрафной красно-белых, который потребовал вмешательства системы VAR. После набега и удара защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова мяч попал в руку Самуэлю Жиго.

Евгений Турбин не сразу разобрался в эпизоде, поэтому окончательное решение принял после видеопросмотра. Судья поставил на «точку», и Юрий Горшков реализовал пенальти. Александр Селихов коснулся ногой летевшего мяча, но не смог его отбить. Таким образом, «Спартак» пропустил восьмой гол с «точки» в этом сезоне.

Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов разобрал эпизод и оценил правильность вынесенного решения:

«Верное решение – продолжить игру. Это не 11-метровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить 11-метровый».

«Сейчас полетят судейские головы». Салихова не зря мочит арбитра после неудачи «Спартака»? «Сейчас полетят судейские головы». Салихова не зря мочит арбитра после неудачи «Спартака»?
«Спартак» перевернул игру, но потерял трёх лидеров перед следующим туром! LIVE «Спартак» перевернул игру, но потерял трёх лидеров перед следующим туром! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022