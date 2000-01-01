Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Таких игроков восемь. Новичком стал форвард «Зенита». А больше всего в списке представителей «Спартака».
Виктор Булатов
ПФЛ — 2006, «Спартак» Владикавказ (ныне «Алания»).
ФНЛ — 2004, «Терек» (ныне «Ахмат»).
РПЛ — 1999, 2000, 2001, «Спартак».
ФНЛ — 2004, «Терек» (ныне «Ахмат»).
РПЛ — 1999, 2000, 2001, «Спартак».
Андрей Тихонов
ПФЛ — 1992, «Спартак-д».
ФНЛ — 2006, «Химки».
РПЛ — 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, «Спартак».
ФНЛ — 2006, «Химки».
РПЛ — 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, «Спартак».
Владимир Бесчастных
ПФЛ — 1992, «Спартак-д».
ФНЛ — 2006, «Химки».
РПЛ — 1992, 1993, 1994, 2001, «Спартак».
ФНЛ — 2006, «Химки».
РПЛ — 1992, 1993, 1994, 2001, «Спартак».
Роман Шаронов
ПФЛ — 1998, «Металлург» Красноярск.
ФНЛ — 2002 («Рубин»), 2007 («Шинник»).
РПЛ — 2008, 2009, «Рубин».
ФНЛ — 2002 («Рубин»), 2007 («Шинник»).
РПЛ — 2008, 2009, «Рубин».
Алексей Попов
ПФЛ — 1998, «Амкар».
ФНЛ — 2003, «Амкар».
РПЛ — 2008, 2009, «Рубин».
ФНЛ — 2003, «Амкар».
РПЛ — 2008, 2009, «Рубин».
Антон Григорьев
ПФЛ — 2014, «Тосно».
ФНЛ — 2010, «Кубань».
РПЛ — 2006, ЦСКА.
ФНЛ — 2010, «Кубань».
РПЛ — 2006, ЦСКА.
Андрей Горбанец
ПФЛ — 2021, «Олимп-Долгопрудный».
ФНЛ — 2012, «Мордовия».
РПЛ — 2009, «Рубин».
ФНЛ — 2012, «Мордовия».
РПЛ — 2009, «Рубин».
Иван Сергеев
ПФЛ — 2019, «Торпедо».
ФНЛ — 2021, «Крылья Советов».
РПЛ — 2022, «Зенит».
ФНЛ — 2021, «Крылья Советов».
РПЛ — 2022, «Зенит».
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Теперь в этой компании форвард «Зенита»
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