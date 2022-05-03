«Карасёв вприсядочку с радостью дал пенальти». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ

Сезон в РПЛ мчится к финишу. 27-й тур получился богатым на футбольные события, но не обошлось без вопросов по судейству. Например, снова в игре «Спартака» случился спорный пенальти, топ-арбитр Сергей Карасёв не показал свой лучший уровень, а «Зенит» в своём чемпионском матче, вероятно, лишился чистого гола.

Наш эксперт по судейству Игорь Федотов разобрал работу арбитров в каждом матче тура. Ниже — его оценка.

«Рубин» — «Сочи» — 0:6

Бобровский провёл хорошую работу. Оценка — 8.2.

Ян Бобровский Фото: rubin-kazan.ru

«Краснодар» — «Ростов» — 2:1

Хорошую работу провёл Безбородов — оценка 8.4.

«Зенит» — «Локомотив» — 3:1

На матче работал Москалёв, на VAR — Чистяков. Правильное определение офсайда на 14-й минуте: Сергеев находился за линией, соответственно, отмена гола — верное решение. На 23-й минуте арбитр не показал жёлтую карточку Ненахову за фол на Клаудиньо. В мяч он не играл, а попал в голень прямой ногой шипами. Москалёв находился в пяти метрах. Наверное, из-за того, что находился близко, не разобрался в эпизоде.

На 48-й минуте гол забил «Зенит», вмешался VAR, определив положение вне игры. Дальнейшая разлиновка показала, что VAR ошибся в установке маркера. Соответственно, линия сдвинулась, обрезав ногу игрока «Локомотива». А маркер поставили по рукаву Кузяеву. Нужно же было сдвинуть левее по плечу, тогда игроки «Локо» находились бы минимум на одной линии, максимум Кузяев оказался бы сзади. Это неправильно отменённый гол со стороны Чистякова, который находился на VAR. А так, Москалёв хорошо провёл работу. Оценка — 8.3.

«Динамо» — «Урал» — 2:3

Можно было сказать, что Кукуян хорошо провёл работу, если бы не один эпизод на 84-й минуте. Тот вариант, когда судьям говорят: включайтесь в начале и не выключайтесь до конца. Был выдуманный 11-метровый в ворота «Динамо». Не уровень Кукуяна назначать такие удары, когда у Скопинцева рука была прижата к телу. Правильное решение — продолжить игру. Арбитр же назначил 11-метровый удар, показал вторую жёлтую игроку «Динамо». VAR вмешался, три секунды посмотрел — матч продолжился. Соответственно, Кукуян отменил вторую жёлтую карточку и вернул Скопинцева. Оценка арбитра — 7.9.

Павел Кукуян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

В поле работал Турбин. Верное решение на 27-й минуте — продолжить игру. Это не 11-метровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть — это естественное положение. Куда Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить 11-метровый.

11-метровый удар в ворота «Крыльев» на 58-й минуте — верное решение. Просматривали эпизод на момент непоказа красной карточки за лишение явной возможности забить гол, но не хватает одного шага, чтобы следующим касанием ударить по воротам. Как такового контроля мяча не было. Поэтому верное решение: жёлтая карточка за грубую игру и назначение 11-метрового удара. Оценка Турбина — 7.9.

«Химки» — «Уфа» — 1:1

В поле работал Левников, на VAR — Казарцев. Опять же, при общей хорошей картинке получается, что Левников не справился с игрой. На 9-й минуте далеко находился Левников от эпизода. Беленов хотел выбить мяч, к нему выдвинулся игрок «Химок», прыгнув во вратаря. Сначала Левников достал карточку, потом убрал её в карман. Далее всё-таки показал жёлтую, Левникова позвал Казарцев посмотреть на момент непоказа прямой красной карточки. Там действительно была красная карточка: скорость, фаза полёта, агрессивное поведение. Правильное решение со стороны Казарцева — прямая красная карточка.

На 88-й минуте Левников находился в идеальной позиции. Филин схватил игрока «Уфы» и завалил на газон. Арбитр всё это видел, показав играть. Казарцев вмешался и пригласил посмотреть на неназначение 11-метрового удара. Понятно, что второй поход к VAR ничего не сулит. Это было написано на лице Левникова. По итогу он назначил 11-метровый удар с показом жёлтой карточки Филину. Оценка арбитра — 7.4.

«Ахмат» — ЦСКА — 2:0

В поле работал Мешков. Эпизод на 6-й минуте надо сравнивать с моментом матча «Ростов» — «Спартак», где после просмотра VAR был назначен 11-метровый. Здесь же VAR не вмешался, но для меня это одинаковые моменты. Правильное решение — продолжить игру. На 49-й минуте верное решение принял Мешков, также продолжив игру. Оценка — 8.3.

Виталий Мешков Фото: pfc-cska.com

«Арсенал» — «Нижний Новгород» — 2:2

На матче работал Карасёв. На 55-й минуте арбитр не показал жёлтую карточку Стоцкому. Следом на 65-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота «Нижнего». Это неверное решение. Карасёв находился в идеальной позиции. Ощущение, что так обрадовался «нарушению», аж в глазах читалось: ну наконец-то! До этого он был латентным, ходил с каменным лицом. Ощущение, что при назначении 11-метрового Карасёв почти там от радости подпрыгнул. Кравцов, пытаясь сыграть в мяч, поставил ногу на газон. Возможно, произошёл лёгкий контакт где-то под коленкой. Но не от этого контакта упал Ткачёв. Карасёв же вприсядочку с радостью назначил 11-метровый.

На 77-й минуте не была показана жёлтая карточка Костадинову за грубую игру. Оценка Карасёва – 7.7.

Судейство в этом туре улучшилось, Левников получил 7.4, но по игре к нему вопросов нет. Да, есть сложные эпизоды, посчитал, что была обоюдная борьба. Но если брать общее впечатление, то расстроили Карасёв и Кукуян.