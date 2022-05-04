Английский финал ЛЧ? «Реал» — против! Предпоследний матч турнира. LIVE

Привет, друзья! Сегодня в Лиге чемпионов предпоследний матч — ответная игра второго полуфинала. И снова Испания против Англии. Накануне «Вильярреал» с «Ливерпулем» устроили умопомрачительное шоу на «Эль Мадригале». От чемпиона Испании и лидера АПЛ мы тем более вправе ожидать чего-то подобного. Эти уже в первом матче выдали ярчайшую феерию с семью забитыми мячами. Продолжение — в среду вечером в Мадриде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию суперматча на «Сантьяго Бернабеу». Начало игры — в 22:00 по Москве, но разогреваться начнём заранее. Присоединяйтесь!

Где смотреть матч «Реал» — «Манчестер Сити» Сначала старые Только важные Live Олег Лысенко Где смотреть матч «Реал» — «Манчестер Сити» 📺 Прямая трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити» запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Текстовая — на «Чемпионате».