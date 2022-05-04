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«Реал» — «Манчестер Сити» онлайн, 4 мая 2022 — прямая трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Английский финал ЛЧ? «Реал» — против! Предпоследний матч турнира. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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«Реал» — «Манчестер Сити»
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Второй финалист определится в Мадриде.

Привет, друзья! Сегодня в Лиге чемпионов предпоследний матч — ответная игра второго полуфинала. И снова Испания против Англии. Накануне «Вильярреал» с «Ливерпулем» устроили умопомрачительное шоу на «Эль Мадригале». От чемпиона Испании и лидера АПЛ мы тем более вправе ожидать чего-то подобного. Эти уже в первом матче выдали ярчайшую феерию с семью забитыми мячами. Продолжение — в среду вечером в Мадриде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию суперматча на «Сантьяго Бернабеу». Начало игры — в 22:00 по Москве, но разогреваться начнём заранее. Присоединяйтесь!

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
04 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Где смотреть матч «Реал» — «Манчестер Сити»
Live Олег Лысенко

Где смотреть матч «Реал» — «Манчестер Сити»

📺 Прямая трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити» запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Текстовая — на «Чемпионате».

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