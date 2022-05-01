«Спартак» провёл худший тайм сезона. Но замена в перерыве изменила всё

«Спартак» выдал один из самых противоречивых матчей в этом сезоне. На торжества по случаю столетия приехали «Крылья Советов» и чуть не испортили праздник.

В ворота «Спартака» вернулся Александр Селихов, также вместо Максимилиано Кофрие в тройке центральных защитников вышел Руслан Литвинов. Шамар Николсон и Квинси Промес остались в запасе.

Игроки «Спартака» вышли на поле в олдскульных футболках без спонсоров, с ромбом без футбольного мяча и с фамилиями клубных легенд. А затем почтили минутой молчания память последних. Ещё одна фишка — узор на газоне в виде ромбов и число 100 в центральном круге.

Игроки «Спартака» в ретро-форме Фото: spartak.com

«Спартак» начал по-хозяйски, но острее были «Крылья». В одной из контратак самарцы выбегали два в два, итог — жёлтые карточки для Георгия Джикии и Самуэля Жиго, а также опасный момент после подачи со штрафного.



Потолок «Спартака» в первой половине тайма — перспективные подходы без удара. Также в глаза бросался чудовищный брак в передачах. Сказать, что «Крылья» действовали очень остро, тоже нельзя, но их игра была понятнее и конкретнее. Да и моменты были: на 21-й минуте простил Максим Глушенков, выскочивший к воротам с полуфланга.

Апофеоз невнятной игры «Спартака» — глупейший пенальти на 29-й минуте. Мяч после углового отскочил в руку Жиго, и судья Евгений Турбин после подсказки VAR указал на «точку». Ещё и не повезло Селихову, который был близок к тому, чтобы отбить удар Юрия Горшкова. 0:1.

После пропущенного гола «Спартак» взбодрился, но насколько это пошло команде на пользу — вопрос. У «Крыльев» по-прежнему получалось всё задуманное. Глушенков должен был делать 0:2, но простил, запоров удар после прострела. А у «Спартака» поплыл даже Селихов — понёсся к боковой линии и сфолил на жёлтую.

Первый тайм «Спартака» — худший в этом сезоне. Паоло Ваноли это явно не понравилось, поэтому действовать главный тренер начал уже в перерыве. На второй тайм вместо Михаила Игнатова вышел Шамар Николсон. Спойлер: замена получилась судьбоносной.

«Спартак» начал тайм агрессивно. На ворота «Крыльев» посыпались опасные атаки, которых в первые 45 минут не было и близко. Наконец-то появились удары и угловые, а главное — желание. Привело это стремление к пенальти на Николсоне, который изящно перебросил мяч через Александра Солдатенкова и получил по лицу. Бить пошёл Соболев — вонзил в девятку. 60-я минута, 1:1.

На 68-й минуте Ваноли по традиции заменил Бакаева и выпустил Промеса. Зелимхан недовольно качал головой, но спорить с тренером не стал. «Крылья» созрели для ответа лишь на 71-й минуте, но Глушенков снова не забил.



Во второй половине тайма началось самое веселье. «Спартак» продолжил давить и создавать моменты, но «Крылья» проснулись и стали отвечать (дошло даже до выхода один на один). Обмен атаками завершился в пользу красно-белых. Соболев проткнул мяч за линию, но, чтобы подтвердить гол, понадобился VAR. Празднование получилось огненным — прибежал даже Ваноли, за что получил жёлтую.

Гол Соболева добил «Крылья». Под конец Ваноли решил перестраховаться и выпустил Кофрие с Николаем Рассказовым. «Спартак» даже забил третий, но Промес был в явном офсайде.

Преображение «Спартака» лучше всего отображает статистика второго тайма: 61 процент владения (временами было под 70), 14:6 по ударам (7:3 — в створ). Итог — заслуженная победа и девятое место с 34 очками. От стыков красно-белых отделяют уже шесть очков. Ну а «Крылья» остались на седьмой строчке. Это выше «Спартака» и, если учитывать весь сезон, более чем справедливо.