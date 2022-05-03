Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова

Он столкнулся с обстоятельствами, на которые не в силах повлиять.

Гонка бомбардиров РПЛ в этом сезоне – нечто. Лидирует нападающий «Уфы» Гамид Агаларов – у него 18 голов (6 из которых с пенальти), хотя его «Уфа» борется за выживание.

На втором месте чуть менее резонансно расположился Дмитрий Полоз – 13 голов для нападающего «Ростова», который обосновался возле зоны вылета в первой половине сезона, тоже кажутся неплохим результатом.

Однако в этом тексте мы сконцентрируемся на Агаларове. Вероятнее всего, он лучший бомбардир РПЛ этого сезона. В этом его сила и одновременно драма. Почему так? Сейчас объясним.

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Начнём с того, что Агаларов не просто лучший бомбардир, но и открытие сезона. 12 голов с игры – действительно много, хотя и недостаточно для восхищений галактического масштаба.

Но восхищения лично у меня появляются по другой причине: известный в основном по выступлениям за сборные разных возрастов (где регулярно забивал), Агаларов за несколько месяцев стал звездой лиги и к тому же забил 4 гола в 4 матчах молодёжной сборной России.

Агаларов в составе молодёжной сборной России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Начиная сезон, он конкурировал по количеству голов с Дзюбой и другими опытными нападающими, а сейчас заканчивает его с отрывом в бомбардирской гонке – в том числе от Дзюбы и Смолова (у обоих – 11 голов). Параллельно Гамид получил вызов в сборную Карпина и дал наполненное скромностью интервью, в котором объяснил, почему забивает больше, чем бьёт мимо («Стараюсь не бить из-за штрафной, больше нахожусь в створе ворот. Порой удаётся быстро принимать решения»).

Там же рассказал, что мог закончить с футболом в школе, когда получил плохие оценки, но тогда своевременно получил завет отца: «Глупости не говори, подтяни учёбу и возвращайся к тренировкам».

У нас в лиге (и в перспективе в сборной) появился искренний и эффективный нападающий – вот же здорово! Казалось бы.

К тому же Агаларов не просто забивной, а ещё и злой, эмоциональным нападающий. Я очень внимательно следил за тем, как жадно (в хорошем смысла слова) Гамид относится к опасным моментам. Он горит, когда не может забить – и тогда достаётся как вратарю соперника, так и подающим мячи мальчикам. В матче с «Химками» Агаларов бесился из-за того, что соперники долго вводили мяч в игру. Что-то покрикивал вратарю и обратился в его сторону после забитого пенальти в дополнительное время.

В чём же тогда драма, если всё складывается в пользу Агаларова?

А в том, что лучший отрезок в его карьере – когда он регулярно забивает и чувствует себя свободно в комфортном для себя весе 75 кг – приходится на тот момент, когда многое схлопывается.

С одной стороны – сборная. Как минимум ближайший год мы проведём без официальных матчей. Не было стыковых игр, где Агаларов мог бы дебютировать за сборную и получить необходимый опыт. Не будет товарищеских игр с серьёзными соперниками. Другими словами: не будет игр нового уровня. И даже если Агаларов окажется в российском топ-клубе, в еврокубках сыграть у него не получится.

С другой стороны – клуб. «Уфа», где играет лучший бомбардир лиги, борется за спасение в РПЛ (ведь систему вылета пока никто не отменял). И получается, что Агаларов забивает, но «Уфа» проигрывает, а его голы выжимают для команды минимальные очки.

Например, в последних шести матчах Агаларов забил пять голов, а «Уфа» набрала в них лишь 3 очка (из 18 возможных).

Гамид Агаларов Фото: РИА Новости

Более того – «Уфа» ведёт не просто борьбу, а спасает себя и факт своего существования. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, в случае вылета из РПЛ клуб может прекратить своё существование.

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Даже при худшем варианте Агаларов найдёт себе команду и будет в ней расти. Но прямо сейчас смущает, что лучший нападающий лиги – цепкий и играющий лицом к воротам (даже когда он на них не смотрит) – оказался на такой драматичной развилке. Нет сборной, да и клуб балансирует где-то на уровне исчезновения.

Гамид Агаларов Фото: fcufa.pro

Лично мне очень хочется, чтобы такой эмоциональный и трепетно относящийся к голам игрок развивался. Причём поступательно. Чтобы в его жизни были и сборная, и Лига чемпионов, и движение вверх. И чтобы развитие происходило не вопреки.



Да будет так!