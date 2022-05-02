Галицкий не зря поставил на тренера-ноунейма. Кто тащит «Краснодар» к медалям

Как Сторожук дошёл до должности с нулём матчей в РПЛ и на чём подловил «Спартак».

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В весенней части этого сезона в РПЛ несколько клубов вынужденно сменили тренеров. Совсем неожиданно получилось у «Краснодара»: только начавший футбольную перестройку штаб Даниэля Фарке уехал в Германию; а вместе с ним Россию покинули и ведущие краснодарские легионеры под предводительством Гжегожа Крыховяка.

Несмотря на громадные потери, «Краснодар» держится: показывает привлекательный футбол при помощи молодых воспитанников клуба; в центре поля командой рулит ветеран Юрий Газинский; в воротах по-прежнему тащит капитан Матвей Сафонов. И этих усилий хватает, чтобы побеждать и не выпадать из пятёрки. По сути в этом году «Краснодар» конкурирует с «Локомотивом» и «Крыльями Советов» за пятое место, и пока «быки» в этой борьбе первые.

«Краснодар» в матче с «Ростовом» Фото: vk.com/fcrostov

Тем временем тренирует команду в статусе исполняющего обязанности Александр Сторожук: у него пока нет необходимой для главного тренера лицензии Pro, но с навыками и амбициями 40-летнего специалиста «Краснодар» уверен в себе и в последнем туре обыграл набравший ход «Ростов» со счётом 2:1.

Мы уже делали тактический разбор краснодарской команды, а в этом тексте познакомим вас с новым тренером «быков».

Никогда не играл в РПЛ, выступал за рекордсмена российских лиг

Александр Сторожук родился в станице Выселки – как и его игроки Александр Черников и Ираклий Манелов, а также бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв.

За 15 лет профессиональной карьеры у и. о. главного тренера «Краснодара» не было ни одного клуба из высшего дивизиона – только команды из ФНЛ и ПФЛ (ныне – ФНЛ-2). Карьеру игрока он начинал в сочинской «Жемчужине», выступая за дубль. Играл на позиции правого защитника, а всего за карьеру сменил более 10 клубов.

Александр Сторожук, тренер «Краснодара» Фото: РИА Новости

Больше всего игр у Сторожука набралось за «Краснодар-2000»: в клубе, который просуществовал с 2000 по 2011 год, Александр сыграл почти 100 матчей. К слову, именно эта команда удерживает рекорд с самой крупной победой в истории советского и российского футбола: в 2001 году «Краснодар-2000» в очередном туре зоны «Юг» уничтожил «Локомотив-Тайм» со счётом 16:1.

Правда, Сторожук в историческом матче не участвовал – он вошёл в состав рекордсменов лишь на следующий год.

Завершил же карьеру Сторожук в «Афипсе» из Афипского – посёлка городского типа в Краснодарском крае. По итогам сезона-2014/2015 он перешёл в тренерский штаб команды. И так развитие получила его новая карьера.

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В «Афипсе» Сторожук постепенно рос в новом для себя деле: первый сезон провёл в качестве одного из помощников тренера, в следующем – принял молодёжку южной команды, а в сезоне-2017/2018 возглавил основную команду в ПФЛ.

Дважды до этого он уже был исполняющим обязанности: в сентябре 2015-го руководство «Афипса» уволило главного тренера, спортивного директора, начальника команды, главного врача и попрощалось сразу с семью футболистами. Тогда Сторожук принял команду на месяц – и завершал сезон в том же качестве исполняющего обязанности.

Александр Сторожук, тренер «Краснодара» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В сезоне-2017/2018 Сторожук привёл команду ко второму месту: «Афипс» отстал от «Армавира» всего на одно очко, хотя к последнему туру подходил с преимуществом в два. В итоге Александра признали лучшим тренером зоны «Юг» – но на следующий сезон его команда не заявилась и позже была расформирована.

Следующим местом работы Сторожука стала молодёжная команда «Краснодара», которой он рулил с ноября 2019-го по июнь 2021 года. И во втором сезоне забрал с молодыми «быками» серебро. Уже в июне стало известно, что Александр получил «повышение» – его де-факто назначили главным тренером «Краснодара-2» после отказа Мурада Мусаева возглавить команду. На бумаге же составом руководил Алексей Герасименко (всё из-за отсутствия необходимой лицензии у Сторожука).

С «Краснодаром-2» после 25-го тура ФНЛ Сторожук занимал 12-е место: 9 побед, 6 ничьих, 10 поражений – 24 гола забито, 29 пропущено.

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В марте после ухода Фарке «Краснодар» объявил о назначении Алексея Антонюка – тренер вратарей должен был стать и. о. главного тренера, однако эту позицию сразу занял Сторожук.

Первые два матча завершились с одинаковым счётом 2:1: были обыграны «Урал» и «Спартак». После матча в Москве Александр признал, что ему удалось вскрыть систему «Спартака».

Александр Сторожук Тренер «Краснодара» «У Ваноли есть система: крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать».

Следующий матч закончился вничью («Уфа», 1:1), а 40-летний специалист был включён в пятёрку лучших тренеров РПЛ по итогам февраля-марта. Награду всё же забрал Алексей Березуцкий, а Сторожук стал третьим в голосовании болельщиков – обошёл динамовца Сандро Шварца и сочинского тренера Владимира Федотова.

Следующей для «Краснодара» стала игра с «Динамо» дома: тогда «быки» проиграли 0:1 из-за реализованного пенальти Смолова. Спорное нарушение бурно обсуждалось всеми – Сторожук же язвительно намекнул на несовершенность судейской работы в последние годы:

«Судейскую тему, наверное, вы все прекрасно видите. Просто нет слов, просто прекрасно. Мы в этом уже несколько лет, так что чему-то удивляться не приходится», – говорил Сторожук. И, к слову, тот пенальти ЭСК признал ошибочным.

В четырёх следующих матчах «Краснодар» набрал шесть очков и за три тура до конца расположился на пятой строчке.

ФК «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

Статистика Сторожука в «Краснодаре»: 8 матчей, 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. 9 забитых голов, 10 пропущенных. И 1 сухой матч – с «Рубином».

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С апреля Сторожук легально работает в должности и. о. главного тренера: РФС разрешил тренерам с категорией А-УЕФА выполнять обязанности главного, если тренер без необходимой лицензии Pro работал в системе клуба до 23 февраля. Очевидно, что до конца сезона руководить командой будет именно Александр, но войдёт ли «Краснодар» в следующий сезон с новым тренером на бумаге и старым на скамейке – уже вопрос.