ЦСКА бросил борьбу за серебро. Спорное решение Березуцкого приговорило команду

Последние дни подарили ЦСКА надежду на участие в квалификации Лиги чемпионов. Во-первых, президент УЕФА Александр Чеферин дал понять своим заявлением, что хотел бы отменить отстранение России от еврокубков.

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем.

Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», – сказал Чеферин в интервью для издания Vecer.

Кроме того, благодаря поражению «Динамо» от «Урала» команда Алексея Березуцкого получила возможность сократить отставание от второго места до двух очков. От армейцев требовалось победить «Ахмат», чья безвыигрышная серия перед этим туром составляла семь матчей (две ничьих при пяти проигрышах).

В Грозном ЦСКА сыграл без Марио Фернандеса. В прошлом туре в дерби с «Динамо» натурализованный бразилец получил жёлтую карточку, которая привела к автоматической дисквалификации. Схема армейцев в матче с «Ахматом» была 4-2-3-1, а правый фланг обороны неожиданно закрыл Максим Мухин.

Видимо, прогнозируя проблемы ЦСКА на правом краю обороны, «Ахмат» сделал акцент в своих атаках на этот фланг. Быстрый и техничный Лечи Садулаев при поддержке Мирослава Богосаваца мучил Мухина, который не так резок и давал себя обыгрывать один в один. К тому же Максим мог бы получать большую помощь со стороны Юсуфа Языджи. Интересно, почему Алексей Березуцкий поставил турецкого легионера направо, а Хорхе Карраскаля – под нападающим? Скорее всего, надеялся, что колумбиец за счёт скорости и дриблинга создаст моменты, когда армейцы будут прорывать прессинг команды Андрея Талалаева.

«Ахмат» — ЦСКА Фото: vk.com/pfc_cska

Но высокое давление «Ахмата» было достаточно эффективным. Центрхавы москвичей не имели возможности свободно работать с мячом, игроки группы атаки почти не получали передач в хороших позициях. По ходу первого тайма Алексей Березуцкий двигал фигуры: Чидера Эджуке сначала поменялся местами с Карраскалем, потом и вовсе ушёл направо. Тем не менее до перерыва ЦСКА так и не пробил ни разу в створ: удары – 6:4 в пользу хозяев (в створ – 1:0). Антон Заболотный в эти 45 минут встречался с мячом реже, чем даже Игорь Акинфеев.

Команде из Грозного тоже недоставало остроты, хотя моменты южане имели. «Ахмат» был близок к голу после пары опасных, явно наигранных угловых с участием Антона Швеца. Садулаев простил ЦСКА, когда в очередной раз переиграл нового правого защитника красно-синих Мухина (лучший шанс хозяев в первом тайме). Ещё «Ахмат» претендовал на 11-метровый. В похожем эпизоде арбитр Виталий Мешков поставил пенальти за фол Максимилиано Кофрие в Ростове-на-Дону. Тут же не стал фиксировать нарушение, посчитав, очевидно, что Артём Тимофеев «нарисовал» падение, а судьи на VAR почему-то не предложили Мешкову посмотреть повтор.

Второй тайм обещал стать для Мухина и остальных защитников ЦСКА ещё более сложным испытанием, так как Талалаев сразу после перерыва выпустил налево Бернарда Беришу, а на острие – Мохамеда Конате. И уже на 46-й минуте «Ахмат» забил! Мухин с Обляковым помешали друг другу на подборе, да и Акинфеев как-то странно двигался, реагируя на выстрел Даниила Уткина из-за штрафной. Впрочем, удар хавбека получился очень хитрым. Уткин умеет бить так, чтобы мяч летел по непредсказуемой траектории, и, как выясняется, не только со штрафных.

Алексей Березуцкий отреагировал на пропущенный мяч в стиле коллеги – двойной заменой. Помимо Мухина, ушёл с поля Языджи, который, показалось, был не очень доволен решением тренера. У Юсуфа третий тур подряд без голов. Впрочем, Алексей Березуцкий объяснял: турецкий легионер не в оптимальном состоянии, поскольку держит пост в Рамадан. Армейцы перешли на схему 3-4-2-1, что по идее должно было развязать руки превратившимся в инсайдов Карраскалю с Эджуке.

Но вопреки ожиданиям тренерского штаба ЦСКА тут же пропустил. Бериша с Конате на пару разорвали всю оборону москвичей. Егор Ушаков, поменявший Мухина, не успел за косоваром, а чем занимались три центральных защитника – вообще непонятно. Никто не контролировал движение Конате! Армейцам просто повезло, что Артём Тимофеев неудачно занял позицию и залез в офсайд: VAR подтвердил – центрхав влиял на эпизод и мешал Акинфееву.

Что бы ни придумывал Алексей Березуцкий, в Грозном это не работало. У ЦСКА мало что получалось при владении мячом. От игры армейцев веяло обречённостью, тогда как «Ахмат» продолжал здорово контратаковать за счёт связки Бериша – Конате. Хозяева были ближе к 2:0, нежели гости к ничьей. Во втором тайме команда Талалаева перебила армейцев – 9:5 (удары в створ – 4:0). Более того, в концовке москвичи чуть не потеряли Акинфеева, который получил повреждение в столкновении с соперником, но всё же остался на поле. ЦСКА на тот момент использовал пять замен.

Спорные кадровые решения Алексея Березуцкого не оправдали себя. Прежде всего использование Мухина в качестве правого защитника, да и замены тоже. Закончил игру гол Бериши в компенсированное время.

После поражения в Грозном армейцы фактически выбывают из борьбы за второе место. Отставание от «Динамо» – пять очков за три тура до финиша.