Чёрный день российского футбола. УЕФА окончательно забанил сборные и клубы. LIVE

Сегодня, 2 мая, УЕФА принял суровые меры в отношении российского футбола. Наши клубы отстранены от выступления в еврокубках в следующем сезоне, мужская сборная не примет участия в новом розыгрыше Лиги наций, женская — пропустит предстоящий чемпионат Европы. Помимо этого, УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032.
🚂 Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подчеркнул, что клуб сосредоточится на успешном выступлении в РПЛ и Кубке России. Собственно, о других турнирах пока можно забыть.
Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то, что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остаётся сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также в Кубке России.
Что нужно знать об отстранении России от европейских турниров
📌 Подробно объясняем, какие санкции приняты в отношении нашего футбола.
🤔 А вот член комитета по этике РФС Андрей Созин нашёл позитивный момент в решении УЕФА.
Ожидаемое решение – это первое, что хочется сказать. Положительный момент – один сезон, плюс мы остались членами УЕФА. Плохо, что не будем в еврокубках, но не смертельно. Будут товарищеские матчи, будет играть сборная России. Было бы хуже, если бы РФС отстранили на 5 лет – пришлось бы уходить в Азию. А так, придётся потерпеть, но ничего странного. Всего на год отстранили – это хорошо, можем отделаться малой кровью. Разберёмся с внутренним календарём. Неприятно, но не смертельно.
🇷🇺 ➡ 🇵🇹 Вместо женской сборной России на предстоящем чемпионате Европы выступит португальская национальная команда. Именно её в стыковых матчах обыграла наша сборная.
💬 Конечно, ни одно подобное решение не обходится без комментария из Госдумы. Депутат Дмитрий Свищёв считает, что решение УЕФА необходимо опротестовывать.
Жёсткое и негативное восприятие того, что сегодня произошло. Формулировка: «России нет места в футбольной семье» не имеет ничего общего со спортом. Само такое заявление, конечно, надо опротестовывать. Я считаю, что и РФС, и клубы, которые должны были бы участвовать в еврокубках, должны заняться этим, опротестовывать. Тут напрямую ущемляются права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу, и у легионеров тоже! Надо начинать долбить по всем инстанциям. Это право на работу, которое они отнимают у наших спортсменов.
Заявление РФС по поводу отстранения российских команд
👇 А вот как отреагировали на решение УЕФА в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений.
🗣 Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение УЕФА.
«Печально всё это. Ожидаемое, конечно, решение, если анализировать всю ситуацию в мире. Нас немного подбодрили и обнадёжили слова Чеферина о том, что футболисты тут ни при чём. Тем не менее, слова остались словами.
Что поделать. РФС поступил очень мудро: надеялись на лучшее, но готовились к худшему. Теперь, по сути дела, остаётся только второй вариант — переход в Азиатскую конфедерацию, что, с моей точки зрения, будет губительным для российского футбола. Или третий — развитие футбола в России, регионах, академиях, ВУЗах».
Какие санкции УЕФА принял в отношении российского футбола
❗ Кратко резюмируем, какие санкции приняты в отношении российского футбола:
- Клубы отстранены от выступления в еврокубках на сезон-2022/23
- Мужская сборная России не примет участия в Лиге наций
- Женскую сборную лишили места на Евро-2022
- Молодёжная сборная отстранена от Евро-2023
- УЕФА отклонил заявку России на проведение Евро-2028 или Евро-2032
😢 Отстранение клубов от еврокубков грозит серьёзными последствиями. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую команды набрали за последние пять лет. Это означает, что за сезон-2022/2023 Россия получит 4,333 балла (столько было набрано в сезоне-2020/21). При этом за сезон-2017/2018 Россия потеряет 12,600 балла.
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