Чёрный день российского футбола. УЕФА окончательно забанил сборные и клубы. LIVE

😢 Отстранение клубов от еврокубков грозит серьёзными последствиями. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую команды набрали за последние пять лет. Это означает, что за сезон-2022/2023 Россия получит 4,333 балла (столько было набрано в сезоне-2020/21). При этом за сезон-2017/2018 Россия потеряет 12,600 балла.