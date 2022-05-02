Кто от России сыграет в Европе, если нас туда допустят? Расклады в борьбе за пятёрку

Судьба чемпиона в РПЛ уже решена, а борьба за еврокубковые места продолжается, несмотря на отстранение России от международных соревнований. Окончательное решение по нашим командам УЕФА планирует принять на следующей неделе. Если российские клубы всё же допустят в еврокубки, два из них выступят в Лиге чемпионов (только «Зенит» обеспечил себе место в группе), один – в Лиге Европы (со стадии квалификации) и ещё два — в Лиге конференций (со стадии квалификации). Кто претендует на четыре оставшиеся путёвки в Европу?

Расклады на еврокубки

Сейчас порядок выхода в еврокубки такой:

«Зенит» на правах чемпиона сыграет в группе Лиги чемпионов;

серебряный призёр РПЛ примет участие в квалификации Лиги чемпионов (чтобы попасть в группу, нужно выбить двух соперников);

обладатель бронзовых медалей и четвёртого места – в отборе Лиги конференций;

обладателю Кубка России нужно будет пройти одного соперника, чтобы попасть в группу Лиги Европы.

Если Кубок России выиграет «Спартак», «Енисей» или «Алания», то всё произойдёт по описанной выше схеме. В случае победы «Динамо» порядок выхода команд в Европу изменится:

если «Динамо» выиграет Кубок страны и сохранит второе место, то путёвку в Лигу Европы получит бронзовый призёр ЧР, а четвёртая и пятая команды РПЛ сыграют в квалификации Лиги конференций;

если «Динамо» выиграет Кубок России и займёт третье место, то бело-голубые попадут в Лигу Европы, а в квалификации Лиги конференций сыграют клубы, занявшие четвёртое или пятое места;

если «Динамо» финиширует четвёртым, то в квалификации Лиги конференций примут участие команды с третьего и пятого мест.

Какие клубы имеют шансы на еврокубки

«Динамо»

Команде Сандро Шварца необходимо сохранить вторую строчку, чтобы пройти в квалификацию Лиги чемпионов. Если «Динамо» опустится в таблице, то попадёт в квалификацию Лиги конференций или Лиги Европы (в случае победы в Кубке России).

«Динамо» Фото: vk.com/fcdm_official

Оставшиеся матчи в РПЛ и в Кубке России:

28-й тур, «Крылья Советов» – «Динамо» (6 мая)

Полуфинал Кубка России, «Динамо» – «Алания» (10 мая)

29-й тур, «Локомотив» – «Динамо» (14 мая)

30-й тур, «Динамо» – «Сочи» (21 мая)

В случае победы в полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет в финале 29 мая.

«Сочи»

Команда Владимира Федотова на ходу. У «Сочи» только одно поражение во второй части сезона и три победы в четырёх последних матчах. Несмотря на то что южан ждут очные встречи с ЦСКА и «Динамо», они вполне способны обойти бело-голубых. У «Сочи» два варианта – либо квалификация Лиги чемпионов, либо отбор Лиги конференций (там команда Федотова уже играла).

Оставшиеся матчи:

28-й тур, ЦСКА – «Сочи» (7 мая)

29-й тур, «Сочи» – «Нижний Новгород» (13 мая)

30-й тур, «Динамо» – «Сочи» (21 мая)

ЦСКА

Четвёртое место будет успехом для ЦСКА. Красно-синие ужасно провели апрель: набрали пять очков в четырёх матчах и проиграли в Кубке России «Спартаку». Поражение от «Ахмата» практически окончательно лишило их шанса на серебро, а учитывая календарь трёх последних туров, армейцам за счастье будет пробиться хоть в какой-то еврокубок.

Фото: pfc-cska.com

Оставшиеся матчи:

28-й тур, ЦСКА – «Сочи» (7 мая)

29-й тур, «Краснодар» – ЦСКА (15 мая)

30-й тур, ЦСКА – «Ростов» (21 мая)

«Краснодар»

У «Краснодара», в отличие от вышеперечисленных команд, есть игра в запасе с «Локомотивом». Но это не даёт «быкам» фору в борьбе за еврокубки. Даже в случае победы над «Локомотивом» в перенесённом матче «Краснодару» нужно обыгрывать в очной встрече ЦСКА. Не стоит забывать и про расклад, при котором «быки» попадут в Лигу конференций с пятого места, но это возможно в случае победы «Динамо» в Кубке России.

Оставшиеся матчи:

19-й тур, «Краснодар» – «Локомотив» (4 мая)

28-й тур, «Арсенал» – «Краснодар» (8 мая)

29-й тур, «Краснодар» – ЦСКА (15 мая)

30-й тур, «Краснодар» – «Ахмат» (21 мая)

«Локомотив»

У железнодорожников ситуация как у «Краснодара». Ещё и календарь посложнее. Для «Локо» даже попадание в Лигу конференций станет большим успехом.

«Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оставшиеся матчи:

19-й тур, «Краснодар» – «Локомотив» (4 мая)

28-й тур, «Локомотив» – «Рубин» (8 мая)

29-й тур, «Локомотив» – «Динамо» (14 мая)

30-й тур, «Крылья Советов» – «Локомотив» (21 мая)

«Крылья Советов»

В случае победы «Динамо» в Кубке России шансы на Лигу конференций имеют «Крылья Советов». Сейчас самарцы отстают от пятого места на четыре очка, но у «Краснодара» и «Локомотива» (они идут выше в таблице) есть игра в запасе. Если бы «Крылья» не проиграли в последних матчах «Химкам» (1:4) и «Спартаку», то их шансы на Лигу конференций не были бы такими призрачными.

Оставшиеся матчи:

28-й тур, «Крылья Советов» – «Динамо» (6 мая)

29-й тур, «Ахмат» – «Крылья Советов» (14 мая)

30-й тур, «Крылья Советов» – «Локомотив» (21 мая)

«Спартак»

«Спартак» может занять пятое место и сыграть в Лиге конференций, если «Динамо» выиграет Кубок России. Но для этого команде Ваноли нужно набрать девять очков в трёх последних матчах при условии, что «Краснодар» возьмёт не больше одного очка. Сами понимаете, это маловероятно. Аналогичная ситуация у «Ахмата» (35 очков) и «Ростова» (34 очка). Победа в Кубке России – самый реальный путь для красно-белых в Лигу Европы (через квалификацию).

Оставшиеся матчи:

28-й тур, «Урал» – «Спартак» (7 мая)

29-й тур, «Спартак» – «Зенит» (15 мая)

30-й тур, «Химки» – «Спартак» (21 мая)