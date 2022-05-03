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Место России в Лиге чемпионов займёт Украина, подробности бана УЕФА: кто заменит «Зенит», таблица коэффициентов УЕФА

Место России в Лиге чемпионов получит Украина. Как так вышло
Григорий Телингатер
Место России в Лиге чемпионов займёт Украина
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Из-за бана УЕФА «Шахтёр» сыграет вместо «Зенита».

Чтобы понять, кто и куда заявляется в еврокубки сезона-2022/2023, нужно смотреть таблицу коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2020/2021. Год назад Россия закончила на восьмой строчке, а Украина – на 12-й.

Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА

Изначально прямая путёвка в группу ЛЧ гарантирована чемпионам только 10 лучших стран в рейтинге. Есть шансы и у чемпиона 11-й лиги, но это зависит от того, кто выиграет последнюю ЛЧ. Если победит та команда, которая пробилась ещё и через национальное первенство, то чемпион 11-й лиги в рейтинге отправляется сразу в группу ЛЧ. Например, так было в этом сезоне: «Челси» выиграл Лигу чемпионов и пробился через АПЛ – в результате чемпион 11-й лиги (турецкий «Бешикташ») отправился сразу в группу ЛЧ.

Теперь мы знаем, что России не будет в еврокубках в следующем сезоне. Это значит, что вместо нас восьмой лигой становится бельгийская. Ну и дальше все страны смещаются на одну позицию вверх. Таким образом, получается, что Украина будет заявлять клубы не как 12-я лига, а как 11-я. Об этом УЕФА объявил официально в своём пресс-релизе.

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Расклад в Лиге чемпионов плюс-минус понятен. С огромной вероятностью в турнире победит «Сити», «Ливерпуль» или «Реал». Очень мало шансов у «Вильярреала», который проиграл первый матч 0:2 (по игре там должен был быть разгром). Несмотря на это, «Ливерпуль» в последнем туре АПЛ приберёг сразу четырёх ключевых игроков – Трента, Тьяго, Фабиньо и Салаха. Скорее всего, «Вильярреал» вылетит уже сегодня – на это стоит рассчитывать украинским болельщикам.

Чемпионат Украины был завершён досрочно. После 18 туров на первой строчке был «Шахтёр», который официально признали чемпионом страны. Фактически после бана российских клубов стало понятно, что путёвку «Зенита» передали именно «Шахтёру» (у чемпионов Бельгии, Австрии и Шотландии она, по сути, и так была). Выглядит на первый взгляд удивительно, но, по сути, это просто совпадение – так расположились страны в рейтинге.

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