«Спартаку» поставили левый пенальти? Похоже, судья допустил ошибку

В 27-м туре РПЛ «Спартак» принимает «Крылья Советов». На 27-й минуте первого тайма произошёл эпизод в штрафной красно-белых, который потребовал вмешательства системы VAR. После набега и удара защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова мяч попал в руку Самуэлю Жиго.
Евгений Турбин не сразу разобрался в эпизоде, поэтому окончательное решение принял после видеопросмотра. Судья поставил на «точку», и Юрий Горшков реализовал пенальти. Александр Селихов коснулся ногой летевшего мяча, но не смог его отбить. Таким образом, «Спартак» пропустил восьмой гол с «точки» в этом сезоне.
Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов разобрал эпизод и оценил правильность вынесенного решения:
«Верное решение – продолжить игру. Это не 11-метровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть – это естественное положение. Куда Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить 11-метровый».
- 1 мая 2022
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